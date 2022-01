Banxico lanzará moneda digital para 2024

Ciudad de México.- ¿Cómo es la Generación Z o Centennials vs Millennials en temas financieros? revisamos que sus hábitos en finanzas personales se transformaron durante los últimos dos años.

La Generación Z (también conocida como Centennial y que corresponde a los nacidos entre 1997 y 2012) ha empezado su camino en el mundo laboral y por lo tanto, a tener un ingreso. A medida que su poder de gasto aumenta, también su peso en las decisiones que toman respecto a sus finanzas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 32 millones de niños y jóvenes de 8 a 23 años conforman la Generación Z en México. Es la primera generación que son nativos digitales, mientras que los Millennials crecieron con los inicios de la digitalización y su acceso al mercado laboral estuvo marcado por la crisis económica.

Para Sarah González, Product Manager de albo, la generación Centennial podría ser más emprendedora que la Millennial debido a que tuvieron presente desde niños que pueden acceder a cualquier contenido y capacitación en un solo clic. Aprenden rápido, de forma autodidacta y online. Esto los convierte en unos jóvenes que demandan mucha más agilidad que cualquier generación anterior.

El estudio New Kids on The Block. Millennials & Centennials Primer de Bank of America Merrill Lynch indica que hoy en día hay 2 mil millones de Millennials y 2 mil 400 millones de Centennials. Es decir, representan 27 y 32 por ciento de la población mundial, respectivamente.

Destacan diferencias en educación y hábitos financieros entre ambas.

YA VISTE: 2022 Alcanza tus metas financieras personales

Sarah González estima que la Generación Z se ha adaptado de forma natural a la aceleración digital del manejo de las finanzas personales.

“Creemos que el comportamiento en personas de la Generación Z posterior a la pandemia se refleja en una economía cada vez más ligada a la tecnología y el incremento de herramientas financieras en el celular. Esto marcará una tendencia que sin duda adoptarán las generaciones anteriores, principalmente los millennials para hacer un mundo donde el manejo del dinero será más fácil para todos”.

¿Qué es albo?

La cuenta albo es 100 por ciento libre de comisiones para recibir, transferir y manejar tu dinero de forma fácil y segura. Es una startup mexicana.

¡El regalo! 😱



Aún estás a tiempo de usar tu albo para comprar ese regalo que te hacía falta 💙 💳 🎁 🛍#Soyalbo #alboMX pic.twitter.com/zeBQ7cQLTg — albo (@albomx) December 28, 2021

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube