Descartan influyentismo en inversión energética

Ciudad de México.— Existen varios proyectos de inversión en materia energética, pero se están revisando, debido a que en sexenios anteriores hubo mucha corrupción en los negocios que se hacían al amparo del poder, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anunció que se reuniría con la Secretaria de Energía, Rocío Nhale; Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia y Manuel Bartlett Díaz, titular de la CFE, para analizar los proyectos de inversión en el sector, “pero se va a hacer una revisión y se está consultando también con los representantes del sector empresarial”.

Pero advirtió que todas las empresas que se contraten serán investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no se van a hacer tratos indiscriminados “siempre y cuando no sean las empresas que están suspendidas, porque se demostró que hacían influyentismo, había prácticas de influyentismo y también desabasto y precios elevados, y no pagaban impuestos y hacían lo que querían por la corrupción. Esas no”.