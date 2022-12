Cine Independiente llega a Cinépolis Klic con Cindie

Ciudad de México.- Itatí Cantoral dejó atrás los roles dramáticos y se consolida en la comedia en cine con la película Mi suegra me odia, en la que interpreta a una villana que te arrancará carcajadas.

Mi suegra me odia es protagonizada además por Loretto Bernal y Jerry Velázquez.

La película expone las dificultades de lidiar con una suegra de hábitos inusuales y volátil temperamento, expresaron los actores en una conferencia de prensa.

“Decidí hacer el personaje porque ahora estoy interpretando en la vida real esta etapa, valoro mucho la familia, la que he formado y la que me dieron mis padres; entonces hablar de la familia y de la suegra me pareció un tema muy importante. Me gustó mucho que sea una suegra incómoda pero divertida.