El Buen Fin 2025: cómo no comprometer las finanzas familiares

Ciudad de México.— Del 13 al 17 de noviembre se realizará el Buen Fin 2025, que busca superar la meta del año anterior con una derrama económica cercana a los 200 mil millones de pesos, según la Secretaría de Economía.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) informó que más de 200 mil comercios participarán en esta edición.
Su presidente, Octavio de la Torre Steffan, explicó que el objetivo es fomentar el consumo responsable y fortalecer los negocios familiares y locales.
Recomendaciones para cuidar las finanzas personales
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó que las compras impulsivas son el principal riesgo de esta temporada.
Advirtió que los “Meses sin Intereses” (MSI) pueden comprometer los ingresos futuros si se acumulan deudas o no se paga el saldo total de la tarjeta de crédito.
De acuerdo con la Condusef, incumplir con el pago completo elimina los beneficios de los MSI y puede generar intereses superiores al 50% anual.
La institución invitó a planificar las compras y aplicar medidas básicas de prevención.
Entre sus recomendaciones destacan elaborar una lista de necesidades, establecer un presupuesto, comparar precios antes del evento y revisar las condiciones de los créditos. También sugiere privilegiar los comercios locales y reflexionar antes de comprar.
Impacto en el comercio y el turismo nacional
El presidente de la CONCANACO-SERVYTUR señaló que el Buen Fin 2025 tiene como meta un crecimiento del 15.7% respecto al año pasado. Destacó que este impulso económico busca fortalecer el mercado interno y la economía de las comunidades.
De la Torre Steffan añadió que cada compra puede contribuir a la estabilidad de los negocios locales, pues estos “permanecen en las comunidades incluso en tiempos de crisis”.
Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Nathalie Desplas, informó que el Buen Fin coincidirá con un fin de semana largo, lo que impulsará la llegada de aproximadamente dos millones de visitantes, un aumento de 3.3% respecto a 2024.
Según la Secretaría de Turismo capitalina, alrededor de 153 mil turistas llegarán a la capital motivados por las promociones del Buen Fin, lo que garantizará una ocupación hotelera promedio de 65%.
Vigilancia y herramientas para consumidores
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció un operativo nacional con más de mil 100 servidores públicos y 165 módulos de atención en centros comerciales. Además, se desplegarán brigadas itinerantes que monitorearán más de 300 establecimientos.
La Profeco también presentó una nueva aplicación móvil que permitirá ubicar negocios cercanos con mejores ofertas y verificar precios en tiempo real. Este año, el evento incorporará el sello “Hecho en México” para promover los productos nacionales y fortalecer la industria local.
El Buen Fin 2025 se perfila como una de las principales estrategias para dinamizar la economía del país. Se buscará enfatizar en la educación financiera y el consumo responsable.
JAHA
La inteligencia artificial redefine el valor del trabajo en México
Ciudad de México.— De acuerdo al estudio “Comprendiendo la Contratación Tecnológica en México 2025”, elaborado por Tripleten, en México, la adopción de la inteligencia artificial y el auge del nearshoring están modificando el panorama del empleo.
Los resultados del estudio muestran que mientras los trabajos repetitivos disminuyen, crece la demanda de profesionales con habilidades tecnológicas.
Explica que las empresas buscan jóvenes con conocimientos intermedios en analítica de datos, programación y uso de herramientas de inteligencia artificial, además de competencias técnicas, pensamiento analítico y adaptabilidad al cambio.
Nuevas tendencias laborales
El informe indicó que la rápida adopción de la inteligencia artificial en distintas industrias impulsará la creación de empleos más especializados. Las compañías dependerán con mayor frecuencia de la computación en la nube para innovar y escalar operaciones.
Ante el incremento de amenazas cibernéticas, aumentará la inversión en ciberseguridad. Las empresas de Estados Unidos seguirán aprovechando el talento mexicano, especialmente en posiciones tecnológicas de nivel medio. El trabajo remoto e híbrido se mantiene como la opción preferida entre los profesionales del sector.
Formación y brecha educativa
El estudio indica que sólo 20% de los programas universitarios en México incorporan contenidos de inteligencia artificial, ciberseguridad o computación en la nube. Los bootcamps y modelos híbridos de aprendizaje representan una vía eficaz para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y acelerar la formación técnica.
