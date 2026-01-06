Día de Reyes impulsó la economía familiar y el comercio local en el Edomex

Estado de México.- El Día de Reyes confirmó una vez más su peso social y económico en la entidad mexiquense, donde miles de familias comerciantes encontraron un respiro clave para iniciar el año con estabilidad.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que la celebración generó una derrama económica estimada en 2 mil 900 millones de pesos, resultado del consumo concentrado en juguetes, ropa y productos tradicionales.
Además reiteró que la fecha mantiene viva una tradición profundamente arraigada, mientras sostiene empleos y activa la economía en colonias, barrios y centros comerciales de los 125 municipios mexiquenses.
Las autoridades estimaron que los días 5 y 6 de enero registraron la mayor concentración de ventas del periodo.
Además, más de 358 mil establecimientos participaron en la dinámica comercial, desde pequeños negocios familiares hasta tiendas especializadas y mercados locales.
El gasto promedio estimado por niño o niña fue de 3 mil pesos, cifra que reflejó la prioridad de las familias por mantener la celebración.
Los principales productos vendidos fueron juguetes tradicionales, videojuegos, tabletas, consolas, ropa y calzado, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Para muchos comerciantes, estas fechas representaron uno de los momentos más importantes del año, tras meses de ventas moderadas.
¿Por qué esta celebración importa a las familias comerciantes?
El Día de Reyes no solo movilizó consumo; también sostuvo negocios familiares que dependen de temporadas clave para cubrir rentas, salarios y proveedores.
En mercados populares y tiendas de barrio, las ventas permitieron recuperar inversiones realizadas desde noviembre, especialmente en juguetes y artículos infantiles.
La derrama económica tuvo un impacto directo en cadenas productivas locales, incluyendo transporte, almacenamiento y comercio minorista.
Te puede interesar: Las redes sociales ocupan a los padres de todo el mundo
Cada compra dijo la SEDECO fortaleció la economía comunitaria y ayudó a preservar empleos formales, especialmente en zonas urbanas con alta densidad comercial.
Para muchas familias comerciantes, la fecha ofreció continuidad financiera y la posibilidad de iniciar el año con mayor certidumbre.
Rosca de Reyes también activa a las panaderías
La tradición del Día de Reyes también impulsó a panaderías y negocios de repostería en todo el Estado de México.
La Rosca de Reyes de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, registra precios que oscilan entre 300 y 700 pesos, según tamaño, ingredientes y tipo de establecimiento.
Panaderías familiares reportaron alta demanda, lo que permite incrementar producción y empleo temporal durante la primera semana del año.
Este consumo fortalece negocios locales que conservan recetas tradicionales y vínculos comunitarios con sus clientes.
ARH
Dignidad Humana
Bautizan como Jesús a bebé abandonado en iglesia de Tultitlán
Su estado de salud es estable
Ciudad de México.- Eran alrededor de las 20:00 horas del pasado 25 de diciembre cuando los ecos de la última misa de Navidad en la Parroquia de San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas San Pablo, en Tultitlán, cuando se escuchó el llanto persistente de un bebé abandonado. Una mujer que salía del templo fue la primera en ubicar el origen: una de las jardineras de la Iglesia.
El recién nacido fue abandonado por sus padres, se encontraba desprotegido, vistiendo únicamente un pañal y envuelto en un cobertor que resultaba insuficiente para las bajas temperaturas registradas durante la temporada invernal en el Estado de México.
“Dios lo puso aquí”
La emergencia generó una movilización inmediata entre los vecinos. “Escuché gritos de que pedían ayuda. Salgo y veo a las compañeras; una señora ya traía al bebé”, relató una testigo presencial. El sentimiento de indignación se mezcló con el de gratitud por haberlo encontrado a tiempo. “Estuvo mal lo que hicieron, no sé la situación de los padres, pero Dios lo puso aquí”, comentó otra persona.
Ante la incertidumbre y la carga simbólica de la fecha, los presentes solicitaron al párroco del templo realizar un bautismo de emergencia. El menor recibió el nombre de Jesús, en honor a la festividad del nacimiento de Jesucristo.
El bebé Jesús se encuentra estable
A pesar de las dificultades iniciales para que el menor fuera recibido en centros médicos —según reportes de los primeros rescatistas—, el bebé fue finalmente ingresado en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE.
A cuatro días del suceso, las autoridades sanitarias confirmaron que Jesús se encuentra estable y bajo estrictas condiciones clínicas de observación. No presenta complicaciones derivadas de la exposición al frío y su evolución es positiva, lo que representa una esperanza para su futuro inmediato.
