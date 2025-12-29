Cena de fin de año podría representar golpe a economía familiar

Ciudad de México.— Cerca del cierre del año, cientos de familias en México se reunirán para la tradicional cena del 31 de diciembre, comer 12 uvas y formular deseos para 2026.

Por ello, la uva y al lomo de cerdo podrían sufrir incrementos en sus precios y afectar la economía de los mexicanos de cara al cierre de año.

En ese contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor informó sobre los precios promedio y opciones de menor costo en distintos puntos del país.

La dependencia difundió los datos como parte de su monitoreo nacional de precios, estrategia que buscó orientar decisiones de compra durante las festividades decembrinas.

Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, compartió la información mediante reportes oficiales y comunicados institucionales de la Profeco.

Precio de la uva: tradición de fin de año

La Profeco informó que el precio promedio del kilogramo de uva blanca sin semilla se ubicó en 102 pesos a nivel nacional.

El organismo detectó establecimientos donde el producto se ofreció por debajo de los 80 pesos, principalmente en el norte del país.

En La Paz, Baja California Sur, Ley sucursal La Paz vendió el kilo de uva en 59.90 pesos, según el monitoreo oficial.

Además, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Mercado Aeropuerto ofreció la uva blanca sin semilla en 69 pesos por kilogramo.

En Tijuana, Baja California, Soriana Híper sucursal Río comercializó el producto en 72.80 pesos por kilo, reportó la Profeco.

El procurador Iván Escalante recordó que estos precios correspondieron a verificaciones realizadas directamente en puntos de venta.

La dependencia señaló que los costos variaron según ubicación, temporada y cadena comercial, información disponible en su portal oficial.

La uva mantiene su presencia en la mesa por su valor simbólico y por su demanda concentrada en un solo día del año.

Lomo de cerdo: uno de los platillos recurrentes

La Profeco informó que el precio promedio del lomo de cerdo se colocó en 132.50 pesos por kilogramo.

El monitoreo identificó opciones con precios menores en distintos estados del país, de acuerdo con registros oficiales.

En Culiacán, Sinaloa, Ley sucursal Tres Ríos ofreció el kilo de lomo en 108.90 pesos.

Por su parte, en Mérida, Yucatán, Maxi Carnes de la Central de Abasto vendió el producto en 113.50 pesos por kilo.

En Zacatecas, Mercado Soriana sucursal 226 comercializó el lomo de cerdo en 114 pesos por kilogramo.

La Profeco recomendó comparar precios antes de comprar y revisar básculas y etiquetado en establecimientos formales.

El organismo reiteró que el monitoreo buscó apoyar la economía familiar durante una temporada de alto gasto.

Incremento en el costo de las cenas decembrinas

Estimaciones de organismos comerciales indicaron que las cenas de temporada registraron aumentos de entre 17 y 20 por ciento.

El encarecimiento respondió al alza en productos como pavo, cerdo y bacalao, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

De acuerdo con la Anpec, el costo promedio por persona osciló entre 500 y mil 200 pesos, con guarniciones y vino incluidos.

El pavo natural se vendió entre 99 y 130 pesos por kilo, mientras el pavo ahumado alcanzó precios cercanos a 199 pesos.

La pierna de cerdo se ubicó entre 95 y 135 pesos por kilogramo, según el tipo de establecimiento.

El lomo listo para hornear osciló entre 120 y 150 pesos, dependiendo de la región y la cadena comercial.

La Anpec estimó que una cena familiar completa alcanzó hasta 4 mil pesos al sumar complementos, botanas y bebidas.

La Profeco reiteró que las personas consumidoras pudieron consultar su portal oficial para ubicar precios y alternativas cercanas.

