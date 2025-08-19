Diálogo salva empleos: VW y sindicato dan certidumbre a miles de familias

Ciudad de México.- A horas antes de que venciera el plazo para colocar banderas rojinegras, Volkswagen de México y el sindicato SITIAVW cerraron un pacto que evitó la huelga y garantizó certidumbre laboral para siete mil familias. Este hecho reveló la fuerza del diálogo responsable en momentos de tensión.

Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SITIAVW) acordaron un aumento salarial del 4 % directo al salario para 2025, superando la inflación y protegiendo el poder adquisitivo del personal.

El anuncio se hizo justo antes de que terminara el plazo para el posible estallamiento de huelga.

Este resultado surgió después de varios encuentros entre comisiones revisoras y con la actuación de conciliadores, lo que favoreció un proceso de entendimiento y colaboración.

Este acuerdo envió una señal clara de estabilidad y paz laboral, dos elementos clave para reforzar la planta Volkswagen en Puebla como un pilar del Grupo Volkswagen.

Además, reafirmó el compromiso de la empresa con el bienestar de las familias que dependen de esta fuente de empleo directa.

El aumento fue menor que la demanda inicial del sindicato, que apuntaba un alza del 14 por ciento, pero representó una solución oportuna frente a un contexto global complejo para la industria automotriz.

Diálogo y respeto como base.

Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización, afirmó que “el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales” para construir acuerdos que satisfagan a todas las partes y centren el negocio en las personas.

La intervención de autoridades laborales y conciliadores federales facilitó un entorno propicio para resolver las diferencias sin escalada.

Certidumbre para los hogares.

El acuerdo beneficiará a más de 7 mil obreros que trabajan en la planta de Cuautlancingo, Puebla.

Esta decisión evitó un paro que habría afectado las economías familiares y la operación de una de las plantas más importantes del país.

Este acuerdo confirma que, incluso en medio de presiones y demandas difíciles, el respeto y la voluntad de diálogo pueden prevalecer.

No se trata solo de números, sino de preservar la estabilidad emocional y económica de miles de familias.

Para sustentar un futuro más próspero, la colaboración continua entre empresa, sindicato y autoridades seguirá siendo clave.