¿Qué pasará con el bebé?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las carpetas de investigación correspondientes para dar con el paradero de los progenitores o familiares biológicos. Sin embargo, las indagatorias enfrentan un obstáculo técnico: las cámaras de seguridad de la parroquia de San Agustín Obispo no se encontraban operando al momento del abandono.
Actualmente, los peritos analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia de negocios particulares y domicilios aledaños para identificar quién dejó al menor en la jardinera.
El camino hacia la adopción
Una vez que el pequeño Jesús reciba el alta médica, quedará bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Los pasos a seguir son claros:
Investigación de redes de apoyo: Se determinará si existe familia extensa que pueda hacerse cargo del menor.
Declaratoria de desamparo: Si no hay familiares localizables o aptos, se iniciará el proceso legal para declararlo en estado de desamparo.
Hogar temporal y adopción: Jesús será trasladado a un albergue o hogar temporal mientras se integra a la lista de menores aptos para un proceso de adopción legal.
Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad en la entidad, mientras la comunidad de Tultitlán permanece atenta a la recuperación de quien ya consideran “el bebé de la parroquia”.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Edomex
Apuestan por salvar vidas con nuevas medidas para motociclistas
Ciudad de México.- En el Estado de México, los siniestros con motocicletas han crecido hasta convertirse en un grave problema de salud pública. En 2024 se registraron más de 30 000 accidentes motociclistas y 491 muertes, según la Secretaría de Movilidad.
¿Qué cambiaron las autoridades mexiquenses para proteger a los acompañantes menores?
El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México endureció las normas para motociclistas. Solo los adultos con licencia vigente pueden conducir una moto.
Tanto el conductor como el acompañante deben usar casco certificado, con un máximo de cinco años desde su fabricación.
Para los menores que viajen como acompañantes, el reglamento establece condiciones precisas: deben sujetarse por sí mismos, sentarse bien y apoyar los pies en los posapiés.
Si no se cumple, la multa va de 16 a 20 UMAs, lo que equivale a aproximadamente 1,800 a 2,260 pesos.
Además, está prohibido llevar un pasajero entre el conductor y el manubrio.
Las multas por no usar casco certificado también van de 16 a 20 UMAs, según el nuevo reglamento.
En casos más graves, como reincidencia, se pueden aplicar sanciones más altas o retención de la motocicleta.
Si circulas con un menor que no cumple las condiciones de sujeción o postura, las multas pueden subir hasta 2,171.40 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.
Además, el Estado de México considera medidas adicionales: retirar las placas frontales o remitir la moto al corralón si no se respetan ciertos aspectos del reglamento.
El crecimiento de motocicletas en Edomex ha sido vertiginoso. Según datos de 2023, hay casi 1.3 millones de motos registradas en la entidad, lo que equivale a una motocicleta por cada ~12.9 habitantes.
Este aumento sin una regulación estricta combinada con el alza de accidentes ha incentivado medidas más severas: entre 2019 y 2023, los siniestros viales en moto crecieron casi un 40 %.
Los muertos no solo son números: se trata de familias, de historias que se cortan. Las nuevas sanciones buscan que los motociclistas respeten la ley pero también valorar la vida de quienes van en la moto —especialmente si son menores.
¿Qué pueden hacer los motociclistas para evitar sanciones y salvar vidas?
Verificar que el casco sea certificado según la norma exigida (NOM o estándares internacionales) y tenga menos de cinco años.
Confirmar que cualquier menor acompañante puede sujetarse bien, sentarse correctamente y apoyar los pies en los posapiés.
No llevar más pasajeros de los permitidos ni cargar objetos que comprometan la visibilidad o estabilidad.
Mantener documentación al día: licencia vigente, placas correctas, entre otros.
De acuerdo con las autoridades, estas reformas ofrecen una oportunidad real para mejorar la seguridad vial en Edomex.
Te puede interesar: ¿Cuál es la situación real de la pobreza laboral en México?
Siguiendo estas reglas los expertos coinciden que manejar con conciencia y responsabilidad, cada motociclista puede ayudar a reducir los accidentes y proteger vidas, especialmente las más vulnerables.
Motoclubes recomiendan atender estos puntos antes de trasladarse en metocicleta.
No llevar el casco flojo.
Usar casco certificado.
No trasladar menores sin la estatura permitida.
Conductores contar con licencia vigente de motociclista.
ARH
Edomex
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
La educación para adultos mayores, es fundamental
Tlalnepantla, Estado de México.— En un salón lleno de risas, manos ocupadas y miradas concentradas, un grupo de adultos mayores descubre algo que muchos creyeron perdido: el gusto por aprender.
Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
El Centro AMA (Adultos Mayores Aprendiendo), ubicado en el Estado de México, se ha convertido en un espacio donde personas de 55 años en adelante retoman proyectos, conquistan habilidades nuevas y reconstruyen su bienestar emocional.
Materia de Computación en el Centro AMA – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
Aquí no hay tareas ni exámenes. Hay comunidad, motivación y un horario que muchos prolongan por gusto. Las historias de vida que salen de sus aulas explican por qué este centro ha comenzado a transformar la idea tradicional sobre la vejez.
Un espacio que devuelve energía y propósito
Lilián Hernández, alumna de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
Quienes asisten al Centro AMA lo hacen por decisión propia, pero también —en muchos casos— para salir de un periodo difícil. Una de ellas es Lilián Hernández, alumna de bisutería, quien relató cómo llegó luego de perder su empleo y enfrentar una crisis de salud.
“Caigo en una depresión y pues mi riñón revienta y me dicen que ya me tienen que dializar. Yo caí en total depresión, pero aquí en AMA me volvió la vida, me dio felicidad”, comentó Liliana, en entrevista para siete24.mx.
Su testimonio se repite en otras alumnas que describen el lugar como un refugio donde recuperan estabilidad y amistades.
La clase de bisutería a la que asiste es una de las más concurridas. Las participantes elaboran collares, aretes, dijes y piezas complejas con técnicas que ellas mismas perfeccionan con apoyo de su maestra.
Aprendizaje sin juicios, sin prisas y sin límites
Claudia Díaz Blavier, maestra de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
En el aula, Claudia Díaz Blavier, maestra de bisutería, destacó el objetivo principal de su grupo: avanzar al ritmo de cada alumna y disfrutar el proceso.
“Aquí tenemos un lugar totalmente a salvo, sin juicios, sin perjuicios. Cada quien avanza a su tiempo”, enfatizó la maestra Díaz Blavier.
Su salón es ejemplo claro de la filosofía del Centro AMA: acompañar, no presionar. Por eso, muchas alumnas permanecen más allá del horario oficial, conviven, bromean y comparten los avances de sus piezas.
Rosy Espinosa, alumna de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
“Yo amo mi clase, a mí me cambió la vida AMA. Llegué con depresión y ahora soy feliz en mi clase; gozamos y aprendemos”. Compartió Rosy.
El vínculo entre compañeras es tan fuerte que varias coinciden en que este espacio se ha convertido en parte esencial de su rutina emocional.
Tecnología para la autonomía diaria
Otro de los pilares formativos es computación. Ahí, alumnos que antes dependían de hijos o nietos para realizar trámites digitales hoy manejan herramientas básicas y avanzadas.
“Yo nunca había tenido la oportunidad de estudiar computación. Mis nietas me enseñan, pero no tienen paciencia. Aquí, con el profesor, estoy aprendiendo y divirtiéndome muchísimo”, aseguró Magda Menchaca, quien cursa la materia de computación.
“Aquí he encontrado mucho amor, mucha paciencia. El venir a aprender es volver a vivir”, comentó, por su parte, Ricardo Vaca, otro alumno de computación.
Su llamado es claro: que más adultos mayores pierdan el miedo y se reintegren al aprendizaje.
Para muchas de estas personas, la tecnología dejó de ser una barrera y comenzó a ser una herramienta para recuperar independencia.
Un modelo diseñado para esta etapa de vida
Claudia Estrella Sánchez, coordinadora académica – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
El Centro AMA se sostiene sobre un enfoque gerontológico: educación pensada para adultos mayores. No se busca homogeneizar ni exigir bajo parámetros escolares tradicionales, sino respetar ritmos, atender necesidades físicas y emocionales, y fortalecer habilidades que impactan su vida diaria.
“Nuestra propuesta es que el adulto mayor tenga siempre una salud cognitiva. También atendemos la parte emocional y la parte física. Es un espacio donde todos nos sentimos seguros y acogidos”, explicó Claudia Estrella Sánchez, coordinadora académica del Centro AMA.
Las materias abarcan tecnología, idiomas, humanidades, activación física y bienestar emocional, además de talleres mensuales especializados como Photoshop, inteligencia artificial y automaquillaje.
Una nueva manera de envejecer en México
Desde su apertura en febrero de 2025, el proyecto ha ido creciendo con 74 alumnos que han encontrado aquí no solo clases, sino una red de apoyo. El propósito es romper estigmas y construir una vejez activa.
“No hay edad para dejar de aprender. Aquí encontramos un lugar que honra su experiencia y que les da el lugar que merecen. Queremos romper el estereotipo de que ya no son útiles”, dejó en claro Denisse Ugalde Alegría, presidenta del Consejo Directivo del Centro AMA.