Natalia Barragán, experta en Perspectivas, Investigación de Mercado y Estrategia Empresarial de Tripleten, refirió que la inteligencia artificial está transformando la manera en que se evalúa el valor profesional. Señaló que la empleabilidad depende cada vez menos del título y más de la capacidad de aprendizaje constante, elemento que influirá directamente en el crecimiento económico del país.
Nearshoring y empleabilidad
La adopción de la inteligencia artificial se combina con el auge del nearshoring, impulsado por empresas estadounidenses que trasladan operaciones a México. Esta tendencia incrementa la demanda de perfiles bilingües y con experiencia en entornos multiculturales. Sin embargo, el bajo dominio del inglés sigue siendo una limitante para una parte del talento nacional.
El estudio subraya que la empleabilidad en México dependerá de tres factores principales:
Actualización constante, con el aprendizaje continuo como requisito estructural.
Habilidades híbridas, que integran conocimiento técnico con pensamiento estratégico y comunicación efectiva.
Alianzas público-privadas, necesarias para reducir la brecha entre la educación y las necesidades reales de la industria.
México como centro tecnológico
Actualmente, los principales polos tecnológicos se ubican en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, además de Tijuana, que ofrece servicios tecnológicos para firmas de Estados Unidos; Mérida, con enfoque en comercio electrónico y logística; y León, que desarrolla tecnología industrial y manufactura.
Este crecimiento impulsa la creación de startups y empresas tecnológicas que integran inteligencia artificial en sectores como manufactura, educación y servicios financieros.
Perspectivas para el futuro laboral
El estudio de Tripleten concluye que el futuro del trabajo no consiste en competir con la inteligencia artificial, sino en aprender a trabajar junto a ella. El reskilling y el aprendizaje permanente serán los factores determinantes para acceder a los empleos del futuro.
ebv
Jóvenes buscan sentirse valorados y estabilidad laboral
¿Qué tanto valoran las nuevas generaciones su satisfacción?
Ciudad de México.— En México, las nuevas generaciones comenzaron a redefinir la idea de éxito laboral. Para muchos jóvenes, la estabilidad emocional y la satisfacción personal son tan importantes como un alto salario.
Sebastián Cortés, estudiante de Psicología en la UNAM, explicó que el “salario emocional” —ese conjunto de beneficios no monetarios como el ambiente laboral o la flexibilidad— se volvió un tema central entre sus compañeros.
“Buscamos sentirnos valorados, no solo bien pagados”, dijo. A sus 20 años, ya había tenido un empleo formal y reconoció que la falta de empatía hacia los jóvenes trabajadores fue una de las razones por las que renunció. “Creían que sólo quería dinero, no experiencia”, comentó.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 7.1 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años trabajaron en condiciones informales durante 2024, lo que reflejó una tendencia hacia esquemas laborales flexibles, aunque sin prestaciones.
Del emprendimiento a los eSports: distintas rutas hacia la estabilidad en jóvenes
Para otros jóvenes, la independencia laboral representó una oportunidad de crecimiento personal. Santiago Noguez, de 18 años, estudiante de Derecho en la Universidad Milenio, decidió fundar Calandrias FC, una escuelita de futbol infantil. “Quiero que los niños amen el deporte y se alejen de las adicciones”, explicó.
Santiago reconoció que no busca ser empleado, sino empleador. “Si quieres sobrevivir, debes organizarte y tener iniciativa. No quiero jefes, quiero impulsar a otros a crear sus propios negocios”, expresó.
Su visión coincidió con un cambio generacional que destacó el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En su informe de 2023, señaló que seis de cada diez jóvenes prefirieron trabajos con propósito o flexibilidad antes que aquellos con sueldos altos pero sin equilibrio personal.
En los entornos digitales, el mismo fenómeno se manifiesta al tiempo que aparecen oportunidades de empleos poco tradicionales. Luis Ángel Rodríguez, jugador profesional de videojuegos especializado en Pokémon, relató que su experiencia en los eSports comenzó como un pasatiempo y terminó siendo su forma de vida. “Competimos por premios. No hay contratos ni prestaciones, pero sí libertad”, dijo.
Luis Ángel reconoció que el salario emocional le permitió disfrutar su trabajo, aunque sabe que en el futuro buscará estabilidad formal. “No todos logran vivir de esto. Es un riesgo, pero también una oportunidad”, compartió para Siete24.mx.
Formalidad, derechos y nuevos modelos de empleo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la falta de protección social en empleos informales puede limitar el desarrollo de los jóvenes.
