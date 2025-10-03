América Móvil y Entel se unen en Chile: redefine la conexión de millones

Ciudad de México.- En un movimiento que podría rediseñar el mercado chileno de telecomunicaciones, América Móvil y Entel presentaron una oferta conjunta para adquirir la filial chilena de Telefónica.
Así, el negocio móvil pasaría a ClaroVTR, y las operaciones fijas quedarían a cargo de Entel, de acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg.
América Móvil, ya presente en Chile mediante ClaroVTR, explicó que apuntaba al segmento de telefonía móvil.
Entel, por su parte, buscaría tomar las redes fijas, que incluyen líneas residenciales y de banda ancha.
La operación ocurre mientras el mercado observa con atención posibles bloqueos regulatorios por riesgos antimonopolio.
Las fuentes revelan que Movistar, de Telefónica, poseía 23,2 % del mercado chileno móvil en junio.
Entel tenía 33,2 % y Claro el 20,9 %.
La operación parte de la estrategia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, quien inició un plan para deshacerse de filiales en mercados no estratégicos, como ya ha hecho en Perú, Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina.
Claro VTR
Te puede interesar: Diputadas alertan por sesgo ideológico “sumamente cuestionable” en libros de texto gratuito
¿Por qué importa para Chile y la industria latinoamericana?
Chile posee un mercado de telecomunicaciones fuertemente concentrado. Los cuatro principales operadores —Entel, Movistar, Claro y WOM— abarcan más del 97 % del mercado móvil.
En ese entorno, los reguladores han expresado cautela frente a fusiones que reduzcan la competencia efectiva. Esta venta podría acelerar su salida del país o su transformación completa.
Claro VTR
Oportunidades para América Móvil y Entel
América Móvil vería reforzada su posición en el negocio móvil chileno. Entel consolidaría su dominio en redes fijas y posiblemente internet residencial. Si la operación prospera, el mapa chileno de telecomunicaciones cambiaría profundamente, con dos gigantes compartiendo distintos segmentos del mercado.
ARH
México
Búsqueda de empleo se transforma: digitalización abre nuevas oportunidades en México
Ciudad de México.- En el país, ocho de cada diez personas encontraron en las plataformas digitales un puente real para acceder a un empleo. La digitalización cambió la forma de conectar talento y empresas.
El estudio “Búsqueda de empleo y talento Online 2025”, realizado por OCC, reveló que la digitalización se consolidó como la principal vía para unir candidatos y reclutadores.
Empleos.
Los datos fueron obtenidos entre julio y agosto de 2025 mediante la opinión de 1,768 buscadores de empleo y 239 reclutadores.
El 79% de quienes buscan empleo recurrió a aplicaciones móviles para localizar vacantes, mientras que el 86% de los reclutadores utilizó bolsas de trabajo en línea para atraer talento.
Uno de cada cuatro candidatos consiguió su último empleo a través de una aplicación. En contraste, un 20% lo hizo gracias a recomendaciones personales.
Los resultados confirman que las apps laborales y las bolsas digitales ya superaron a las redes sociales y a los métodos tradicionales en eficacia y alcance.
Para los reclutadores, ocho de cada diez señalaron que las bolsas en línea son el canal más confiable. Siete de cada diez también recurrieron a redes sociales.
Más de la mitad de los reclutadores consideró que las bolsas de empleo en internet son el medio más efectivo para concretar contrataciones.
En cuanto a la comunicación, el WhatsApp se consolidó como el canal más ágil.
Te puede interesar:
Nueve de cada diez candidatos prefieren ser contactados por esta vía. El 85% de los reclutadores coincidió en que es el medio más efectivo para coordinar entrevistas.
El 58% de los candidatos priorizó el desarrollo profesional por encima del salario, que ocupó el segundo lugar con 56%.
Los beneficios más valorados fueron:
Buen ambiente laboral (69%).
Cursos y capacitaciones (63%).
Fondo de ahorro (61%).
Bonos económicos (60%).
Seguros médicos (58%).
Los datos muestran que las expectativas van más allá del sueldo: el sentido de pertenencia y la oportunidad de crecer pesan más en la decisión final.
La visión de los reclutadores
Para las empresas, las prioridades fueron distintas. El 58% de los reclutadores valoró que las bolsas recomienden candidatos afines. El 57% buscó rapidez en la cobertura de vacantes y un 54% privilegió bases de datos amplias y confiables.
Los beneficios también variaron según el tamaño de la empresa:
Grandes: vales de despensa, capacitaciones y fondos de ahorro.
Medianas: seguros médicos.
Pequeñas: herramientas de trabajo adicionales.
Microempresas: horarios flexibles.
Inteligencia artificial: herramienta en construcción
Poco a poco la IA comienza a ocupar un lugar creciente en los procesos. El 27% de los candidatos ya utilizó alguna herramienta digital para mejorar su búsqueda.
Los usos más comunes fueron: redactar o mejorar currículums, analizar descripciones de puesto o identificar tendencias laborales.
Del lado de los reclutadores, el 46% ya aplicó inteligencia artificial para redactar vacantes, filtrar perfiles y analizar currículums.
Sin embargo, el 74% de los reclutadores coincidió en que la IA no sustituye al juicio humano en la selección de talento.
Un cambio con rostro humano.
El estudio de OCC confirma una transformación laboral que no se limita a la tecnología. Refleja un cambio en prioridades y expectativas.
Hoy el talento busca crecer, aprender y equilibrar vida y trabajo.
Las empresas reconocen que ofrecer confianza y un ambiente humano es la clave para atraer a los mejores perfiles.
La digitalización es ya un camino abierto. Y detrás de cada cifra hay historias de personas que encuentran, en la pantalla de un celular, la posibilidad de un futuro más justo y digno.
ARH
México
Grupo Carso y Pemex en alianza estratégica para el futuro energético de México
Ciudad de México.- Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, ha reforzado su compromiso con el desarrollo energético nacional al firmar un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por hasta 1,991 millones de dólares.
Este acuerdo, anunciado, contempla la perforación y terminación de 32 pozos en el Campo Ixachi, ubicado en Veracruz.
Foto: Pemex
El proyecto busca incrementar la producción de hidrocarburos en una de las zonas más productivas del país.
Dicho contrato fue suscrito por las subsidiarias de Grupo Carso, GSM Bronco y MX DLTA NRG 1, mediante un modelo de “Servicios Desarrollados y Financiados”.
Este esquema permite a Pemex recibir financiamiento para las operaciones, con pagos programados a partir de enero de 2027. Se estima que para esa fecha, al menos 12 de los 32 pozos proyectados ya estarán en producción.
Ing. Carlos Slim Helú.
El Campo Ixachi es considerado uno de los más importantes de México.
Actualmente, produce cerca de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas al día, lo que equivale a 236 mil barriles diarios de petróleo.
Te puede interesar: La objeción de conciencia siempre debe garantizar la seguridad del paciente: Dra. María de la Luz Casas Martínez
Hasta la fecha, se han perforado 28 pozos a más de 7,600 metros de profundidad, con la participación de las subsidiarias de Grupo Carso.
Este acuerdo refleja un modelo de colaboración público-privado que busca fortalecer la industria energética nacional.
Foto: Pemex.
La participación de empresas privadas como Grupo Carso es clave para incrementar la producción de hidrocarburos y reducir la dependencia de importaciones.
Además, el esquema de financiamiento diferido permite a Pemex optimizar sus recursos y enfocarse en el desarrollo de proyectos estratégicos.
Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de este tipo de alianzas para alcanzar los objetivos de soberanía energética del país.
La inversión privada en proyectos como Ixachi es esencial para asegurar el abastecimiento de energía y promover el desarrollo económico regional.
ARH
México
¿Utilizas tarjeta de débito? El MTU puede condicionar tus transferencias electrónicas
Ciudad de México.- El Monto Transaccional del Usuario (MTU) entrará en vigor en México como una nueva regla para reforzar la seguridad en las transferencias digitales. Se trata de un límite personalizable que permite a cada usuario definir el monto máximo por operación; en caso de no hacerlo, el banco establecerá uno estándar de 12 mil 800 pesos.
Esta medida funciona como un candado de seguridad para dar mayor control al cliente sobre el dinero que se mueve desde su cuenta y no está relacionada con impuestos, multas ni con el SAT.
¿Qué es el MTU?
El MTU es un límite máximo de dinero que cada usuario fija para sus transferencias bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impulsó esta medida con el fin de reforzar la seguridad financiera.
Los clientes podrán definir montos por operación, día, semana o mes. El esquema se aplicará en pagos de servicios, transferencias SPEI, cargos automáticos y envíos a cuentas nuevas.
Además, la medida busca reducir riesgos de fraude y fortalecer el control financiero personal. Con este cambio, los usuarios decidirán hasta dónde exponer su dinero en movimientos digitales.
