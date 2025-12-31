Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible

Ciudad de México.– Enero es ese mes en el que todos estamos inspirados, con la lista de propósitos bien pulida: “Voy a ir al gym diario”, “Voy a tomar más agua” o “Este año sí voy a ahorrar”, ¿te suena? Pero seamos honestos, para febrero, el refresco regresó a tu vida y tu cartera sigue vacía porque no sobreviviste a la cuesta de enero.

Pero no te preocupes, ahorrar no tiene que ser uno de los propósitos fallidos. Aquí te dejamos una guía práctica para que este año nuevo realmente logres ahorrar, alcanzar tus objetivos financieros, y llegues al próximo diciembre diciendo: “¡Sí se pudo!”.

¿Por qué ahorrar parece una misión imposible?

Es verdad que a muchos se nos dificulta ahorrar. Según la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, más de la mitad de los mexicanos enfrenta un bienestar financiero medio bajo o nulo, y una tercera parte tiene deudas. Y aunque la otra mitad logra ahorrar algo, la mayoría apenas guarda lo suficiente para una quincena.

Ante este panorama desalentador, te contamos cómo romper el círculo vicioso y cambiar tu vida financiera para bien.

Guía práctica para cumplir tus propósitos de ahorro

Transformar tus hábitos no es cosa de magia, pero tampoco es una tortura. Según la misma encuesta, más del 53% de los mexicanos ya registra sus ingresos y gastos, lo que significa que estamos avanzando como país. Si tú aún no lo haces, es momento de unirte al club del “sí se puede”.

1 Define tus metas

¿A corto, mediano o largo plazo? Sueños hay muchos: viajar, salir de deudas, tener un fondo para emergencias o simplemente llegar al fin de quincena con algo más que unos pesos para el desayuno en tu trabajo. La clave está en dividir tus metas de acuerdo al tiempo que necesitas para cumplirlas: a corto, mediano o largo plazo. Así, priorizas las que más te interesa conseguir.

2 Escribe tus metas en positivo

Por favor, nada de “Este año no voy a gastar en tonterías”, porque sabemos que el primer capricho te va a traicionar. Mejor, escribe algo como “Voy a ahorrar 200 pesos a la semana”. Suena más optimista y, además, el cerebro funciona mejor con afirmaciones positivas. Pega tus metas en un lugar visible (en tu espejo favorito, en la puerta de tu clóset, en tu escritorio); pues mientras más presentes las tengas, mayores probabilidades tendrás de lograrlas.

3 Haz del ahorro tu mano derecha

El ahorro es tu amigo fiel, ese que te salva cuando llegan fechas como el 14 de febrero, Día de las Madres o el regreso a clases. La idea no es sufrir, sino adelantarse a los gastos y que no te agarren desprevenido. Además, si te administras bien y vas guardando poco a poco pero de forma constante, estarás más cerca de alcanzar tus propósitos de año nuevo.

4 Presupuesta como un adulto responsable

Sabemos que eso de hacer un presupuesto suena tan divertido como hacer las tareas domésticas en la casa, pero es esencial. Toma nota de lo que ganas, de lo que gastas y elimina lo innecesario (ese delivery diario de comida o el café que compras todos los días, cuenta), y lo que te sobre, inviértelo en ti, en tus metas. Administra tu dinero con inteligencia.

5 Sé realista

Si alguna de tus metas es muy ambiciosa, no te desanimes. Tal vez no puedas ahorrar para un viaje a Tokio en seis meses, pero sí puedes empezar por guardar lo suficiente para hacerlo dentro de uno o dos años. Paso a pasito, que nadie es un máster en administración de finanzas de la noche a la mañana.

6 Lleva un control

Checa de vez en cuando cuánto has ahorrado y celebra tus avances. Si necesitas ajustar el plan, no pasa nada, pero no pierdas el foco. Recuerda: este 2025, tus metas no son flexibles ni negociables. Al final del año, podrás presumirles a todos y sobre todo a ti mismo que sí conseguiste tus metas, o la mitad de ellas.

7 Tu asesor financiero

Ahorrar no tiene que ser complicado ni aburrido, especialmente si cuentas con una herramienta que se adapta a ti y al ritmo de tu ahorro, como la incondicional de una nueva institución bancaria. Así tus propósitos de ahorro dejan de ser un simple deseo y se convierten en un plan tangible. Haz del 2025 el año en el que finalmente tomas el control de tus finanzas y le dices adiós a la improvisación. ¡Es hora de convertir tus metas en realidad!



