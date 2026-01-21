Cómo transformar la tensión laboral en relaciones funcionales

Ciudad de México.- Trabajar con alguien que incomoda no es una excepción, es una experiencia extendida en oficinas, fábricas y equipos remotos.
El estrés laboral surge con frecuencia de estas fricciones cotidianas, de acuerdo con análisis constantes del mercado laboral en México y Latinoamérica.
La escena es conocida: comentarios incómodos, silencios tensos y una paciencia puesta a prueba cada jornada.
La buena noticia circula con fuerza en el entorno profesional actual.
No es necesario agradar a todos para sostener una convivencia laboral saludable y productiva.
La clave es aprender a relacionarse de forma funcional, sin permitir que el conflicto desgaste la energía ni afecte el desempeño.
Además, en el trabajo no se elige al equipo, pero sí se elige la reacción frente a cada interacción.
Esa decisión diaria define si el ambiente se vuelve una carga emocional o un espacio de control personal y profesional.
¿Qué sucede cuando no hay afinidad en el trabajo?
Los conflictos interpersonales figuran entre las principales fuentes de estrés laboral.
Además, este estrés impacta la productividad, la motivación y el bienestar emocional de los colaboradores.
La tensión constante erosiona la comunicación y debilita la confianza dentro de los equipos.
La agencia de colocación Computrabajo, analiza de forma permanente estas dinámicas.
Asimismo, desde esa observación, la plataforma comparte recomendaciones prácticas para una convivencia más inteligente. El enfoque no busca cambiar personalidades, sino mejorar la forma de relacionarse.
Te puede interesar: Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026
Cinco claves para una relación laboral funcional.
Mantener la relación en un plano profesional.
El foco se coloca en los objetivos comunes y en la colaboración respetuosa y eficiente.
Evitar chismes y comentarios innecesarios.
El silencio oportuno funciona como una herramienta de autocuidado y madurez profesional.
Identificar un punto en común.
Siempre existe un elemento compartido que suaviza la convivencia diaria.
Comunicar sin tensión.
La claridad, el respeto y la calma reducen malentendidos y abren espacios de diálogo.
Establecer límites mentales.
Reconocer hasta dónde llega la influencia emocional del otro protege la energía personal. Estas acciones simples fortalecen la convivencia sin exigir cercanía personal. El resultado es un ambiente más estable y predecible para todos.
Además, Alejandra Martínez, responsable de Estudios del Mercado Laboral en Computrabajo México, explica que no siempre se pueden modificar actitudes o personalidades ajenas.
ARH
México
Enfrentar la cuesta de enero en familia sin afectar la salud mental
Ciudad de México.— Los gastos derivados de las festividades decembrinas pueden generar sentimientos de estrés, ansiedad o desánimo, que impactan directamente en la salud mental. De acuerdo con la organización Voz Pro Salud Mental la llamada “cuesta de enero” afecta la salud mental de las personas, debido a los gastos no planeados y la acumulación de deudas, luego de las celebraciones de fin de año.
La organización agregó que el impacto de este fenómeno no es sólo financiero, sino también repercute significativamente en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de organización personal.
“Iniciar el año en México implica, no solo realizar ajustes en el presupuesto familiar, sino también atender el bienestar emocional de las personas y las familias. Los gastos derivados de las festividades pueden generar sentimientos de estrés, ansiedad o desánimo, los cuales impactan directamente en la salud mental”, indicó Gabriela Cámara, presidenta honoraria de Voz Pro Salud Mental.
Oportunidad para fortalecer vínculos familiares
No obstante, consideró que el proceso de reorganización financiera puede ser una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares, valorar la sencillez y fomentar espacios de diálogo y acompañamiento emocional.
Priorizar la tranquilidad emocional y la cohesión familiar contribuye de manera significativa al bienestar integral, ya que la salud mental también se construye a partir de relaciones sólidas, apoyo comunitario y estrategias de afrontamiento compartidas.
Planificar reduce la ansiedad
Por su parte, la Dra. Lorena Rodríguez Bores, vicepresidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, explicó que la claridad en las decisiones financieras permite a las personas disfrutar de las celebraciones sin comprometer la estabilidad futura. “La planificación consciente reduce significativamente los niveles de ansiedad y ayuda a evitar gastos impulsivos que, de otra manera, podrían afectar el bienestar económico y emocional”, señala.
En ese sentido, Voz Pro Salud Mental señaló que comenzar el año con tranquilidad y una debida planeación ayudará a disminuir el estrés, y recomienda identificar las emociones que se producen en las personas al momento de regresar a la vida cotidiana, a fin de evitar la sensación de una disminución en la energía.
Finalmente, Gabriela Cámara indicó que “existen estrategias efectivas para mejorar la actitud ante este desafío: elaborar un presupuesto realista, llevar a cabo prácticas de cuidado emocional (como la relajación, ejercicios de respiración y ejercicio físico). Además, compartir preocupaciones con la red de apoyo reduce el estrés y fortalece la pertenencia”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
El “Depósito Fantasma”, fraude que pone en riesgo las ventas de autos
Evita riesgos
Ciudad de México.— En plataformas de ventas digitales, suelen venderse todo tipo de cosas, desde ropa hasta vehículos, pero implica el riesgo de fraudes o estafas.
En ese escenario, la Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre un fraude conocido como “Depósito Fantasma”.
Se trata de una estafa que afecta principalmente a vendedores que operan en redes sociales y tiendas electrónicas.
Las autoridades detectaron este engaño con mayor frecuencia en transacciones de alto valor como la compra-venta de vehículos, productos electrónicos y artículos de segunda mano concentra la mayoría de los casos.
Más para leer: Sobrevivir a la cuesta de enero: Guía para sanar tus finanzas este 2026
Durante la negociación, el supuesto comprador se muestra decidido y accesible, suele asegurar que realizará una transferencia bancaria inmediata para cerrar el trato.
Con el argumento de agilizar la entrega, envía un comprobante digital de pago y aparenta provenir de una institución bancaria reconocida.
Sin embargo, el recibo es falso. Puede tratarse de un archivo editado, manipulado o generado mediante aplicaciones ilegítimas.
El comprobante muestra un pago que nunca se refleja en la cuenta del vendedor. Aun así, la presión del momento lleva a muchas personas a entregar el producto.
Cuando el vendedor intenta verificar la operación, el comprador deja de responder. Para ese momento, el bien ya fue entregado y la pérdida se concreta.
La Policía Cibernética explicó que este fraude se apoya en la confianza digital y se aprovecha el desconocimiento sobre los tiempos reales de acreditación bancaria.
El engaño no distingue experiencia y puede afectar tanto a vendedores ocasionales como a personas con actividad comercial frecuente.
Recomendaciones para protegerse de fraudes en compraventas en línea
La Policía Cibernética pidió a la ciudadanía desconfiar de comprobantes de pago enviados por mensajería instantánea. Ya que un archivo digital no confirma que el dinero exista ni que la transferencia esté realmente en proceso dentro del sistema bancario.
También recomendó evitar la presión por cerrar una venta de manera inmediata. Lo anterior, pues la urgencia suele ser una señal de alerta en este tipo de engaños y limita el tiempo para verificar la autenticidad del depósito.
El uso de medios de pago seguros reduce significativamente la exposición al fraude. Especialmente cuando se utilizan plataformas reconocidas que cuentan con historial confiable de transacciones y mecanismos de protección para vendedores.
Confirmar la identidad del comprador es otro paso clave para validar la operación, ya que la documentación oficial y las referencias verificables aportan mayor certeza y permiten detectar inconsistencias antes de entregar el producto.
Las autoridades sugieren conservar un registro detallado de toda la comunicación relacionada con la venta, incluyendo mensajes, comprobantes y datos de contacto, ya que esta información resulta útil ante cualquier aclaración o denuncia.
Evitar transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras también resulta fundamental. Y cuando sea posible, los intercambios deben realizarse en lugares públicos y concurridos que reduzcan riesgos adicionales.
Revisar la reputación del comprador en foros, redes sociales o aplicaciones de comercio aporta información relevante sobre su comportamiento previo y puede ayudar a identificar antecedentes negativos.
Ante cualquier duda sobre la validez de un pago, la Policía Cibernética recomendó consultar directamente con la institución bancaria, ya que solo el banco puede confirmar si una transferencia fue realizada o acreditada.
Finalmente, pidió sospechar de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales. Pues estas prácticas incrementan el riesgo de fraude y dificultan el rastreo de la operación.
En caso de identificar una posible estafa, se exhorta a reportarla de inmediato. Cabe recordar que la denuncia activa protocolos de atención y prevención que buscan proteger a otros usuarios.
JAHA
Negocios
Inflación e impuestos encarecen lo básico y tensan al pequeño comercio
Ciudad de México.- La cuesta de enero de 2026 ya se siente en la mesa familiar y en la caja registradora de los comercios de las colonias. El aumento de precios no dio tregua desde el inicio del año y golpeó sin aviso gradual.
Además, la inflación subyacente persistente y el incremento del IEPS se combinaron para encarecer productos esenciales y presionar el consumo, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Asimismo, Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, señaló que los efectos resultaron visibles desde los primeros días de enero.
a su vez, a diferencia de otros años, los ajustes no avanzaron de forma paulatina. Llegaron de golpe y recorrieron toda la cadena productiva.
Rivera explicó que el aumento del IEPS provocó alzas inmediatas en bebidas saborizadas y cigarros.
Además, las primeras subieron entre uno y ocho pesos. Los cigarros aumentaron entre 15 y 22 pesos por cajetilla. Ese movimiento detonó incrementos en otros segmentos del mercado esencial.
La presión alcanzó tortilla, panificación, lácteos, embutidos, abarrotes, productos de limpieza y artículos de aseo personal.
Prácticamente todo el consumo cotidiano se encareció. Este fenómeno, afirmó la ANPEC, pulverizó el incremento al salario mínimo y redujo el poder de compra real.
El líder del pequeño comercio vinculó este escenario con un entorno económico adverso. Durante 2025, la actividad productiva se estancó y el crecimiento económico fue marginal. El Banco de México reportó un avance de apenas 0.3% en ese año.
Además, con precios al alza y crecimiento mínimo, los hogares enfrentaron una presión constante sobre su gasto.
La ANPEC alertó que este contexto afectó de manera directa a las familias y al comercio de proximidad.
La caída en el consumo redujo ventas y debilitó la viabilidad de miles de negocios formales. El impacto ya se reflejó en el empleo y en el número de patrones activos.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social mostraron la peor pérdida de empleadores formales en casi tres décadas.
En los últimos dos años, más de 41 mil patrones causaron baja. Solo en 2025 salieron del registro más de 24 mil. Para la Alianza, estas cifras confirmaron una tendencia que había anticipado.
Los pequeños comercios enfrentan inflación, mayores impuestos, costos operativos crecientes y un entorno de inseguridad.
Además, la extorsión se convirtió en una carga permanente para proveedores y puntos de venta. El llamado cobro de piso afectó la operación diaria y redujo márgenes.
Te puede interesar: El uso irresponsable de antibióticos abre la puerta a las superbacterias
Presiones que se acumulan.
A estas dificultades se sumaron los costos energéticos y de transporte. El precio del gas natural acumuló un alza de 19% durante 2025 y se previó un posible repunte mayor en 2026. Este insumo impactó la generación de electricidad y los procesos productivos.
Desde el 1 de enero, la gasolina y el diésel aumentaron entre 25 y 32 centavos por litro. El ajuste elevó gastos logísticos, de transporte y abasto.
Estos incrementos se trasladaron a los precios finales y limitaron el margen de maniobra del pequeño comercio.
La ANPEC sostuvo que la cuesta de enero 2026 no respondió al azar. Surgió de decisiones económicas que profundizaron la presión sobre el consumo y el comercio formal.
El organismo insistió en la necesidad de revisar el rumbo para evitar que esta pendiente se extienda durante todo el año y siga debilitando la economía familiar, que sostiene el mercado interno.
ARH
Negocios
La cuesta de enero tiene salida: Profeco comparte claves para aliviar el gasto familiar
Ciudad de México.- La cuesta de enero vuelve a presionar el bolsillo de millones de familias en México.
Tras los gastos decembrinos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de recomendaciones para recuperar el equilibrio financiero, recortar gastos y dar prioridad a las compras de primera necesidad durante las primeras semanas del año.
La dependencia federal advirtió que este periodo suele agravarse por compras impulsivas, pagos diferidos y falta de planeación.
Por ello, insistió en que la organización del gasto familiar es clave para evitar un mayor endeudamiento y proteger el ingreso mensual.
Presupuesto familiar y control del gasto diario
Profeco subrayó que el primer paso para enfrentar la cuesta de enero es tener claridad sobre el dinero disponible y los compromisos financieros.
“Elabora un presupuesto semanal y registra todos tus gastos, incluso los pequeños, para identificar en qué se va el dinero”, sugirió la Profeco a través de un boletín informativo.
La procuraduría recomendó identificar pagos ineludibles como renta, servicios y transporte, antes de destinar recursos a otros rubros.
También sugirió que ingresos extraordinarios, como cajas de ahorro o bonos, se utilicen para ahorro o emergencias, y no para compras no planeadas.
Además, Profeco aconsejó liquidar primero las deudas con tasas de interés más altas. Esta acción, indicó, ayuda a reducir la carga financiera en los meses siguientes y evita que los intereses sigan creciendo.
Aprovechar alimentos y evitar desperdicios
Otra de las recomendaciones está relacionada con el manejo de los alimentos en casa.
A través de sus redes sociales, la Procuraduría compartió la siguiente recomendación a las familias:
“Revisar el refrigerador y la alacena cada semana, reutilizar sobrantes y almacenar correctamente los alimentos para evitar desperdicios”.
La dependencia recordó que consumir frutas y verduras de temporada permite ahorrar, ya que suelen tener precios más accesibles y mejor calidad.
Afirmó que este control doméstico impacta directamente en el gasto diario y ayuda a optimizar los recursos disponibles.
Gastos hormiga y consumo responsable
Profeco alertó sobre los llamados gastos hormiga, pequeñas compras cotidianas que pasan desapercibidas.
“Los cafés, refrescos o snacks diarios pueden representar una fuga importante de dinero al final del mes”, advirtió la dependencia.
La recomendación es vigilar este tipo de desembolsos y evaluar si son realmente necesarios. Reducirlos puede liberar recursos para cubrir necesidades básicas o fortalecer el ahorro familiar.
Comparar precios y reducir servicios
Profeco recordó que los consumidores pueden usar la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, que permite comparar costos antes de adquirir un producto.
Aseguró que esta plataforma ayuda a “elegir la opción más conveniente y evitar pagar de más”.
Finalmente, la Profeco llamó a involucrar a todos los integrantes del hogar en el cuidado de la economía.
Acciones como apagar luces, desconectar aparatos eléctricos y moderar el consumo de servicios forman parte de las medidas recomendadas para reducir gastos durante este inicio de año.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026
Cómo transformar la tensión laboral en relaciones funcionales
OMAN: El coloso del Auditorio Nacional despierta y suena mejor
Dos vidas frente al sarampión: la importancia de la prevención en el embarazo
México enfrenta un descenso de empleadores formales
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Te Recomendamos
-
Tendenciashace 2 días
¿Hoy es el día más triste del año?
-
CDMXhace 2 días
¿Por qué falla la separación de basura y residuos en la capital?
-
Méxicohace 2 días
La violencia laboral deja de ser invisible en México
-
Techhace 2 días
Blue Monday: Generación Z y Millenials buscan consuelo en la IA cuando se sienten tristes