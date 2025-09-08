Educación financiera en familia: juegos de mesa que enseñan a los niños a cuidar el dinero

Ciudad de México.- Ahorrar no tiene que ser un tema complicado para los niños. La Condusef recomienda el uso de juegos de mesa tradicionales como un recurso didáctico para que las familias enseñen a los más pequeños a manejar el dinero de manera responsable.
“Los niños son como esponjas porque todo absorben; la forma en que la familia maneja el dinero repercute directamente en ellos”, destaca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en su sitio oficial en internet.
Con este enfoque, el hogar se convierte en el primer espacio para sembrar hábitos de ahorro y previsión.
Juegos de mesa como aliados para el ahorro
La Condusef señala que actividades familiares como la lotería, el memorama, el dominó o juegos como serpientes y escaleras y la oca, pueden convertirse en herramientas útiles para que los niños comprendan conceptos básicos de economía personal.
En el memorama, por ejemplo, se puede asociar cada par de cartas con conceptos como gasto, ahorro o inversión.
La lotería ayuda a identificar términos relacionados con la vida financiera.
Serpientes y escaleras permite mostrar cómo las decisiones tienen consecuencias, positivas o negativas.
El dominó puede adaptarse para relacionar piezas con bancos, tarjetas de crédito o metas de ahorro.
Estos juegos, al ser compartidos en familia, fortalecen valores como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad.
Además, fomentan un ambiente de confianza en el que los niños aprenden a distinguir entre necesidades y deseos, y a valorar el esfuerzo que hay detrás del dinero.
Consejos prácticos para papás y mamás
La Condusef recomienda que los padres incluyan a los hijos en conversaciones sobre precios, presupuestos y decisiones de compra.
“Cuando quieras comprar algo, cuéntale a tu hijo cuánto cuesta y cuánto tiempo tardaste en reunir el dinero”, señala la institución en su material de educación financiera.
De esta forma, los niños no solo aprenden a cuidar el dinero, también valoran el esfuerzo familiar y adquieren hábitos que les servirán en la vida adulta.
Apps y plataformas que refuerzan el aprendizaje
Además de los juegos de mesa, existen plataformas digitales que ayudan a complementar este aprendizaje de manera divertida. Entre ellas:
Mi Banxico, aplicación del Banco de México dirigida a los niños y que explica temas como el ahorro y la inflación.
Mi dinero y yo, que presenta situaciones cotidianas para tomar decisiones responsables.
Savings Spree, app que enseña a través de retos cómo las decisiones diarias afectan el ahorro.
Bankaroo, un banco virtual para niños y adolescentes con metas de ahorro.
Estas herramientas digitales, acompañadas por la guía de los padres, se convierten en un recurso extra para consolidar hábitos financieros saludables.
Familia y valores: la base de la educación financiera
Más allá de aprender términos económicos, la educación financiera desde la infancia refuerza valores como el orden, la previsión y la solidaridad. Para la Condusef, el objetivo no es formar expertos en números, sino ciudadanos responsables que sepan cuidar la economía familiar y contribuir al bien común.
GDH
Negocios
Paz como producto nacional: la economía abraza la esperanza
Ciudad de México.— De entre las sensibles heridas que ha dejado el clima de violencia en el país –en especial tras los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, en Cerocahui y del empresario Julio Almanza en Matamoros–, ha germinado contra todo pronóstico una de las iniciativas civiles más audaces e integradora de los últimos tiempos en México. No es un decreto gubernamental ni una estrategia policial-militar; es algo mucho más profundo y, por ello, más revolucionario: un acuerdo cultural desde las entrañas mismas de la economía nacional para fabricar paz desde el tejido productivo del país.
La semana pasada en la Ciudad de México, se lanzó formalmente el programa del reconocimiento mediante el ‘Distintivo por la Paz’ al que pueden aspirar espacios de productividad y negocios en una gran epopeya cívica de transformación social. Se trata de la posible adhesión masiva de las cámaras empresariales, los servicios turísticos, las industrias de transformación y, crucialmente, de millones de negocios familiares a los “Diálogos por la Paz” y que parte de un principio elemental, a menudo olvidado en los escritorios del poder: la paz no se decreta, se construye. Y se construye, sobre todo, desde la cultura.
