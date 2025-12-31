Negocios
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
¿Por qué ahorrar parece una misión imposible?
Ciudad de México.– Enero es ese mes en el que todos estamos inspirados, con la lista de propósitos bien pulida: “Voy a ir al gym diario”, “Voy a tomar más agua” o “Este año sí voy a ahorrar”, ¿te suena? Pero seamos honestos, para febrero, el refresco regresó a tu vida y tu cartera sigue vacía porque no sobreviviste a la cuesta de enero.
Pero no te preocupes, ahorrar no tiene que ser uno de los propósitos fallidos. Aquí te dejamos una guía práctica para que este año nuevo realmente logres ahorrar, alcanzar tus objetivos financieros, y llegues al próximo diciembre diciendo: “¡Sí se pudo!”.
¿Por qué ahorrar parece una misión imposible?
Es verdad que a muchos se nos dificulta ahorrar. Según la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, más de la mitad de los mexicanos enfrenta un bienestar financiero medio bajo o nulo, y una tercera parte tiene deudas. Y aunque la otra mitad logra ahorrar algo, la mayoría apenas guarda lo suficiente para una quincena.
Ante este panorama desalentador, te contamos cómo romper el círculo vicioso y cambiar tu vida financiera para bien.
Guía práctica para cumplir tus propósitos de ahorro
Transformar tus hábitos no es cosa de magia, pero tampoco es una tortura. Según la misma encuesta, más del 53% de los mexicanos ya registra sus ingresos y gastos, lo que significa que estamos avanzando como país. Si tú aún no lo haces, es momento de unirte al club del “sí se puede”.
1 Define tus metas
¿A corto, mediano o largo plazo? Sueños hay muchos: viajar, salir de deudas, tener un fondo para emergencias o simplemente llegar al fin de quincena con algo más que unos pesos para el desayuno en tu trabajo. La clave está en dividir tus metas de acuerdo al tiempo que necesitas para cumplirlas: a corto, mediano o largo plazo. Así, priorizas las que más te interesa conseguir.
2 Escribe tus metas en positivo
Por favor, nada de “Este año no voy a gastar en tonterías”, porque sabemos que el primer capricho te va a traicionar. Mejor, escribe algo como “Voy a ahorrar 200 pesos a la semana”. Suena más optimista y, además, el cerebro funciona mejor con afirmaciones positivas. Pega tus metas en un lugar visible (en tu espejo favorito, en la puerta de tu clóset, en tu escritorio); pues mientras más presentes las tengas, mayores probabilidades tendrás de lograrlas.
3 Haz del ahorro tu mano derecha
El ahorro es tu amigo fiel, ese que te salva cuando llegan fechas como el 14 de febrero, Día de las Madres o el regreso a clases. La idea no es sufrir, sino adelantarse a los gastos y que no te agarren desprevenido. Además, si te administras bien y vas guardando poco a poco pero de forma constante, estarás más cerca de alcanzar tus propósitos de año nuevo.
4 Presupuesta como un adulto responsable
Sabemos que eso de hacer un presupuesto suena tan divertido como hacer las tareas domésticas en la casa, pero es esencial. Toma nota de lo que ganas, de lo que gastas y elimina lo innecesario (ese delivery diario de comida o el café que compras todos los días, cuenta), y lo que te sobre, inviértelo en ti, en tus metas. Administra tu dinero con inteligencia.
5 Sé realista
Si alguna de tus metas es muy ambiciosa, no te desanimes. Tal vez no puedas ahorrar para un viaje a Tokio en seis meses, pero sí puedes empezar por guardar lo suficiente para hacerlo dentro de uno o dos años. Paso a pasito, que nadie es un máster en administración de finanzas de la noche a la mañana.
6 Lleva un control
Checa de vez en cuando cuánto has ahorrado y celebra tus avances. Si necesitas ajustar el plan, no pasa nada, pero no pierdas el foco. Recuerda: este 2025, tus metas no son flexibles ni negociables. Al final del año, podrás presumirles a todos y sobre todo a ti mismo que sí conseguiste tus metas, o la mitad de ellas.
