Diálogo salva empleos: VW y sindicato dan certidumbre a miles de familias

Ciudad de México.- A horas antes de que venciera el plazo para colocar banderas rojinegras, Volkswagen de México y el sindicato SITIAVW cerraron un pacto que evitó la huelga y garantizó certidumbre laboral para siete mil familias. Este hecho reveló la fuerza del diálogo responsable en momentos de tensión.
Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SITIAVW) acordaron un aumento salarial del 4 % directo al salario para 2025, superando la inflación y protegiendo el poder adquisitivo del personal.
El anuncio se hizo justo antes de que terminara el plazo para el posible estallamiento de huelga.
Este resultado surgió después de varios encuentros entre comisiones revisoras y con la actuación de conciliadores, lo que favoreció un proceso de entendimiento y colaboración.
Este acuerdo envió una señal clara de estabilidad y paz laboral, dos elementos clave para reforzar la planta Volkswagen en Puebla como un pilar del Grupo Volkswagen.
Además, reafirmó el compromiso de la empresa con el bienestar de las familias que dependen de esta fuente de empleo directa.
El aumento fue menor que la demanda inicial del sindicato, que apuntaba un alza del 14 por ciento, pero representó una solución oportuna frente a un contexto global complejo para la industria automotriz.
Diálogo y respeto como base.
Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización, afirmó que “el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales” para construir acuerdos que satisfagan a todas las partes y centren el negocio en las personas.
La intervención de autoridades laborales y conciliadores federales facilitó un entorno propicio para resolver las diferencias sin escalada.
Certidumbre para los hogares.
El acuerdo beneficiará a más de 7 mil obreros que trabajan en la planta de Cuautlancingo, Puebla.
Esta decisión evitó un paro que habría afectado las economías familiares y la operación de una de las plantas más importantes del país.
Este acuerdo confirma que, incluso en medio de presiones y demandas difíciles, el respeto y la voluntad de diálogo pueden prevalecer.
No se trata solo de números, sino de preservar la estabilidad emocional y económica de miles de familias.
Para sustentar un futuro más próspero, la colaboración continua entre empresa, sindicato y autoridades seguirá siendo clave.
Profeco guía a las familias: útiles escolares seguros y económicos
Se acerca el regreso a clases
Ciudad de México. — El regreso a clases se acercó rápidamente y las familias comenzaron a buscar útiles escolares de buena calidad y precio justo.
La Profeco evaluó 105 productos comunes, como cuadernos, gomas, pegamentos, lápices, bolígrafos, reglas y tijeras.
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó pruebas entre marzo y junio de 2025. Se realizaron más de 26 mil ensayos sobre productos de 37 marcas o modelos.
Evaluaciones clave y resultados destacados
Profeco calificó cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas, reglas, tijeras, pegamentos y barras adhesivas evaluando su durabilidad, resistencia, seguridad y rendimiento.
En los bolígrafos, se analizó el número de metros de escritura, acabado y posibles goteos. En lápices, se valoró la resistencia de la mina y la funcionalidad de la goma.
El estudio detectó deficiencias como contenido neto menor al declarado en pegamentos (Elmer’s ofreció 13 % menos).
Además, tijeras de marca Barrilito y Delta presentaron rebabas y falta de información, mientras que algunas reglas como Dixon y Petigón se fracturaron al flexionarse, generando astillas.
Marcas recomendadas y opciones accesibles
Según la Revista del Consumidor, el cuaderno Tribal de Scribe obtuvo excelente calificación, aunque costó más.
Para opciones más económicas, Escolar Plus y Super Girl, también de Scribe, ofrecieron desempeño equivalente al costo reducido. Otros cuadernos destacados incluyen European, Kip, First Class y Norma.
En barras adhesivas, Kores fue la mejor calificada, aunque se vendió en paquete de seis piezas. Dixon resultó económico y eficiente. En pegamento líquido, sobresalieron Bully y Dixon por su relación calidad-precio.
Las tijeras mejor evaluadas fueron de Mae, Maped y Pelikan. Profeco advirtió sobre Barrilito y Delta, cuyas tijeras presentaron rebabas.
Office Max obtuvo el mejor balance calidad-precio en lápices a solo 2.4 pesos por unidad, seguidos por Kores y Mae. Para gomas, destacaron Mae, Artesco y Paper Mate.
Entre bolígrafos, BIC, Bolex, Office Depot, Office Max y Staedtler ofrecieron el mejor rendimiento, superando los 2,000 m de escritura, mientras que Mae y Pentel rindieron menos de 750 m.