Uno de los más grandes desafíos que vivimos, en medio de la agresividad y la violencia como formas “normalizadas” de la relación humana y social, es dotar a las prácticas cotidianas de nuevos sentidos de bienestar y esperanza, de justicia y bien colectivo. Por ejemplo, la dinámica económica –ese ir y venir de transacciones, empleos, consumos y servicios– que forma parte del sustrato cultural que tenemos, puede y debe ser también un espacio y ambiente en el que moldeamos una convivencia integradora, tolerante, pacífica y, sobre todo, promotora de justicia. Ignorar este hecho es condenar cualquier estrategia de seguridad al fracaso.
Se pueden saturar las calles de soldados, pero si la cultura del miedo, la extorsión y la complicidad silenciosa sigue siendo el ambiente invisible que opera en las tiendas, las fábricas, los mercados y los negocios, la violencia simplemente se adaptará y persistirá.
Es por ello que el mecanismo anunciado por la CONCANACO-SERVYTUR, la CANACINTRA y la USEM de promover a través de ‘Diálogos por la Paz’ el distintivo ético para empresas constructoras de paz y de justicia, es elegante y concreto. No se trata de una certificación burocrática sino de una toma de conciencia y un pacto público desde las empresas con aspectos de justicia laboral, bienestar comunitario, corresponsabilidad social y compromiso cívico. La propuesta es que cualquier empresa, desde el corporativo más complejo hasta la tiendita familiar de la esquina, pueda acudir a responder una veintena de aspectos que son, en realidad, radiografías de su propio quehacer empresarial y comunitario y, alcanzar el distintivo de ser una empresa comprometida con la paz.
El diagnóstico no es complejo: ¿Cómo trata a sus empleados? ¿Tiene políticas salariales justas? ¿Cómo se relaciona con su colonia y municipio? ¿Es solidario con las víctimas de violencia? ¿Participa en la vinculación institucional con la justicia y la seguridad pública locales? ¿Fomenta la inclusión, el compromiso con el medio ambiente, la resolución pacífica de conflictos? ¿Participa en la recuperación de espacios públicos para construir entornos seguros para todos? ¿Cómo fomenta la confianza y la prevención al interior de la impresa?
Entre otras. El distintivo no premia la perfección, sino la voluntad consciente de que las empresas y los negocios pueden ser nodos de paz en una red de violencia.
La iniciativa por supuesto responde a un diagnóstico nacional duro de asumir, porque para toda una generación entera la violencia no es una anomalía, es el paisaje cotidiano: La agresividad, el temor, la restricción de espacios públicos y la desconfianza son el aire que respiran millones de personas, especialmente los jóvenes.
Por ello, para revertir esa ‘culturización’ del horror, no se pueden limitar las estrategias a atender fragmentos de una sociedad compleja. Se trata de reconstruir todos los espacios de convivencia social, incluidos los ámbitos donde se desarrolla la vida económica: la tienda donde se compra, el negocio que provee, la empresa donde sueñan con trabajar, el café donde socializan.
La iniciativa del ‘Distintivo por la Paz’ es un reconocimiento tácito de que la seguridad no es una cuestión exclusiva de armamento y despliegue de agentes de fuerza pública. Es una estrategia de prevención y promoción cultural, tan necesaria como los operativos. Es entender que cada vez que un comerciante se niega a pagar derecho de piso y lo denuncia en un diálogo honesto con las autoridades locales, cada vez que una empresa integra a jóvenes en riesgo con dignidad, cada vez que un cliente es tratado con honestidad y no como una presa a la que estafar, se está revirtiendo la inercia que construye los cimientos culturales de la delincuencia.
La paz –nos recuerda esta iniciativa tan singular– puede ser el producto nacional más valioso que los emprendimientos locales y regionales pueden ofrecer al futuro. La urgencia de reconstrucción social, que comenzó con una dolorosa herida, contempla ahora cómo se puede aportar hacia una epistemología de la esperanza también desde las dinámicas económicas y productivas cotidianas de nuestro entorno. Esperemos que sea el inicio de un largo camino de toma de conciencia y participación comprometida.
