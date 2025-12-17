Diciembre sin empleo: práctica que interrumpe derechos laborales

Ciudad de México.— El ingreso que millones de familias reciben por su trabajo refleja brechas que persisten en el país. Las variaciones en los ingresos laborales y en la capacidad de compra en hogares definen un panorama que influye en la vida cotidiana del país. Las cifras del INEGI actualizan la medición de pobreza laboral y muestran un mapa con avances en ciertas regiones y retrocesos en otras.

¿Por qué la pobreza laboral bajó a nivel nacional pero persiste en zonas rurales?

Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, el porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. El indicador coloca en este grupo a personas cuyo ingreso laboral per cápita no permite adquirir la canasta alimentaria.

La reducción fue menor en el ámbito rural. El porcentaje pasó de 48.5 a 48.4. En zonas urbanas cayó a 30.2 después de ubicarse en 30.7 un año antes.

El cálculo se realiza con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que el INEGI actualiza de forma periódica.

¿Qué entidades mantienen los niveles más altos y más bajos de pobreza laboral?

La medición confirma que Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran los porcentajes más elevados. Las cifras fueron de 61.1, 58.1 y 52.3 por ciento.

En contraste, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo estuvieron en los niveles más bajos. Los porcentajes se ubicaron en 13.4, 18.4 y 19.4.

Un total de 24 entidades registraron reducciones anuales. Tlaxcala reportó la mayor caída con 5.6 puntos porcentuales. Le siguieron Aguascalientes con 5.2 e Hidalgo con 4.5.

San Luis Potosí tuvo el mayor aumento anual con 5.5 puntos. Veracruz registró 3.1 y Durango 2.4.

En la comparación trimestral, Querétaro redujo 6.4 puntos. Morelos alcanzó 5.1 e Hidalgo 4.8. Los incrementos trimestrales más altos fueron los de Durango, Chihuahua y Veracruz.

¿Cómo variaron los ingresos laborales reales en el último año?

El ingreso laboral real per cápita tuvo una variación anual de menos 0.1 por ciento. La cifra pasó de 3 346.45 a 3 344.22 pesos al mes.

En áreas urbanas la reducción fue de 1.1 por ciento. El ingreso pasó de 3 808.91 a 3 768.11 pesos mensuales. En áreas rurales se observó un incremento marginal que ubicó el ingreso en 1 914.07 pesos.

Las variaciones trimestrales también fueron negativas. A nivel nacional la cifra cayó 1.2 por ciento. La disminución fue de 0.5 en áreas urbanas y de 1.6 en áreas rurales.

¿Qué estados registraron los mayores incrementos y reducciones del ingreso real?

Sonora encabezó los avances con un aumento anual de 12.2 por ciento. Querétaro registró 9.5 y Jalisco 7.8.

San Luis Potosí presentó un decremento de 13.3 por ciento. El Estado de México tuvo una reducción de 8.6 y Veracruz de 6.7.

En la variación trimestral, 17 entidades reportaron aumentos del ingreso laboral real. Querétaro registró 7.8. Chiapas alcanzó 7.2 y Nayarit 6.4.

Las reducciones más pronunciadas fueron las de Ciudad de México, Chihuahua y Sinaloa.

¿Qué muestran las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres?

El ingreso laboral real promedio de la población ocupada alcanzó 7 472.72 pesos al mes en el tercer trimestre de 2025.

Los hombres registraron 8 137.40 pesos mensuales. Las mujeres reportaron 6 519.53. La diferencia fue de 1 617.87 pesos.

En la variación anual, los ingresos masculinos aumentaron 0.9 por ciento. Los de las mujeres crecieron 1.3.

¿Cómo influyen la formalidad y la informalidad en los ingresos laborales?

La población ocupada formal tuvo un ingreso promedio de 10 573.62 pesos mensuales. La población ocupada informal registró 5 237.34 pesos.

El ingreso formal presentó una variación anual de menos 0.1 por ciento. La población informal tuvo un aumento de 4.4.

En la comparación trimestral, los ingresos formales disminuyeron 2.3 y los informales 0.4.

¿Por qué bajó la masa salarial real y qué implica esta variación?

La masa salarial real acumuló 376 859.44 millones de pesos. Un año antes fue de 385 672.30 millones.

La reducción anual fue de 2.3 por ciento. El ajuste representó 8 812.86 millones de pesos. En la comparación trimestral se observó un incremento de 0.7 por ciento.

¿Qué expresa el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza sobre la evolución reciente?

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza llegó a 0.9373 en el tercer trimestre de 2025. En el mismo periodo del año anterior se ubicó en 0.957.

La variación anual fue de menos 2.1 por ciento. En zonas rurales bajó 0.1 y en zonas urbanas 1.8.

¿Qué horizonte deja este conjunto de indicadores rumbo a 2026?

El panorama nacional exhibe avances en ciertos estados y retrocesos en otros. Las cifras del INEGI permiten observar la evolución del ingreso laboral y su efecto en la capacidad de compra de millones de mexicanos rumbo al siguiente año.

ebv