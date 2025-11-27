¿Cuál es la situación real de la pobreza laboral en México?

Ciudad de México.— El ingreso que millones de familias reciben por su trabajo refleja brechas que persisten en el país. Las variaciones en los ingresos laborales y en la capacidad de compra en hogares definen un panorama que influye en la vida cotidiana del país. Las cifras del INEGI actualizan la medición de pobreza laboral y muestran un mapa con avances en ciertas regiones y retrocesos en otras.
¿Por qué la pobreza laboral bajó a nivel nacional pero persiste en zonas rurales?
Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, el porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. El indicador coloca en este grupo a personas cuyo ingreso laboral per cápita no permite adquirir la canasta alimentaria.
La reducción fue menor en el ámbito rural. El porcentaje pasó de 48.5 a 48.4. En zonas urbanas cayó a 30.2 después de ubicarse en 30.7 un año antes.
El cálculo se realiza con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que el INEGI actualiza de forma periódica.
¿Qué entidades mantienen los niveles más altos y más bajos de pobreza laboral?
La medición confirma que Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran los porcentajes más elevados. Las cifras fueron de 61.1, 58.1 y 52.3 por ciento.
En contraste, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo estuvieron en los niveles más bajos. Los porcentajes se ubicaron en 13.4, 18.4 y 19.4.
Un total de 24 entidades registraron reducciones anuales. Tlaxcala reportó la mayor caída con 5.6 puntos porcentuales. Le siguieron Aguascalientes con 5.2 e Hidalgo con 4.5.
San Luis Potosí tuvo el mayor aumento anual con 5.5 puntos. Veracruz registró 3.1 y Durango 2.4.
En la comparación trimestral, Querétaro redujo 6.4 puntos. Morelos alcanzó 5.1 e Hidalgo 4.8. Los incrementos trimestrales más altos fueron los de Durango, Chihuahua y Veracruz.
¿Cómo variaron los ingresos laborales reales en el último año?
El ingreso laboral real per cápita tuvo una variación anual de menos 0.1 por ciento. La cifra pasó de 3 346.45 a 3 344.22 pesos al mes.
En áreas urbanas la reducción fue de 1.1 por ciento. El ingreso pasó de 3 808.91 a 3 768.11 pesos mensuales. En áreas rurales se observó un incremento marginal que ubicó el ingreso en 1 914.07 pesos.
Las variaciones trimestrales también fueron negativas. A nivel nacional la cifra cayó 1.2 por ciento. La disminución fue de 0.5 en áreas urbanas y de 1.6 en áreas rurales.
¿Qué estados registraron los mayores incrementos y reducciones del ingreso real?
Sonora encabezó los avances con un aumento anual de 12.2 por ciento. Querétaro registró 9.5 y Jalisco 7.8.
San Luis Potosí presentó un decremento de 13.3 por ciento. El Estado de México tuvo una reducción de 8.6 y Veracruz de 6.7.
En la variación trimestral, 17 entidades reportaron aumentos del ingreso laboral real. Querétaro registró 7.8. Chiapas alcanzó 7.2 y Nayarit 6.4.
Las reducciones más pronunciadas fueron las de Ciudad de México, Chihuahua y Sinaloa.
¿Qué muestran las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres?
El ingreso laboral real promedio de la población ocupada alcanzó 7 472.72 pesos al mes en el tercer trimestre de 2025.
Los hombres registraron 8 137.40 pesos mensuales. Las mujeres reportaron 6 519.53. La diferencia fue de 1 617.87 pesos.
En la variación anual, los ingresos masculinos aumentaron 0.9 por ciento. Los de las mujeres crecieron 1.3.
¿Cómo influyen la formalidad y la informalidad en los ingresos laborales?
La población ocupada formal tuvo un ingreso promedio de 10 573.62 pesos mensuales. La población ocupada informal registró 5 237.34 pesos.
El ingreso formal presentó una variación anual de menos 0.1 por ciento. La población informal tuvo un aumento de 4.4.
En la comparación trimestral, los ingresos formales disminuyeron 2.3 y los informales 0.4.
¿Por qué bajó la masa salarial real y qué implica esta variación?
La masa salarial real acumuló 376 859.44 millones de pesos. Un año antes fue de 385 672.30 millones.
