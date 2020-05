Arrancan obras del Tren Maya en la tercera fase de la pandemia, la más crítica pese a amparo

Ciudad de México.— En el foro “Juntos Saldremos Adelante” hubo un consenso en que se debe implementar un salario solidario y proteger los empleos. Los panelistas coincidieron en que el daño laboral ha sido potencialmente más grave que el sanitario y aún así el Gobierno no pensó en esa “medicina”.

Los economistas invitados al foro por la Coparmex, enfatizaron que esta crisis es como un espejo, que ha mostrado una realidad económica y social de México que no se quería ver, dijo el economista y analista financiero, Jorge Suárez Vélez, Director Ejecutivo de Alien & Company, quien criticó que “no se generan empleos por decreto”.

Destacaron que el panorama es preocupante en términos de empleos, seguridad social e inseguridad, por lo que, Mónica Flores Barragán, presidente para Latinoamérica de ManPower Group propuso generar alianzas y programas para no despedir trabajadores. Señaló que se debe Insistir en programas de diferimiento, salario solidario e incentivos fiscales.

Expusieron que es fundamental reinventar cómo se piensa y desarrolla la política económica, “prueba de ello es que en México no hemos generado un sólo instrumento que apoye y sostenga la directriz sanitaria de nuestro tiempo para quedarnos en casa”, agregó Ricardo Becerra Laguna, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

El también ex subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, insistió en que hay millones de personas que no pueden quedarse en casa, porque el Gobierno Federal no buscó la política económica para ello, poniendo en peligro su vida y la de todos los mexicanos.