México
Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
Ciudad de México.— En un acto sin precedentes, representantes de los sectores empresarial, religioso y académico unieron voces para presentar “Empresas por la Paz”, una iniciativa que busca movilizar el poder transformador del sector privado para enfrentar la violencia y la desigualdad en México.
El lanzamiento oficial, en la emblemática Casa Manu en el Centro Histórico de la capital, congregó a organismos como la CONCANACO SERVYTUR, la USEM y la CANACINTRA. El proyecto promovido además por el Diálogo Nacional por La Paz no es una certificación, sino un reconocimiento honorario al compromiso ético de las empresas con el país.
“Partimos del reconocimiento de que la cultura empresarial influye directamente en los comportamientos cotidianos de millones de mexicanos”, declaró Jorge Atilano SJ, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. “Por ello, las empresas tienen el poder y la responsabilidad de generar entornos donde la seguridad, la legalidad, la ética y la transparencia se vivan todos los días”, afirmó.
Compromiso público y verificable
La iniciativa se fundamenta en la Agenda Nacional de Paz, un documento consensuado que plantea 7 Acciones Nacionales de compromiso social y 14 Acciones Locales enfocadas en fortalecer el interior de las empresas como espacios pacíficos e inclusivos.
Para obtener el distintivo, las empresas de todos los tamaños deben completar una evaluación de 21 preguntas en una plataforma digital (disponible en accionesporlapaz.mx) y presentar evidencias de sus prácticas. Un comité evaluador independiente revisará las postulaciones y otorgará el reconocimiento.
El Dr. Octavio de la Torre Steffano, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, enfatizó el papel crucial de los negocios familiares: “Hablamos de dos millones de empresarios. El mensaje es sencillo y profundo: la paz empieza en la familia, se consolida en el negocio y se multiplica en la comunidad”.
Más que un distintivo, un cambio cultural
“Este distintivo no es un adorno; es un compromiso público y verificable”, explicó De la Torre. “Significa legalidad y cero tolerancia a la extorsión; trabajo digno e inclusión; arraigo comunitario, comprar en local; y formación para el futuro, resolver conflictos sin violencia”.
La presentación incluyó la proyección del cortometraje_ El Libro de Sami_, que narra la historia de una joven mexicana afectada por la violencia intrafamiliar, el deterioro educativo y el crimen organizado. La pieza busca sensibilizar al sector sobre su potencial para ser un refugio de esperanza.
Los promotores de la iniciativa argumentan que la paz no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente de negocio. “Un entorno seguro y justo atrae clientes, reduce costos, retiene el talento y abre el crédito. La paz genera confianza, y la confianza genera crecimiento”, concluyó el líder de la CONCANACO.
“Empresas por la Paz” representa una apuesta concreta para romper con prácticas normalizadas de violencia, corrupción e indiferencia. Invita a todas las empresas en México a convertirse en agentes activos de un nuevo pacto social, donde la corresponsabilidad sea la base de un futuro más próspero y seguro para todos.
ebv
Negocios
Profeco revela qué marcas cuidan la nutrición infantil y cuáles no
Ciudad de México.- El consumo de yogur en México se incrementa con el paso del tiempo. Este alimento se percibe como saludable y versátil, pero no todos los productos cumplen lo que prometen.
En un reciente estudio efectuado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre marcas que presentan irregularidades en su calidad y etiquetado.
¿Qué encontró Profeco en los yogures?
El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, evaluó 25 productos, entre ellos griegos, deslactosados y sin azúcar.
El organismo detectó edulcorantes no calóricos en yogures promocionados como “griegos”. Estas sustancias, como sucralosa, stevia y fruta del monje, no se recomiendan en la dieta infantil.
Su dulzura intensa puede modificar la percepción natural del sabor en los niños.
Entre las marcas señaladas figuran Chobani, Lala griego zero, Zero Sugar y Vitalínea.