La reducción anual fue de 2.3 por ciento. El ajuste representó 8 812.86 millones de pesos. En la comparación trimestral se observó un incremento de 0.7 por ciento.
¿Qué expresa el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza sobre la evolución reciente?
El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza llegó a 0.9373 en el tercer trimestre de 2025. En el mismo periodo del año anterior se ubicó en 0.957.
La variación anual fue de menos 2.1 por ciento. En zonas rurales bajó 0.1 y en zonas urbanas 1.8.
¿Qué horizonte deja este conjunto de indicadores rumbo a 2026?
El panorama nacional exhibe avances en ciertos estados y retrocesos en otros. Las cifras del INEGI permiten observar la evolución del ingreso laboral y su efecto en la capacidad de compra de millones de mexicanos rumbo al siguiente año.
ebv
México
Ciencia alerta: ultraprocesados afectan a familias en la salud
Ciudad de México.- La revista The Lancet presentó la serie “Alimentos Ultraprocesados y Salud Humana”, un trabajo que reunió a especialistas de Brasil, Chile y México, para analizar las consecuecias de ingerir constantemente estos productos.
Los expertos muestran cómo los productos ultraprocesados desplazan las dietas tradicionales y dañan la salud, pero también abren nuevas rutas para recuperar hábitos que fortalecen a las familias.
La evidencia se comparte en una videoconferencia organizada por COLANSA, Nupens de la Universidad de São Paulo, el INTA de la Universidad de Chile, el Instituto Nacional de Salud Pública y El Poder del Consumidor.
Los investigadores explican que este fenómeno ya es uno de los retos más fuertes para la salud pública del siglo XXI.
Te puede interesar: Lo que toda futura mamá debe saber sobre el hierro y el ácido fólico
La expansión silenciosa de los ultraprocesados.
Los especialistas describen un escenario sostenido. Estos productos avanzan porque son accesibles, muy publicitados y diseñados para generar consumo frecuente. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señala que la serie de The Lancet analiza políticas aplicadas en varios países para reducir su impacto.
Los documentos muestran estrategias que frenan el consumo de alimentos altos en azúcares, grasas y sodio. También destacan la necesidad de crear políticas más amplias que atiendan todo el sistema alimentario. Esto incluye producción, mercadeo, etiquetado y ambientes de consumo.
Otro de los textos subraya que la industria de ultraprocesados participa activamente en la configuración del entorno alimentario. Los expertos consideran urgente una respuesta global que coloque la salud pública en el centro de las decisiones.
La influencia de la industria en las políticas alimentarias
Los investigadores advierten que las grandes corporaciones del sector ejercen presión en muchos gobiernos. Esto favorece regulaciones laxas y mecanismos de autorregulación que, según los especialistas, no protegen a la población.
Calvillo afirma que existe una red transnacional de actores que incide en procesos legislativos y académicos. Esta red impulsa iniciativas que, en la práctica, bloquean medidas que buscan reducir el consumo de ultraprocesados.
Para los expertos, este es uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia sistemas alimentarios más seguros.
La serie de The Lancet propone que la vigilancia gubernamental sea más sólida. También recomienda frenar los conflictos de interés que influyen en la investigación y la regulación.
Brasil, Chile y México ofrecen experiencias útiles porque han implementado políticas de etiquetado, impuestos o restricciones publicitarias con resultados visibles.
El mensaje de los especialistas no se limita a señalar riesgos.
Los expertos coinciden en que las familias pueden recuperar prácticas que conectan con sus raíces: cocinar en casa, reforzar la educación alimentaria y elegir opciones frescas cuando sea posible.
Organizaciones civiles en México impulsan proyectos de formación culinaria en escuelas y comunidades rurales.
Estos esfuerzos acompañan las políticas públicas y muestran que los cambios culturales comienzan en espacios cotidianos.
Los investigadores enfatizan que esta transformación requiere voluntad colectiva.
Gobiernos, escuelas, familias y productores pueden crear un ecosistema que valore los alimentos reales.
La ciencia ya ofrece rutas claras; ahora toca caminar hacia sistemas que protejan la salud y celebren la diversidad gastronómica.
ARH
Dignidad Humana
Cirugía fetal: el campo que modifica la vida de los bebés antes de nacer
Ciudad de México.— El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla describe la cirugía fetal como entrar en un territorio que durante décadas se consideró intocable. Explicó que intervenir dentro del útero abre la posibilidad de modificar el pronóstico de bebés con patologías graves y continuar el embarazo con nuevas expectativas para las familias.
