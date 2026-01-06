Día de Reyes impulsó la economía familiar y el comercio local en el Edomex

Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión contra Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N”, por su presunta participación en la desaparición y homicidio calificado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el 29 de octubre.

Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial concedió el mandamiento judicial al considerar acreditada la probable intervención de los tres señalados.

De acuerdo con la resolución, los presuntos responsables habrían desplegado conductas para materializar el hecho delictivo y posteriormente ocultar el cuerpo del sacerdote.

La investigación señala que Brandon habría agredido al sacerdote con un objeto contundente, provocándole lesiones mortales.

Más tarde, María Fernanda “N” habría llegado al lugar y colaborado en la limpieza, eliminación de evidencias y traslado del cuerpo.

¿Quién es la tercera detenida y cómo ocurrió la desaparición del sacerdote?

Además, la Fiscalía mexiquense confirmó que existe una tercera detenida: Fátima “N”, quien acompañó al sacerdote hasta el domicilio donde, de acuerdo con la investigación, se cometió el homicidio.

La institución también cumplimentó órdenes de aprehensión contra María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, cuya detención había sido anunciada el pasado 13 de noviembre.

Cabe mencionar que el sacerdote fue visto por última vez el 29 de octubre en Tultitlán, cuando salió de su domicilio acompañado por Fátima Isabel “N”. Ambos se dirigieron a un inmueble donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

Días después, el cuerpo del religioso fue localizado en un río de aguas negras en Nextlalpan.

Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que los actos que derivaron en la desaparición y muerte están plenamente integrados en la carpeta de investigación.

Además de las acciones realizadas para ocultar el delito.

Asimismo y de acuerdo con la indagatoria, los detenidos envolvieron el cuerpo en cobijas y bolsas sujetas a un sillón.

Después, lo trasladaron en un vehículo y lo abandonaron en un río de aguas negras de Nextlalpan, donde fue encontrado el pasado 13 de noviembre.

Durante un cateo realizado la semana anterior en el mismo domicilio, las autoridades localizaron prendas del sacerdote.

entre las que se encontraron: una estola clerical, objetos punzocortantes, armas contusas y un sillón con rastros hemáticos revelados en las pruebas forenses mediante reactivo blue star.

Además estos hallazgos reforzaron la hipótesis del homicidio y la participación de los detenidos.

Los tres implicados ya habían sido detenidos previamente por el delito de desaparición cometida por particulares, previsto en la Ley General en la materia, el cual contempla hasta 50 años de prisión.

Por otra parte, con la nueva orden judicial, ahora enfrentan también acusaciones por homicidio calificado.

Delito por el que podrían recibir penas de hasta 70 años de cárcel, según el Código Penal del Estado de México.

La próxima audiencia está programada para el martes 18 de noviembre.

Además, aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) no ha emitido un pronunciamiento específico sobre este caso.

Sí ha manifestado su preocupación por la creciente normalización de la violencia en el país.

En un artículo efectuado por Siete24 Noticias, titulado “No podemos acostumbrarnos al dolor”; la CEM hizo un llamado urgente a no aceptar como cotidiano el crimen organizado, las desapariciones y los asesinatos que afectan a las comunidades.

Finalmente, subrayaron que cada vida arrebatada lastima profundamente el tejido social y exige un compromiso serio por parte del Estado y la sociedad para reconstruir la paz.

ARH