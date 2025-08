¿Dónde y cómo ahorrar para el regreso a clases?

Ciudad de México. — Jennifer se trasladó desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hasta la colonia Escandón, en el centro sur capitalino para intentar salvar a su perro Teddy en la veterinaria SimiPet Care.

Desde hace una semana, el pequeño chihuahua no come regularmente y sufre de vómito y diarrea. Tomó la decisión de tomar un trayecto de dos horas luego de que en la veterinaria cercana a su domicilio no le dieron los cuidados oportunos.

Farmacias Similares lanzó un programa piloto de clínicas veterinarias SimiPet Care para atender la falta de atención médica para mascotas confiable y económica.

La iniciativa respondió a peticiones ciudadanas en redes sociales, que exigían atención veterinaria más asequible.

Atención básica y precios accesibles

En entrevista para Siete24.mx, Monserrat Olaria afirmó que es importante que las mascotas tengan una atención médica que respete a los animales a precios accesibles.

Propietaria de cuatro perritos, aplaudió el enfoque económico de la iniciativa y confió que se ofrezca una atención de calidad.

SimiPet Care ofrece consultas gratuitas durante los primeros días. Posteriormente, estableció un precio promocional de 75 pesos por consulta general, según anuncios oficiales.

Además, el centro ofreció servicios como vacunación, desparasitación (70 pesos por dosis), curaciones, aplicación de vendajes, pruebas de glucosa y certificados de viaje.

Estas tarifas son bastante económicas en comparación con el mercado: en clínicas privadas, la consulta general varía entre 300 y 800 pesos.

Sin embargo, Jennifer sabe que, de ser necesario, romperán el cochinito para salvar la vida de sus mascotas. “Dependen de nosotros y sólo nos dan amor”, reconoció al acariciar a Teddy.

Horario y modelo de servicio de SimiPet Care

El primer consultorio funcionó de lunes a sábado, de 09:00 a 21:00, y domingos de 09:00 a 15:00 horas. Está atendido por veterinarios zootecnistas, como la Dra. Lares, quien funge como imagen cercana y responsable del servicio.

Farmacias Similares diseñó este modelo con base en su experiencia en atención médica humana, ofreciendo medicamentos genéricos y consulta económica, pero adaptado al cuidado animal.

“Hay que respetar y amar a los animales”

SimiPet Care nació para atender una necesidad real: los altos costos veterinarios excluían a muchas familias, especialmente en comunidades con ingresos limitados.

El impacto del proyecto generó reacciones positivas en redes sociales, donde dueños de mascotas celebraron la llegada de servicios a “precios del Dr. Simi”, replicando su modelo humano ahora en el cuidado animal.

Como parte de su enfoque social más amplio, la empresa considera la posibilidad de atender mascotas de rescatistas y se integró al programa piloto en colaboración con organizaciones civiles.

Este enfoque, ofrece confianza a Gabriela González, quien llevó a Motita de cuatro años a la veterinaria para que le aplicaran sus vacunas.

“Motita nos da mucho amor, pero lo respetamos, la dejamos ser”, explicó a Siete24.mx.

En esto coincidió Jorge Alberto Martínez, dueño de Frida, un pastor alemán de dos años quién requiere mucho espacio y atención. Además, pidió, espacios para mascotas, pues no se debe humanizar a los animales.

Contexto de mercado

En México, más del 70 % de los hogares tiene al menos una mascota. El sector veterinario alcanzó un valor de 1,240 millones de dólares en 2025, con crecimiento anual del 6.39 %.

Farmacias Similares posee más de 9 mil 500 sucursales y una red de atención primara humana, lo que le permite escalar el modelo veterinario de forma rápida.

Proyecciones y próximos pasos

La empresa consideró expandir el modelo a 20 clínicas adicionales en CDMX si la demanda se mantenía, según declaraciones a Infobae.

El enfoque participativo y el diálogo directo con clientes caracterizaron esta etapa piloto. El CEO, Víctor González Herrera, declaró que esta iniciativa derivó de las solicitudes de los usuarios en redes sociales.

JAHA