El centro ofrece también tardeadas, paseos y espacios recreativos que fortalecen la vida social de sus participantes. Lo que ocurre en sus salones no es menor: personas que habían dejado de creer en sí mismas ahora redescubren talentos, retoman proyectos y amplían su círculo de amistades.
AMA no solo enseña; acompaña, escucha y revitaliza. Cada clase, cada taller y cada risa compartida confirman que el aprendizaje sigue siendo un motor de vida a cualquier edad.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Edomex
Tres detenidos por homicidio del sacerdote de Tultitlán
Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión contra Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N”, por su presunta participación en la desaparición y homicidio calificado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el 29 de octubre.
Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial concedió el mandamiento judicial al considerar acreditada la probable intervención de los tres señalados.
De acuerdo con la resolución, los presuntos responsables habrían desplegado conductas para materializar el hecho delictivo y posteriormente ocultar el cuerpo del sacerdote.
La investigación señala que Brandon habría agredido al sacerdote con un objeto contundente, provocándole lesiones mortales.
Más tarde, María Fernanda “N” habría llegado al lugar y colaborado en la limpieza, eliminación de evidencias y traslado del cuerpo.
¿Quién es la tercera detenida y cómo ocurrió la desaparición del sacerdote?
Además, la Fiscalía mexiquense confirmó que existe una tercera detenida: Fátima “N”, quien acompañó al sacerdote hasta el domicilio donde, de acuerdo con la investigación, se cometió el homicidio.
La institución también cumplimentó órdenes de aprehensión contra María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, cuya detención había sido anunciada el pasado 13 de noviembre.
Cabe mencionar que el sacerdote fue visto por última vez el 29 de octubre en Tultitlán, cuando salió de su domicilio acompañado por Fátima Isabel “N”. Ambos se dirigieron a un inmueble donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.
Días después, el cuerpo del religioso fue localizado en un río de aguas negras en Nextlalpan.
Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que los actos que derivaron en la desaparición y muerte están plenamente integrados en la carpeta de investigación.
Además de las acciones realizadas para ocultar el delito.
Asimismo y de acuerdo con la indagatoria, los detenidos envolvieron el cuerpo en cobijas y bolsas sujetas a un sillón.
Después, lo trasladaron en un vehículo y lo abandonaron en un río de aguas negras de Nextlalpan, donde fue encontrado el pasado 13 de noviembre.
Durante un cateo realizado la semana anterior en el mismo domicilio, las autoridades localizaron prendas del sacerdote.
entre las que se encontraron: una estola clerical, objetos punzocortantes, armas contusas y un sillón con rastros hemáticos revelados en las pruebas forenses mediante reactivo blue star.
Además estos hallazgos reforzaron la hipótesis del homicidio y la participación de los detenidos.
Los tres implicados ya habían sido detenidos previamente por el delito de desaparición cometida por particulares, previsto en la Ley General en la materia, el cual contempla hasta 50 años de prisión.
Te puede interesar: Ayudar al pobre no es caridad, es justicia: Arzobispo de Acapulco
Por otra parte, con la nueva orden judicial, ahora enfrentan también acusaciones por homicidio calificado.
Delito por el que podrían recibir penas de hasta 70 años de cárcel, según el Código Penal del Estado de México.
La próxima audiencia está programada para el martes 18 de noviembre.
Además, aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) no ha emitido un pronunciamiento específico sobre este caso.
Sí ha manifestado su preocupación por la creciente normalización de la violencia en el país.
En un artículo efectuado por Siete24 Noticias, titulado “No podemos acostumbrarnos al dolor”; la CEM hizo un llamado urgente a no aceptar como cotidiano el crimen organizado, las desapariciones y los asesinatos que afectan a las comunidades.
Finalmente, subrayaron que cada vida arrebatada lastima profundamente el tejido social y exige un compromiso serio por parte del Estado y la sociedad para reconstruir la paz.
ARH
Proteger la vida desde el primer aliento: alternativas seguras para resguardar a recién nacidos
¿Y si los Reyes Magos no trajeron lo deseado?
Tu celular ya tiene identidad: el registro obligatorio que protegerá a usuarios en México
La fábula venezolana: ‘Cabeza de rata, cuello de buey’
Día de Reyes impulsó la economía familiar y el comercio local en el Edomex
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Te Recomendamos
-
Culturahace 1 día
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
-
Culturahace 1 día
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
-
Mundohace 3 días
¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
-
Méxicohace 3 días
CSP condena intervención militar en Venezuela