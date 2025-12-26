El antojo sale caro: INEGI confirma inflación histórica en fondas y taquerías

Ciudad de México.— La importación ilegal y a bajo costo de bicicletas de origen asiático hacia México ponen en riesgo la estabilidad de los fabricantes nacionales, frenan las inversiones y en consecuencia se podrían perder miles de empleos, aseguró Karol Viazcan Villanueva, directora operativa de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C. (Anafabi).

Destacó que, desde la Anafabi, que agrupa a las más importantes empresas fabricantes del país, y representa en conjunto el 75% de la producción nacional, se ha detectado la entrada de bicicletas a precios por debajo de su valor normal, las cuales se comercializan tanto en el comercio informal como a través de distintos canales de venta, sin que en todos los casos se acredite el cumplimiento de las normas de calidad aplicables, lo que podría representar un riesgo para los usuarios.

Bicicletas para niños

Las medidas adoptadas por el gobierno federal de imponer cuotas compensatorias a las importaciones de diversos productos, entre ellos las bicicletas para niños, las cuales a partir del 9 de octubre del 2025, mediante resolución preliminar emitida en el Diario Oficial de la Federación tuvo incremento de 13.12 dólares a 57.19 dólares por pieza, representan un respiro para esta industria, ya que las importaciones tan solo entre 2023 y 2024 se incrementaron en 48%, al pasar de 416 mil 316 a 617 mil 290 unidades, y se espera que al cierre de 2025 esta cifra se incremente, pero confía en que una vez que entró en vigor esta medida ese nivel vaya disminuyendo paulatinamente.

Se espera que con este nuevo ajuste en la cuota compensatoria se logre reducir la brecha que impide una competencia sana y justa, en donde las importaciones cumplan con las normas y el pago de impuestos real y que sean los compradores quienes decidan la calidad del producto que quieren adquirir, ya que actualmente entran bicicletas de 180 pesos al país, que terminan ofertándose en el mercado informal hasta en mil 500 pesos, lo que afectan las ventas nacionales sobre todo en esta temporada decembrina y de Día de Reyes.

Origen chino

Karol Viazcan aseguró que, de lograr la resolución definitiva para la aplicación de la cuota compensatoria para la importación de bicicletas de niños originarias de China, permitiría a la industria fomentar la competitividad de la producción local, fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales y reducir la dependencia de las importaciones.

“Ha sido un año de avances importantes para la asociación y buscamos dar continuidad a estos logros. Para el próximo año se espera la resolución definitiva para la imposición de la cuota compensatoria a las bicicletas infantiles, así como el inicio del examen de vigencia para su permanencia por cinco años más”, dijo.

Asimismo, se impulsará la aplicación de una cuota compensatoria a las bicicletas para adultos, cuyas importaciones se han incrementado de manera significativa en los últimos años, particularmente las de origen chino, afectando a la industria nacional.

Empleos familias

Actualmente las empresas agremiadas a Anafabi producen alrededor de un millón de bicicletas anuales en todas sus variedades -montaña, juvenil, infantil, de ruta y de carga-, generando más de 12 mil empleos entre directos e indirectos, lo que habla de su importancia en la economía del país.

Finalmente, la Anafabi reiteró su disposición para seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades federales en el diseño y aplicación de políticas que garanticen un piso parejo, impulsen la producción nacional y protejan el empleo, la inversión y la seguridad de los consumidores mexicanos, en un entorno de competencia sana, justa y transparente.

“Creemos en la competencia, siempre que sea sana, justa, leal y en igualdad de condiciones”, concluyó.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv