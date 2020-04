Anuncian ganador de licitación del Tramo 2 del Tren Maya

Ciudad de México.— La caída de la economía fue mayor en las crisis que enfrentaron Ernesto Zedillo y Felipe Calderón Hinojosa en 1995 y en 2009 respectivamente, según una gráfica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el INEGI diera a conocer la caída de la economía en 1.6%.

Tras el reporte del INEGI que registró un descenso de 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 2.4 por ciento interanual, el presidente López Obrador dijo que aunque “algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída, afortunadamente no fue así”.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se refirió a la caída de la economía por la pandemia que afecta a la economía mundial y señaló que la caída de la economía de México en el trimestre enero-febrero-marzo, algunos pronosticaron que iba a ser mayor, pero por fortuna no fue así, 1.6% con relación al trimestre anterior, es decir octubre-noviembre-diciembre del año pasado.

Sin embargo, señaló que no se puede cantar victoria, pues aún falta conocer los resultados de la etapa más crítica del Covid-19.

“Hay otro dato que también lo considero bueno, les hablaba de la recaudación en los cuatro meses de este año, hasta abril, este caso no es el trimestre, sino un cuatrimestre, estamos arriba en recaudación, en términos reales.

Reiteró que estos datos no son para cantar victoria, porque viene lo más difícil, el trimestre mayo-junio-julio, pero también si se prolonga la pandemia agosto-septiembre-octubre, tenemos una estrategia”, señaló.

López Obrador repitió que, para la reactivación económica, su gobierno no recurrirá a los créditos de instituciones financieras internacionales para incrementar la deuda, ni aumentarán los impuestos o los precios de los combustibles, ya que el gobierno se apretará el cinturón y se hará más eficaz el combate a la corrupción.

La crisis fue mayor con Zedillo y Calderón

AMLO indicó que aunque el PIB se cayó durante la crisis provocada por el nuevo coronavirus, las caídas en las crisis que enfrentaron los expresidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón fueron mayores.

De acuerdo con información del INEGI, durante la crisis de 1995, el PIB cayó 5.7% durante el primer trimestre, comparado con los resultado del periodo octubre-noviembre-diciembre.

Mientras que en 2009 (año de la última crisis económica mundial), el gobierno de Calderón enfrentó una caída de 5.1 por ciento durante la primera parte del año.

“Nada más es para llamar al debate, que no dejemos de debatir (…) no se enojen mucho, no lo digo por ustedes, sino por los analistas”, dijo el presidente.

Ésta fue la gráfica que presentó López Obrador durante su conferencia mañanera:

Siete24.mx

ebv