A pesar de sus precios altos y su imagen premium, no siempre ofrecen los mejores beneficios nutricionales para las familias.
Irregularidades en etiquetas de yogur
Profeco también identificó inconsistencias en la información nutrimental. Algunos productos reportaron valores erróneos de proteínas o azúcares.
Yoplait yoghurt y Yoplait Skyr no declararon correctamente su peso neto. La marca Onei mostró cifras inexactas en nutrientes clave.
Estas fallas refuerzan la necesidad de revisar etiquetas con detalle. No basta confiar en el empaque ni en la publicidad.
Yogures que sí aprobaron en calidad.
El estudio destacó opciones que cumplen con lo que ofrecen.
Entre los nueve yogures griegos analizados, todos aprobaron en términos generales. Danone Oikos con fresa destacó por su aporte de nutrientes. Yoplait griego natural resaltó por su calcio. Chobani Greek sin grasa natural resultó más bajo en calorías.
Estos hallazgos muestran que existen alternativas confiables para las familias que buscan cuidar la salud de sus hijos sin gastar de más.
La Profeco recordó la importancia de leer etiquetas, revisar caducidad y verificar empaques.
Estas prácticas ayudan a evitar compras engañosas y a elegir alimentos realmente nutritivos.
Recomendaciones de Profeco para elegir un yogur griego saludable
La Profeco compartió una serie de consejos para identificar un yogur griego auténtico y saludable:
Debe tener al menos 8 % de proteína, siendo lo ideal un contenido mayor a 10 %.
Revisa que el azúcar no sea añadida o que esté en proporciones bajas (menos de 5 g por porción).
Prefiere los productos sin grasa añadida si tu objetivo es mantener o reducir peso.
Verifica que contenga probióticos vivos, ya que son benéficos para la digestión.
Evita edulcorantes artificiales si el yogur es para consumo diario o infantil.
ARH
Negocios
Diálogo salva empleos: VW y sindicato dan certidumbre a miles de familias
Ciudad de México.- A horas antes de que venciera el plazo para colocar banderas rojinegras, Volkswagen de México y el sindicato SITIAVW cerraron un pacto que evitó la huelga y garantizó certidumbre laboral para siete mil familias. Este hecho reveló la fuerza del diálogo responsable en momentos de tensión.
Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SITIAVW) acordaron un aumento salarial del 4 % directo al salario para 2025, superando la inflación y protegiendo el poder adquisitivo del personal.
El anuncio se hizo justo antes de que terminara el plazo para el posible estallamiento de huelga.
Este resultado surgió después de varios encuentros entre comisiones revisoras y con la actuación de conciliadores, lo que favoreció un proceso de entendimiento y colaboración.
Este acuerdo envió una señal clara de estabilidad y paz laboral, dos elementos clave para reforzar la planta Volkswagen en Puebla como un pilar del Grupo Volkswagen.
Además, reafirmó el compromiso de la empresa con el bienestar de las familias que dependen de esta fuente de empleo directa.
El aumento fue menor que la demanda inicial del sindicato, que apuntaba un alza del 14 por ciento, pero representó una solución oportuna frente a un contexto global complejo para la industria automotriz.
Diálogo y respeto como base.
Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización, afirmó que “el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales” para construir acuerdos que satisfagan a todas las partes y centren el negocio en las personas.
La intervención de autoridades laborales y conciliadores federales facilitó un entorno propicio para resolver las diferencias sin escalada.
Certidumbre para los hogares.
El acuerdo beneficiará a más de 7 mil obreros que trabajan en la planta de Cuautlancingo, Puebla.
Esta decisión evitó un paro que habría afectado las economías familiares y la operación de una de las plantas más importantes del país.
Este acuerdo confirma que, incluso en medio de presiones y demandas difíciles, el respeto y la voluntad de diálogo pueden prevalecer.
No se trata solo de números, sino de preservar la estabilidad emocional y económica de miles de familias.
Para sustentar un futuro más próspero, la colaboración continua entre empresa, sindicato y autoridades seguirá siendo clave.
ARH