El especialista en medicina materno fetal, con estudios en Oxford y Barcelona, participó en el podcast COMEGO Sin Fronteras, donde habló de la técnica, de sus alcances y de los criterios para seleccionar a los candidatos.
“Como médico materno-fetal, acompaño a cada familia en uno de los momentos más importantes de su vida. Cada embarazo es único y requiere atención especializada para prevenir complicaciones como la prematuridad”, dijo.
¿Qué es la cirugía fetal y por qué modifica la historia clínica de un bebé?
El doctor Martínez Portilla indicó que la cirugía fetal consiste en intervenciones dentro del útero para corregir o mejorar condiciones que comprometen la vida o el desarrollo del bebé.
Dijo que se trata de procedimientos que cambian pronósticos y ofrecen alternativas en padecimientos que avanzan con rapidez. La base científica proviene de estudios internacionales que han demostrado beneficios duraderos cuando se actúa antes del nacimiento.
Estas intervenciones permiten que el embarazo continúe y que el bebé nazca con mejores posibilidades. El especialista explica que la primera impresión al realizar un procedimiento de este tipo es profundamente impactante, debido a que representa una forma distinta de abordar la medicina prenatal.
¿Qué bebés pueden ser candidatos a cirugía fetal?
Los criterios dependen de la patología. En términos generales, se valoran condiciones como:
Ausencia de alteraciones cromosómicas.
Deseo informado de la madre para proceder.
Cumplir parámetros específicos según la enfermedad fetal.
Entre las patologías que pueden recibir intervención se encuentran defectos del tubo neural, mielomeningocele, síndrome de transfusión feto-fetal, lesiones intratorácicas y malformaciones que comprometen pulmones o diafragma. Cada una requiere una evaluación precisa y protocolos definidos según la evidencia disponible.
¿Qué patologías responden a una intervención durante la gestación?
El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla detalló condiciones como:
Mielomeningocele: una malformación del tubo neural que produce daño neurológico progresivo. La cirugía prenatal demostró beneficios sobre movilidad, función de esfínteres, disminución de Chiari y reducción de la ventriculomegalia. Son procedimientos con bases sólidas gracias al estudio MOMS y a la experiencia acumulada en diversos centros.
Lesiones intratorácicas: secuestro broncopulmonar y malformaciones adenomatoideas quísticas. En algunos casos se utiliza ablación del vaso nutricio o colocación de shunt para drenar quistes que comprimen el diafragma y comprometen el desarrollo pulmonar. El doctor señala que aún existen debates sobre el momento ideal para intervenir debido a la naturaleza progresiva de estas malformaciones.
Hernia diafragmática: un defecto del cierre del diafragma que permite el ascenso de órganos abdominales hacia el tórax. Las oclusiones traqueales fetales buscan expandir los pulmones con un balón que se coloca entre las 25 y 30 semanas. El procedimiento exige retirar el balón después de la semana 34, al menos 24 horas antes del nacimiento. Nuevos ensayos clínicos evalúan si esta intervención también puede ofrecer beneficios en casos moderados.
¿Cómo se realiza la cirugía fetal en el mielomeningocele?
Las técnicas varían. El doctor expone dos enfoques:
Abordaje abierto mediante histerotomía: se abre el útero, se accede a la lesión y se corrige de forma directa. Es la técnica con mayor número de casos documentados en el mundo.
Técnica fetoscópica percutánea: se introducen trócares a través del abdomen sin abrir el útero. Se trabaja con instrumentación fina para fijar la membrana y proteger el contenido neural. Los centros europeos y brasileños han impulsado esta vía con resultados prometedores, aunque los números siguen en evaluación por su menor cantidad de casos.
Ambas técnicas buscan detener el daño neurológico intrauterino y mejorar la función motora y esfinteriana del bebé al nacer.
¿Qué ocurre en los casos de síndrome de transfusión feto-fetal?
En gemelos que comparten placenta, un bebé recibe más sangre y el otro dona. El síndrome provoca un deterioro acelerado que, sin tratamiento, afecta la supervivencia de ambos.