Consejos útiles para comprar con inteligencia
Profeco recomendó planear compras, comparar precios usando “Quién es Quién en los Precios” y revisar útiles del ciclo anterior para reutilizar lo que aún sirva.
Consejos para ahorrar en este regreso a clases
También sugirió evitar compras impulsivas, establecer un presupuesto y usar apps como Fintonic o Goodbudget para manejar gastos escolares.
Derechos del consumidor y asistencia de Profeco
La Ley Federal de Protección al Consumidor exige que los productos muestren información clara, precio total y prestaciones ofrecidas.
Si el producto no cumple, el consumidor tiene derecho a reembolso o compensación no menor al 20 %, conforme a la legislación vigente.
Negocios
Va Profeco por Sony y prácticas abusivas en compras digitales
¿Dejará de vender en México en dólares?
Ciudad de México. — La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificó formalmente a Sony para que presentara los precios en pesos mexicanos con monto final claro en la PlayStation Store.
Esta medida surgió tras recibir cientos de denuncias de usuarios que observaron precios en dólares sin información clara sobre el costo total.
Profeco advirtió que, de no atender estas observaciones, aplicará sanciones conforme a la ley.
Un usuario identificado como “magestick1” presentó una denuncia formal en Profeco y compartió su experiencia en Reddit. Señaló que PlayStation Store mostraba precios en dólares, no mostraba los impuestos y sólo revelaba el monto final en el carrito de compra.
Destacó que otras plataformas como Xbox y Nintendo sí exhibían precios en pesos con impuestos incluidos.
Este no es el primer conflicto legal entre Profeco y Sony. En 2020, Profeco inició una acción colectiva porque Sony canceló preventas de PlayStation 5 con descuento; caso que sigue vigente. La nueva denuncia puede sumarse a ese expediente y fortalecer la presión por la transparencia digital.
Derechos clave según la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)
La LFPC garantiza varios derechos relevantes. El derecho a la información exige que los precios, garantías y condiciones aparezcan en idioma español y en moneda nacional, de manera clara y comprensible.
El derecho a la compensación faculta al consumidor a recibir reembolso completo y una bonificación mínima del 20 % si el proveedor incumple o restringe el servicio ofertado.
Además, el artículo 7 Bis ordenó exhibir el monto total a pagar, incluyendo impuestos, cargos y comisiones.
El artículo 34, por su parte, exige que precios y etiquetas estén en moneda nacional y en español.
Madrid busca recuperar atención al restringir celulares en escuelas
Este caso cobró relevancia porque la tienda digital opera en México a través de Solutions 2 Go México, S.A. de C.V., lo que le confiere a Profeco jurisdicción directa para exigir cumplimiento de la LFPC.
Casos recientes: PlayStation y Ticketmaster bajo el escrutinio de Profeco
En el caso de Ticketmaster, Profeco impuso una medida precautoria que obligó a la empresa a suspender su cláusula de “no reembolso” en festivales, la cual vulneraba los artículos 1, 7, 10, 56 y 85 de la LFPC.
Luego, una demanda colectiva admitida ante un juez representó a más de 500 consumidores afectados por cancelaciones, incumplimiento de condiciones y negación de reembolsos.
Posteriormente, Ticketmaster y Profeco llegaron a un acuerdo que benefició a cerca de 500 consumidores con más de 3.4 millones de pesos en indemnizaciones.
Negocios
Más tiempo para vivir: lo que exigen los trabajadores mexicanos
Prefieren estar con la familia
Ciudad de México. — Cada vez más trabajadores mexicanos ponen en primer lugar su vida personal. Familia, recreación y descanso superan en importancia al antiguo ideal de “ponerse la camiseta”.
Según la consultora Gallup, siete de cada diez empleados en México ya no se sienten comprometidos con sus empresas. La razón principal: no tienen tiempo para vivir fuera del trabajo.
Ivonne Vargas, especialista en capital humano y embajadora de Hooman, explicó que la mayoría de los empleados “ya no quiere llegar a casa solo a cenar y dormir”.
Durante el último año, el 70% de los trabajadores en México sufrió agotamiento, estrés o burnout. Así lo reportó un estudio reciente citado por Publimetro.
El cambio no es anecdótico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el desgaste laboral cuesta 40 mil millones de dólares al año a nivel global.
Papás con permiso, empresas que le apuestan a la familia
En México, la falta de compromiso laboral representa una pérdida de 748 mil millones de pesos anuales, según cifras de Gallup. Es once veces el presupuesto federal para salud.
