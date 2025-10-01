Búsqueda de empleo se transforma: digitalización abre nuevas oportunidades en México

Ciudad de México.- En el país, ocho de cada diez personas encontraron en las plataformas digitales un puente real para acceder a un empleo. La digitalización cambió la forma de conectar talento y empresas.

El estudio “Búsqueda de empleo y talento Online 2025”, realizado por OCC, reveló que la digitalización se consolidó como la principal vía para unir candidatos y reclutadores.

Los datos fueron obtenidos entre julio y agosto de 2025 mediante la opinión de 1,768 buscadores de empleo y 239 reclutadores.

El 79% de quienes buscan empleo recurrió a aplicaciones móviles para localizar vacantes, mientras que el 86% de los reclutadores utilizó bolsas de trabajo en línea para atraer talento.

Uno de cada cuatro candidatos consiguió su último empleo a través de una aplicación. En contraste, un 20% lo hizo gracias a recomendaciones personales.

Los resultados confirman que las apps laborales y las bolsas digitales ya superaron a las redes sociales y a los métodos tradicionales en eficacia y alcance.

Para los reclutadores, ocho de cada diez señalaron que las bolsas en línea son el canal más confiable. Siete de cada diez también recurrieron a redes sociales.

Más de la mitad de los reclutadores consideró que las bolsas de empleo en internet son el medio más efectivo para concretar contrataciones.

En cuanto a la comunicación, el WhatsApp se consolidó como el canal más ágil.

Nueve de cada diez candidatos prefieren ser contactados por esta vía. El 85% de los reclutadores coincidió en que es el medio más efectivo para coordinar entrevistas.

El 58% de los candidatos priorizó el desarrollo profesional por encima del salario, que ocupó el segundo lugar con 56%.

Los beneficios más valorados fueron:

Buen ambiente laboral (69%).

Cursos y capacitaciones (63%).

Fondo de ahorro (61%).

Bonos económicos (60%).

Seguros médicos (58%).

Los datos muestran que las expectativas van más allá del sueldo: el sentido de pertenencia y la oportunidad de crecer pesan más en la decisión final.

La visión de los reclutadores

Para las empresas, las prioridades fueron distintas. El 58% de los reclutadores valoró que las bolsas recomienden candidatos afines. El 57% buscó rapidez en la cobertura de vacantes y un 54% privilegió bases de datos amplias y confiables.

Los beneficios también variaron según el tamaño de la empresa:

Grandes: vales de despensa, capacitaciones y fondos de ahorro.

Medianas: seguros médicos.

Pequeñas: herramientas de trabajo adicionales.

Microempresas: horarios flexibles.

Inteligencia artificial: herramienta en construcción

Poco a poco la IA comienza a ocupar un lugar creciente en los procesos. El 27% de los candidatos ya utilizó alguna herramienta digital para mejorar su búsqueda.

Los usos más comunes fueron: redactar o mejorar currículums, analizar descripciones de puesto o identificar tendencias laborales.

Del lado de los reclutadores, el 46% ya aplicó inteligencia artificial para redactar vacantes, filtrar perfiles y analizar currículums.

Sin embargo, el 74% de los reclutadores coincidió en que la IA no sustituye al juicio humano en la selección de talento.

Un cambio con rostro humano.

El estudio de OCC confirma una transformación laboral que no se limita a la tecnología. Refleja un cambio en prioridades y expectativas.

Hoy el talento busca crecer, aprender y equilibrar vida y trabajo.

Las empresas reconocen que ofrecer confianza y un ambiente humano es la clave para atraer a los mejores perfiles.

La digitalización es ya un camino abierto. Y detrás de cada cifra hay historias de personas que encuentran, en la pantalla de un celular, la posibilidad de un futuro más justo y digno.

