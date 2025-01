Carlos Slim y Francisco Cervantes irán a la investidura de Trump

Ciudad de México. — El empresario mexicano Carlos Slim acudirá a la inauguración del gobierno de Donald Trump el próximo lunes 20 de enero.

Francisco Cervantes, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confirmó que él y Slim recibieron la invitación para asistir al evento y que ya confirmaron su presencia.

“Vamos a estar en Washington, estamos invitados también a la cena (…) Vamos para allá y además con los altos funcionarios de Estados Unidos para empezar a tener pláticas (charlas). Sí, va el ingeniero Carlos Slim también”, indicó Cervantes a la salida del CEO Dialogue entre ejecutivos canadienses y mexicanos.

En días pasados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no irá a la toma de posesión de Trump.

Más para leer: Claudia Sheinbaum no irá a toma de posesión de Trump

La delegación mexicana será encabezada por el embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma.

– ¿Ya la invitó Trump a su investidura? Se le preguntó fuera de micrófono.

“No, pero no pasa nada, no pasa nada, está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, contestó a la prensa.