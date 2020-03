Blindan apoyos de trabajadores que “van al día”

Ciudad de México.— Empresarios y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), rechazaron el proceso y los resultados de una consulta ciudadana para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión privada en Baja California.

Explicaron los voceros que dicha consulta ciudadana, realizada el fin de semana en Mexicali, Baja California, sobre la planta de la cervecera Constellation Brands “se realizó de manera irregular”.

Los representantes de las organizaciones empresariales explicaron que el país está en presencia de un acto contrario para la economía del país, que atenta contra la libertad de emprendimiento y producción de la cerveza mexicana más famosa en el mundo.

Por su parte, el IMEF puntualizó que esta consulta atenta severamente contra la generación de condiciones de certidumbre para la inversión y para la creación de empleo en el país, además de haber sido realizado en condiciones de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Por ello, hicieron el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a cancelar los resultados de la consulta, ya que ésta amenaza una de las libertades que defiende la economía de mercado, la libertad de emprender.

“Es momento de sensibilizar a todos para que el Gobierno federal escuche y rectifique, no es jurídicamente vinculante esa consulta y la decisión es de un solo hombre, la idea de la consulta es suya, él la ordeno y él puede cancelarla”.

Finalizaron que la operación de la empresa en el valle de Mexicali no afecta la disponibilidad del agua para los hogares, la agricultura y demás servicios, además cuentan con todos los permisos federales, estatales y municipales, por tanto, la consulta realizada por el mismo gobierno y no por el INE, es irregular y no vinculante.