La intervención consiste en:
Introducir un fetoscopio muy delgado
Localizar los vasos responsables
Realizar fotocoagulación láser para equilibrar el flujo sanguíneo
Los avances dan como resultado una supervivencia de al menos uno de los bebés en más del 60 por ciento de los casos y reducen drásticamente la mortalidad doble reportada hace décadas. La amnioreducción puede mejorar síntomas maternos, pero no corrige el origen del problema.
¿Hasta qué semana se puede intervenir y qué determina el momento?
El tiempo ideal depende del estado del síndrome y la progresión de la enfermedad. El especialista indicó que los equipos evalúan la probabilidad de morbilidad y mortalidad de cada etapa para decidir cuándo intervenir. El objetivo es actuar antes de un deterioro irreversible. El análisis se realiza caso por caso con base en evidencia que continúa actualizándose.
¿Dónde pueden realizarse estas cirugías en México?
El Dr. Martínez Portilla subraya que por años existió la necesidad de un centro de referencia público que ofreciera estos procedimientos sin costo para las familias. Comenta que, después de capacitación en Europa y un trabajo coordinado con especialistas, se estableció en Ciudad de México un espacio donde pueden atenderse pacientes de toda la República.
El proyecto busca que cualquier mujer con un diagnóstico fetal grave reciba atención especializada sin importar su origen o condición socioeconómica. Se gestiona apoyo gubernamental y equipamiento completo para consolidar un programa que permita la intervención oportuna.
“Mi misión es proteger la salud de la madre y su bebé desde el inicio del embarazo, anticipando riesgos y ofreciendo esperanza con tecnología, medicina basada en la evidencia y empatía”, concluyó.
ebv
México
Lo que toda futura mamá debe saber sobre el hierro y el ácido fólico
Ciudad de México.— El ácido fólico y el hierro forman parte de las medidas que acompañan la salud de la mujer y del bebé desde la planeación del embarazo. Su incorporación en la atención médica y en la vida familiar permite sostener prácticas que favorecen el crecimiento.
Una mujer que toma ácido fólico antes del embarazo y durante el primer trimestre reduce defectos neurológicos en el bebé y favorece el adecuado desarrollo del sistema nervioso y la columna vertebral. También disminuye el riesgo de bajo peso al nacer y puede mantenerse hasta el final de la gestación cuando el médico así lo indica.
El doctor David Salvador Medina Camarena, coordinador de Programas Médicos en la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del IMSS, explicó que el ácido fólico permite que las células que forman al bebé se produzcan de manera adecuada. Su función interviene en el desarrollo de rasgos genéticos y factores hereditarios, por lo que se considera un nutriente esencial durante los primeros meses del embarazo.
Cuando la mujer no pudo iniciar la suplementación antes de la concepción, los primeros tres meses representan un periodo determinante. El ácido fólico ayuda a prevenir la anemia y se integra al cuidado materno en una etapa que exige una vigilancia continua.
El especialista recomendó que la mujer y sus familiares conozcan señales de deficiencia como cansancio, dolor de cabeza, palidez, úlceras en boca, alteraciones del sueño y falta de memoria para solicitar atención a tiempo.
Alimentación rica en folatos
El ácido fólico se encuentra de forma natural en hojas verdes como espinacas, berros, brócoli y lechuga, así como en aguacate, habas, chícharos, soya, frijoles, almendras y avellanas. La toronja, naranja, plátano y cereales adicionados con vitamina B9 complementan la dieta.
Dado que los folatos se reducen con altas temperaturas y se disuelven en agua, se sugiere consumir vegetales crudos o con mínima cocción. Los alimentos de origen animal pueden prepararse a la plancha para conservar su contenido nutricional.
El hierro durante el embarazo
El hierro se vuelve un mineral fundamental en la gestación por su papel en la hemoglobina, que transporta oxígeno a los tejidos y al feto. La madre requiere alrededor de 27 mg diarios debido al aumento del volumen sanguíneo, que puede crecer hasta un 50 por ciento. Este incremento sostiene el desarrollo del bebé y el funcionamiento de la placenta.
@ginecologodoctorlojas Respuesta a @Pitu López! Tomar hierro durante el embarazo es esencial para garantizar una salud óptima tanto para la madre como para el bebé. El hierro ayuda a prevenir la anemia, promueve un adecuado desarrollo fetal y contribuye a la producción de glóbulos rojos, lo que mejora la oxigenación en el cuerpo. ¡Cuida tu bienestar y el de tu pequeño con la suplementación de hierro en esta etapa crucial! #anemia #embarazo #tomarhierro #ginecologoobstetralima #cuidadomaterno ♬ sonido original – Ginecólogo Obstetra,ecografías
¿Cómo mejorar la absorción?