7 Tu asesor financiero
Ahorrar no tiene que ser complicado ni aburrido, especialmente si cuentas con una herramienta que se adapta a ti y al ritmo de tu ahorro, como la incondicional de una nueva institución bancaria. Así tus propósitos de ahorro dejan de ser un simple deseo y se convierten en un plan tangible. Haz del 2025 el año en el que finalmente tomas el control de tus finanzas y le dices adiós a la improvisación. ¡Es hora de convertir tus metas en realidad!
Negocios
Salario mínimo para el 2026: Todos los detalles
Esto debes ganar
Ciudad de México.— El ajuste del salario mínimo rumbo a 2026 se perfila como una herramienta central para proteger el ingreso básico de millones de trabajadores.
Cada año, las autoridades laborales revisan este monto con el objetivo de alinearlo con la inflación y el costo de vida.
El propósito es permitir que las familias cubrieran necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud y educación.
En México, el salario mínimo funciona como un referente legal para pagos, indemnizaciones y aportaciones a la seguridad social.
También sirve como base para calcular prestaciones laborales establecidas en la legislación vigente.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASANI) fue el organismo encargado de analizar estos factores técnicos.
La CONASAMI utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para evaluar inflación y condiciones económicas.
A partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo general incrementará de $278.80 a $315.04 pesos diarios, resultando arriba de los nueve mil en total al mes, y que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incremente de $419.88 a $440.87 pesos diarios, arriba de los 13 mil mensuales. Lo que equivale a un 13% para el salario mínimo general y a un 5% para el salario de la zona Frontera Norte.
El aumento del salario mínimo general se integra a partir del salario mínimo vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un incremento por fijación de 6.5%. En el caso de la ZLFN el incremento es de 5%.
Incremento al salario mínimo y aplicación obligatoria
El aumento del salario mínimo es de carácter obligatorio para todos los trabajadores con contrato formal.
El ajuste se prevé que no sólo impacte en el ingreso mensual, sino también en múltiples obligaciones patronales y derechos laborales.
Entre ellos se incluyeron aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al sistema de vivienda.
Desde una perspectiva económica, el incremento busca aliviar el estrés financiero de los hogares.
Muchas familias destinaron gran parte de su ingreso a gastos fijos difíciles de reducir.
El aumento del salario mínimo pretende ofrecer un margen mayor para enfrentar esos compromisos.
¿Por qué no todos reciben el mismo aumento?
Sin embargo, este incremento no beneficia a todos los trabajadores. Sólo quienes ganan el salario mínimo están directamente protegidos por los incrementos fijados por la CONASAMI.
Si una persona percibe un sueldo superior al salario mínimo, su ingreso ya no está sujeto a los aumentos automáticos del SMG.
Por ejemplo, si el salario mínimo en 2026 será de 315.04 pesos diarios y un trabajador gana 316 pesos, su sueldo ya no se considera salario mínimo, aunque la diferencia sea mínima.
Los trabajadores deben consultar con sus departamentos de recursos humanos para verificar que los descuentos aplicados sean correctos y legales.
Por su parte, los empleadores deben asegurar la transparencia en los ajustes salariales para mantener un ambiente laboral justo y cumplir estrictamente con la normativa económica del país.
Negocios
Cena de fin de año podría representar golpe a economía familiar
No gastes de más
Ciudad de México.— Cerca del cierre del año, cientos de familias en México se reunirán para la tradicional cena del 31 de diciembre, comer 12 uvas y formular deseos para 2026.
Por ello, la uva y al lomo de cerdo podrían sufrir incrementos en sus precios y afectar la economía de los mexicanos de cara al cierre de año.
En ese contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor informó sobre los precios promedio y opciones de menor costo en distintos puntos del país.
La dependencia difundió los datos como parte de su monitoreo nacional de precios, estrategia que buscó orientar decisiones de compra durante las festividades decembrinas.
Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, compartió la información mediante reportes oficiales y comunicados institucionales de la Profeco.
Precio de la uva: tradición de fin de año
La Profeco informó que el precio promedio del kilogramo de uva blanca sin semilla se ubicó en 102 pesos a nivel nacional.