Fechas clave de aplicación.
La CNBV informó que los bancos debían aplicar la medida desde el 1 de octubre de 2025. Los clientes tendrán como plazo máximo el 30 de septiembre de 2025 para configurar su límite.
A partir del 1 de enero de 2026, todas las cuentas deberán contar con el MTU activado. En caso de no hacerlo, los bancos fijarán automáticamente un límite equivalente a 12,800 pesos por operación.
¿Qué pasa si no configuro el MTU?
Los usuarios que no realicen la configuración verán restringidas sus transferencias a 12,800 pesos. No habrá multas ni sanciones de la CNBV, pero sí un límite automático que no podrá modificarse sin la acción del cliente.
El esquema aplica en bancos como BBVA, Banamex, Santander y otras instituciones financieras que operan en México.
Beneficios de activar el MTU
Te puede interesar: Objeción de conciencia, principio de libertad y dignidad: Dr. Agustín Herrera
Adoptar el MTU ofrece ventajas inmediatas para los usuarios:
Mayor seguridad: protege de movimientos no autorizados y reduce el riesgo de fraudes.
Control financiero: ayuda a administrar mejor el dinero al establecer límites claros.
Prevención de fraudes: permite a los bancos detectar operaciones sospechosas en tiempo real.
El MTU no solo responde a una disposición regulatoria. También representa una oportunidad para que cada persona gestione su dinero de forma más consciente y segura.
Una herramienta para la confianza digital.
La banca en México enfrenta un desafío constante frente a los fraudes electrónicos. Con el MTU, los usuarios obtendrán una capa adicional de protección que fortalece la confianza en las transferencias digitales.
El cambio puede parecer técnico, pero impacta la vida cotidiana de millones de personas que usan aplicaciones bancarias a diario. Al configurar este límite, cada cliente tendrá mayor tranquilidad en un entorno financiero más seguro.
ARH
Negocios
Reducir tarifas injustas en estacionamientos, un paso para proteger el bolsillo familiar
Ciudad de México.— Senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa que busca frenar los abusos en los cobros de estacionamientos públicos en todo el país, al establecer que las tarifas deberán calcularse únicamente con base en el tiempo exacto de uso, eliminando el cobro por hora o fracción.
Además, plantea otorgar a los usuarios un periodo gratuito de al menos 15 minutos y contribuir a liberar la vía pública de vehículos estacionados de manera irregular, lo que ayudaría a reducir tanto el tráfico y las emisiones contaminantes.
La senadora Rocío Corona Nakamura comentó que los cobros injustos en estacionamientos afectan directamente la economía familiar y contribuyen a la congestión vial.
“Los usuarios pagan tarifas que no corresponden a lo autorizado por las autoridades, lo que genera un fuerte impacto en su economía y en la movilidad urbana”, advirtió.
Cobros excesivos
Explicó que la movilidad en México requiere soluciones inmediatas y prácticas, por lo que regular de manera justa los estacionamientos públicos no solo beneficia a los usuarios, también mejora la circulación vial y protege el medio ambiente.
LEE El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza
La legisladora dijo que actualmente existen graves irregularidades en la aplicación de las tarifas autorizadas, ya que, en muchos casos, los cobros superan los montos máximos establecidos por las autoridades locales.
Hasta 70 pesos por hora
En la Ciudad de México, durante 2024, la tarifa máxima autorizada fue de 48.37 pesos por hora y la mínima de 25.36 pesos; sin embargo, los usuarios llegaron a pagar hasta 70 pesos por hora en algunos estacionamientos de centros comerciales y del Centro Histórico.
Destacó que la iniciativa contempla reformas a los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como al artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Con estas modificaciones, se facultará a los gobiernos locales para garantizar un cobro justo y supervisar que los establecimientos cumplan con las normas de operación, seguridad y accesibilidad.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
América Móvil y Entel se unen en Chile: redefine la conexión de millones
Diputadas alertan por sesgo ideológico “sumamente cuestionable” en libros de texto gratuito
El Salvador cierra paso a ideologías en la formación infantil
Urge revisar la laicidad y la libertad religiosa
Seis mexicanos trasladados a prisión israelí: ¿qué les espera en Ketziot?
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Estadoshace 3 días
Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales
-
Méxicohace 2 días
Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones
-
Deporteshace 3 días
Gilberto Mora, la joya de Xolos que encuentra en su familia la fuerza de su carrera
-
Dignidad Humanahace 3 días
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González