La absorción del hierro aumenta al combinarlo con alimentos que contienen vitamina C, como naranja, fresas, brócoli o pimientos. También puede tomarse en ayunas cuando existe buena tolerancia. Para su mejor aprovechamiento se recomienda evitar el consumo simultáneo de lácteos, cereales y ciertos medicamentos que interfieren con su absorción.
ebv
México
Cuando la cobranza se vuelve hostigamiento e invade la vida familiar
Ciudad de México.- Las madrugadas dejaron de ser un espacio seguro cuando el teléfono sonó a las tres de la mañana. No era un aviso urgente. No era un familiar. Era un despacho de cobranza. “Yo lo resumiría en miedo”, contó un joven a Siete24 Noticias, al recordar las llamadas que se repitieron durante casi un año.
Su experiencia, marcada por un fraude bancario y el hostigamiento posterior, refleja un problema que hoy exige una revisión profunda: la cobranza debe ser ética y respetuosa.
El hostigamiento que creció con los meses.
El caso inició cuando la familia descubrió el robo de 450 mil pesos en la tarjeta de crédito de su madre.
“El banco dijo ‘paguen y luego investigamos’. Así empezó todo”, narró. La familia acudió a la Condusef. Sin embargo, el banco dejó de comunicarse y las llamadas pasaron a manos de un despacho externo.
“Al principio llamaban a horarios normales. Eran firmes, pero respetuosos. Luego cambió todo”, relató.
Las llamadas comenzaron a multiplicarse.
“A las seis de la mañana, nueve, dos de la tarde, diez de la noche”. El tono también cambió.
“Nos decían que si no teníamos para pagar, entonces por qué usamos el dinero. Ni siquiera sabían que fue un robo”.
Meses después, el hostigamiento escaló.
“Ya usaban nuestros nombres. Sabían nuestros domicilios. Decían dónde trabajábamos. A veces llamaban a las cinco de la mañana”.
El desgaste emocional que se normaliza
La Condusef reportó 14,565 quejas por gestiones de cobranza en lo que va del año.
El repunte fue de 19.9%. Detrás de esas cifras hay historias como esta, en las que el daño emocional pesa tanto como el financiero.
Te puede interesar: Cómo hablar con tus hijos adolescentes sobre el alcohol sin regañar, ni juzgar
“Yo creo que lo peor fue no dormir”, dijo. La familia vivía con temor de desconectar el teléfono. Un adulto mayor dependía de esa línea. “¿Y si pasaba una emergencia? No podíamos apagarlo”.
El joven recordó que la ansiedad se volvió parte de la rutina. “Cada llamada era un sobresalto. Uno entra en alerta permanente. No descansas”.
El estrés afectó la convivencia.
“Había discusiones. Nadie sabía cómo detenerlo. Íbamos a Condusef y decían que era ilegal, pero que no podían hacer mucho. En el Ministerio Público nos rebotaban. Nadie quería hacerse cargo”.
La indefensión agravó el desgaste.
“Te dicen que vayas a otra oficina. Te dicen que no es ahí. Y tú sigues recibiendo llamadas a las once de la noche”.
La defensa que detuvo el ciclo
El acoso frenó solo después de una reacción inesperada.
“Un día, a las tres de la mañana, contesté. Les dije que era el representante legal, que estaba grabando y que iría al Ministerio Público. En ese momento bajó la intensidad”.
No todos tienen la fuerza o el conocimiento para hacerlo. Él lo sabe. Por eso insiste en que el sistema debe cambiar.
Un llamado a una cobranza más humana
Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos, pidió erradicar las presiones indebidas y operar con ética.
“La recuperación de cartera no implica violentar”, afirmó. Su visión propone un modelo donde la negociación recupere estabilidad y confianza, no miedo.
El entrevistado también conoció otros casos. “Con servicios de cable pasó algo similar. No tan grave, pero incómodo. Te impiden cancelar. Luego llaman para cobrar. Es un círculo que cansa”.
La tranquilidad no debería ser un privilegio. Debería ser un derecho, reitera el joven víctima de hostigamiento.
ARH