El organismo detectó establecimientos donde el producto se ofreció por debajo de los 80 pesos, principalmente en el norte del país.
En La Paz, Baja California Sur, Ley sucursal La Paz vendió el kilo de uva en 59.90 pesos, según el monitoreo oficial.
Además, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Mercado Aeropuerto ofreció la uva blanca sin semilla en 69 pesos por kilogramo.
En Tijuana, Baja California, Soriana Híper sucursal Río comercializó el producto en 72.80 pesos por kilo, reportó la Profeco.
El procurador Iván Escalante recordó que estos precios correspondieron a verificaciones realizadas directamente en puntos de venta.
La dependencia señaló que los costos variaron según ubicación, temporada y cadena comercial, información disponible en su portal oficial.
La uva mantiene su presencia en la mesa por su valor simbólico y por su demanda concentrada en un solo día del año.
Lomo de cerdo: uno de los platillos recurrentes
La Profeco informó que el precio promedio del lomo de cerdo se colocó en 132.50 pesos por kilogramo.
El monitoreo identificó opciones con precios menores en distintos estados del país, de acuerdo con registros oficiales.
En Culiacán, Sinaloa, Ley sucursal Tres Ríos ofreció el kilo de lomo en 108.90 pesos.
Por su parte, en Mérida, Yucatán, Maxi Carnes de la Central de Abasto vendió el producto en 113.50 pesos por kilo.
En Zacatecas, Mercado Soriana sucursal 226 comercializó el lomo de cerdo en 114 pesos por kilogramo.
La Profeco recomendó comparar precios antes de comprar y revisar básculas y etiquetado en establecimientos formales.
El organismo reiteró que el monitoreo buscó apoyar la economía familiar durante una temporada de alto gasto.
Incremento en el costo de las cenas decembrinas
Estimaciones de organismos comerciales indicaron que las cenas de temporada registraron aumentos de entre 17 y 20 por ciento.
El encarecimiento respondió al alza en productos como pavo, cerdo y bacalao, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
De acuerdo con la Anpec, el costo promedio por persona osciló entre 500 y mil 200 pesos, con guarniciones y vino incluidos.
El pavo natural se vendió entre 99 y 130 pesos por kilo, mientras el pavo ahumado alcanzó precios cercanos a 199 pesos.
La pierna de cerdo se ubicó entre 95 y 135 pesos por kilogramo, según el tipo de establecimiento.
El lomo listo para hornear osciló entre 120 y 150 pesos, dependiendo de la región y la cadena comercial.
La Anpec estimó que una cena familiar completa alcanzó hasta 4 mil pesos al sumar complementos, botanas y bebidas.
La Profeco reiteró que las personas consumidoras pudieron consultar su portal oficial para ubicar precios y alternativas cercanas.
Negocios
Extorsión golpea a negocios y altera rutinas familiares
Ciudad de México.— El nacimiento de un negocio suele parecerse al de una familia: una decisión tomada con esperanza, ahorro y trabajo diario, pensada para sostener la vida y ofrecer futuro. Hoy, en muchas regiones del país, ese inicio se ve amenazado por una violencia que se infiltra en la rutina y altera la manera de vivir, trabajar y convivir, una violencia que ya no se limita a episodios aislados y que tiene nombre propio: extorsión.
Inquietud social en espacios productivos
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, señaló que en mercados, corredores industriales y zonas fronterizas se percibe una preocupación constante entre comerciantes y emprendedores. Esta inquietud, dijo, se manifiesta en decisiones como el cierre anticipado de negocios o la modificación de rutinas familiares, derivadas del temor asociado a la violencia. La extorsión se presenta como un factor que altera la forma de trabajar y de habitar los territorios.
Violencia con efectos comunitarios
De acuerdo con Sierra Álvarez, la violencia alcanzó una dimensión que supera episodios aislados y se refleja en la percepción de vulnerabilidad en distintos sectores de la población. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, expuso el impacto social de estos hechos y la preocupación que se extiende entre diversas profesiones, edades y regiones del país.
Datos oficiales sobre extorsión
En 2025, México registró 8,585 víctimas de extorsión, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un incremento de 5.2 por ciento respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, el crecimiento fue de 15.2 por ciento. Estas cifras no contemplan los casos que no se denuncian, conocidos como cifra negra, asociados al miedo o a la desconfianza en las autoridades.
Afectaciones a negocios y familias
Sierra Álvarez indicó que la extorsión impacta a micro, pequeñas y medianas empresas en distintos puntos del país. Este delito incide en personas que desarrollan actividades económicas desde sus hogares, en emprendimientos familiares, talleres, comercios y unidades de producción agrícola. Las mipymes concentran alrededor del 70 por ciento del empleo nacional y enfrentan pérdidas económicas, cierre de operaciones y afectaciones a patrimonios construidos a lo largo de varios años.
Control territorial y desplazamiento
Además del daño económico, la extorsión influye en decisiones relacionadas con la permanencia en ciertos territorios. Sierra Álvarez indicó que este delito interviene en la posibilidad de abrir o mantener negocios, modifica dinámicas de mercado y genera el abandono de proyectos productivos. En algunos casos, deriva en el desplazamiento de familias y comerciantes hacia otras regiones.
Experiencias locales de atención
Existen regiones donde se han registrado avances en la atención de la violencia. Sierra Álvarez mencionó el caso de Tijuana, donde la participación de sectores productivos, la colaboración social y la respuesta institucional permitieron enfrentar periodos de alta incidencia delictiva. Estas experiencias se observan como referencias para otras zonas del país.
Necesidad de coordinación institucional
Para atender la extorsión, se plantea la necesidad de una estrategia de alcance nacional que articule a corporaciones estatales y municipales, fortalezca a las fiscalías, combata redes de corrupción e incremente las capacidades de inteligencia financiera. Sierra Álvarez subrayó que la efectividad depende de contar con corporaciones capacitadas, con recursos suficientes y presencia territorial.
Negocios
El antojo sale caro: INEGI confirma inflación histórica en fondas y taquerías
Ciudad de México.- Salir a comer en la esquina, pedir tacos o resolver la comida del día en una fonda fue más caro durante todo 2025.
Los datos oficiales confirman que los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías se mantuvieron por arriba de 8% anual, casi el doble de la inflación general del país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este grupo de servicios nunca salió del listado de genéricos con mayor incidencia inflacionaria.
En la primera quincena de diciembre, el incremento anual fue de 8.66%, en un contexto donde la inflación general avanzó a un ritmo sensiblemente menor, precisó el INEGI a través de un comunicado, en su más reciente reporte.
Los servicios alimentarios representan alrededor del 26% del gasto de los hogares mexicanos, lo que convierte cualquier ajuste en un impacto directo al bolsillo de millones de familias.
Los precios que no bajan en la comida diaria
Las cifras muestran que el fenómeno no es reciente. Desde finales de 2021, los precios en taquerías, fondas y restaurantes acumulan un aumento de 42.54%, reflejando una presión persistente que no ha cedido tras la pandemia.
El INEGI advirtió que estos establecimientos enfrentan incrementos constantes en insumos clave para la preparación de alimentos, lo que termina trasladándose al consumidor final.
La presión se mantuvo durante los 12 meses de 2025, sin periodos de alivio claros.
“Tenemos amplia información de tipo anecdotario que apunta a que no sólo es un factor importante, sino creciente, de tal forma que contribuye al proceso inflacionario que enfrentamos”, comentó Jonathan Health en entrevista para Imagen Radio.
Inseguridad y costos ocultos en el precio final
Además del encarecimiento de mercancías, el sector enfrenta un entorno complejo.
Heath explicó que, aunque no existen cifras duras suficientes, la inseguridad también juega un papel relevante.
“Sabemos que contribuye a explicar la persistencia actual de la inflación y creemos que está más presente en los precios de los servicios”, afirmó.
Esta situación impacta especialmente a pequeños negocios de comida, que operan con márgenes reducidos y dependen del consumo diario.
El resultado es una resistencia de los precios a descender, incluso cuando otros componentes de la inflación muestran señales de moderación.