Jefaturas tóxicas y desgaste emocional: un punto de quiebre
Uno de los factores más señalados es el deterioro en la relación con los líderes. El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) del Tecmilenio midió esta caída.
Entre 2021 y 2024, la calificación promedio de los líderes bajó de 4.1 a 3.9 en una escala del 1 al 5, según el IPBI.
Solo 4 de cada 10 empresas ofrecen herramientas reales de liderazgo. Sin acompañamiento ni empatía, los equipos se debilitan.
Vargas subrayó que el problema no se resuelve solo con home office. “La falta de autonomía y la carga emocional siguen ahí, sin importar el esquema laboral”, señaló.
Un estudio aplicado a más de 20 mil trabajadores en México mostró que 40% no tiene energía ni tiempo libre al salir del trabajo.
Más allá del trabajo: una redefinición del bienestar
Gallup y la OIT coincidieron en que el presentismo laboral –estar físicamente, pero sin compromiso– es uno de los síntomas más graves del entorno actual.
Este fenómeno representa una pérdida de 8.9 billones de dólares al año a nivel global. Es casi el 9% del PIB mundial.
Los datos también reflejan un giro en las prioridades. Para muchos empleados, el trabajo ya no es el centro de sus vidas. El bienestar se mide ahora en horas libres.
Casi 30% de los encuestados dijo tener tiempo para actividades personales tras su jornada. Otro 40% afirmó que no. El resto quedó en una zona intermedia.
La cultura del desgaste crónico comienza a perder terreno frente a una generación que exige balance, propósito y espacio para vivir fuera de la oficina.
Negocios
Remesas, un tercio del ingreso en hogares pobres de México
Sin embargo, la cifra bajó
Ciudad de México.– Las remesas enviadas por migrantes mexicanos representaron un tercio del ingreso total en los hogares más pobres del país, reveló la ENIGH 2024.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el INEGI, las remesas tuvieron un peso determinante en los deciles más bajos de ingreso.
El análisis de la organización México ¿Cómo Vamos? señaló que entre 4 y 6% de los hogares ubicados en los deciles I al V reportaron haber recibido remesas este año.
En contraste, entre los hogares de mayores ingresos –deciles VI al X– sólo entre 1 y 4% reportaron ingresos por remesas en el mismo periodo.
Remesas, hasta un 33% de hogares
En los hogares del primer decil que recibieron dinero del extranjero, las remesas representaron 33.2% del ingreso trimestral, que fue de 16 mil 795 pesos.
Esa cifra representó una baja frente a 2022, cuando las remesas significaron 35.9% del ingreso total de esos hogares.
En el otro extremo, los hogares del decil X –los más ricos– reportaron que las remesas significaron 11.9% de sus ingresos, equivalentes a 236 mil 095 pesos trimestrales.
Hace dos años, en 2022, ese mismo grupo declaró que las remesas constituían el 22% de sus ingresos, lo que muestra una disminución considerable.
Migración, un reto pastoral: Obispo de Ciudad Juárez
México ¿Cómo Vamos? explicó que “además de las transferencias gubernamentales, las remesas son un componente clave para los hogares con menores ingresos en el país”.
A pesar de ello, el análisis identificó una discrepancia importante entre el número de hogares que reportan remesas y el volumen registrado por el Banco de México.
En 2024, México recibió un flujo histórico de remesas por 64 mil 745 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 2.25%, según datos de Banxico.
Esa cifra contrasta con los datos que arroja la ENIGH, lo que llevó a especialistas a hablar de un posible subreporte por parte de los encuestados.
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) había advertido este fenómeno desde 2022, cuando la ENIGH captó sólo 8.4% del ingreso real por remesas.
Ese año, la encuesta omitió alrededor de 5 mil ,577 millones de dólares que, según Cemla, sí llegaron a los hogares mexicanos y contribuyeron a mejorar sus niveles de vida.
México ¿Cómo Vamos? concluyó que hace falta un análisis más profundo sobre cómo se distribuyen y registran las remesas en las estadísticas oficiales.
Retos virales, riesgo creciente para jóvenes en redes sociales
Cuidado con WhatsApp y videojuegos: detectan secuestros virtuales contra niños en México
Invertir en educación superior abre caminos de esperanza en México
Jóvenes en México enfrentan más barreras para superar los estudios de sus padres
Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Familias mexicanas fortalecen valores durante el descanso en casa
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
