Banorte no comprará a Banamex

Ciudad de México.- A pesar de que la actividad minero-metalúrgica superó en 19 por ciento en generación de divisas al turismo, con 23 mil 579 millones de dólares durante el año pasado. Desafortunadamente 822 proyectos mineros fueron postergados.

Por ello, 180 firmas de capital extranjero salieron del país y hay 25 concesiones frenadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la Cámara Minera de México (Camimex) y expertos.

Te puede interesar: “No hay que perder la fe”; pide AMLO a familias de mineros en Coahuila

El presidente de la Camimex sostuvo que los 822 proyectos aplazados en el país son consecuencia de la falta de permisos desde que inició esta administración y de los cambios de funcionarios del gobierno, lo que ha retrasado las obras.

La empresa #GrupoMéxico espera que se pueda revertir el congelamiento de nuevas concesiones mineras en #México luego del nombramiento de Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía.



Ver nota👉https://t.co/FSMpf79v05 pic.twitter.com/UvzslYESkX — OutletMinero (@Outletminero) October 18, 2022

“Estábamos muy avanzados en negociaciones con las autoridades de Economía y con Semarnat y vinieron estos cambios que nos atrasan y que seguramente nos mantendrán en los mismos niveles de postergación de proyectos”, detalló José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Camimex.

Sobre la salida de 180 empresas de capital extranjero en 2021, sostuvo que en la mayoría de los casos se trata de firmas que se dedican a la exploración y al no haber entrega de concesiones, las compañías retiran su capital, “lo que termina por afectar al país, pues al final la minería es uno de los cinco principales generadores de divisas de México”.

“Ya hemos buscado establecer contacto con la nueva secretaria de Economía para dar seguimiento a la estrategia que traíamos con la anterior secretaria, esperamos que las negociaciones sean positivas para detener esta falta de entrega de concesiones”, expuso José Jaime Gutiérrez.

Por su parte Luis Humberto Vázquez, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), afirmó que alrededor de 25 proyectos mineros se encuentran detenidos en México debido a que esperan que la actual administración les entregue las concesiones para exploración y explotación.

Esto, desafortunadamente ha impedido la creación de hasta 30 por ciento más empleos, así como la contribución de un 0.5 por ciento adicional al 2.5 por ciento que ya aporta el sector al PIB nacional.

“Hay entre 20 y 25 proyectos de gran calado que están parados en el país porque están a la espera de que el gobierno les otorgue una concesión, pero tenemos al menos otros 10 que están en desarrollo y que no se deberían detener porque ya hay una inversión muy avanzada y en vía de que tiene que continuar”, indicó.

De acuerdo con el titular de la AIMMGM, el legado del actual gobierno en la minería será la falta de atención que ha tenido para entender el impacto positivo que tiene esta actividad para México. Alma Grijalva, geóloga de Minera Cascabel, señaló que durante esta administración las inversiones para proyectos de exploración han disminuido drásticamente debido a que no hay certeza jurídica de que éstos se vayan a respetar.

“Nosotros tenemos algunos proyectos detenidos en Chihuahua donde no nos han otorgado el permiso para explorar y a pesar de que hemos hablado con la Secretaría de Economía, la Dirección General de Minas no nos permite ingresar al terreno y no podemos invertir”, afirmó Grijalva.

El presidente de la AIMMGM indicó que la incertidumbre que ha generado esta administración en el sector ha provocado una desaceleración, lo que ha dejado las inversiones muy lejos de los más de 8 mil millones de dólares que se alcanzaron en años anteriores.

ARH