En su informe 2023 sobre empleo juvenil, la OIT destacó que la formalización laboral y el bienestar emocional deben avanzar juntos.
Sebastián coincidió con esa visión. “El salario emocional puede ser vago. A veces los jefes creen que darnos libertad es suficiente, pero necesitamos estabilidad”, señaló.
Los testimonios muestran una tendencia clara: los jóvenes buscan equilibrio y propósito sin renunciar al crecimiento profesional. Su desafío está en encontrar espacios donde la formalidad laboral conviva con la satisfacción emocional.
El salario emocional, una tendencia global que gana fuerza en México
El senador Ricardo Monreal Ávila, en su columna publicada por El Sol de México, explicó que durante décadas el éxito laboral se midió por los ingresos y prestaciones. Sin embargo, subrayó que las nuevas generaciones transformaron esa visión.
Monreal destacó que la pandemia de COVID-19 aceleró el cambio. “Millones de personas descubrieron que el tiempo, la salud mental y el equilibrio valen tanto como el dinero”, escribió.
El legislador precisó que el salario emocional incluye factores como un ambiente laboral respetuoso, liderazgo empático y sentido del propósito. Según un estudio de Gallup (2024), más del 60 % de los trabajadores menores de 35 años priorizaron el bienestar emocional sobre el salario.
Esta tendencia, observó, desafía la cultura laboral mexicana, tradicionalmente rígida y jerárquica. Las nuevas generaciones —añadió— buscan empleos que ofrezcan desarrollo, aprendizaje y valores éticos, no sólo productividad.
JAHA
Ley de Ingresos 2026: cómo impactará en los hogares, créditos y precios del próximo año
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión marcará el rumbo económico del país el próximo año y tendrá efectos directos en los hogares, los créditos y la estabilidad de las familias mexicanas.
El documento, avalado por mayoría, estima ingresos totales por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, monto que establece la base financiera para el próximo año.
De ese total, cinco billones 838 mil 541.1 millones corresponden a impuestos, 641 mil 782.1 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social, 39.6 millones a contribuciones de mejoras, 157 mil 081.7 millones a derechos, 16 mil 488.3 millones a productos y 203 mil 520.5 millones a aprovechamientos. Asimismo, se proyectan un billón 630 mil 973.6 millones por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.
El documento también detalla 232 mil 630.4 millones provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, además de pensiones y jubilaciones, mientras que un billón 472 mil 626.4 millones corresponderán a ingresos derivados de financiamientos.
Recaudación federal y proyecciones
Con base en el monto total de ingresos fiscales, se prevé una recaudación federal participable de cinco billones 339 mil 634 millones de pesos, cantidad que servirá de base para la distribución de recursos a los estados y municipios.
La ley establece el marco con el que el Gobierno Federal obtendrá los recursos necesarios para cumplir con los programas y obligaciones públicas durante el ejercicio 2026, así como los compromisos derivados del financiamiento.
Desequilibrio
El senador del PAN Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la nueva ley de ingresos no mantiene equilibrio entre ingresos y egresos, ya que autoriza un techo de endeudamiento por 1.8 billones de pesos.
Agregó que esta cifra se suma a los 1.4 billones de pesos solicitados para 2025 y a los ocho billones acumulados durante el sexenio anterior, lo que, dijo, representa un incremento considerable de la deuda nacional.
Incrementa deuda
Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval afirmó que la Ley de Ingresos incrementa la deuda pública y puede reducir la confianza de inversionistas al no presentar un plan económico definido.
Enfatizó que el gobierno federal pretende recaudar más de 10 billones de pesos sin detallar un esquema de aplicación de los recursos.
Desigualdades
Mientras, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, consideró que la minuta incrementa las desigualdades, encarece el crédito y mantiene privilegios fiscales. Aseguró que la ley impacta a las empresas que sostienen la economía cotidiana y que el esfuerzo fiscal debería concentrarse en combatir la evasión y facilitar el cumplimiento a las micro y pequeñas empresas.
Implicaciones para la economía familiar
El contenido de la Ley de Ingresos define la cantidad de recursos disponibles para el gasto público, así como el nivel de deuda que el país asumirá el próximo año. Estas decisiones inciden en la política económica general y en la estabilidad de los precios, el financiamiento y los programas sociales.
Un mayor nivel de recaudación puede reflejarse en ajustes fiscales que alcanzan a los contribuyentes, mientras que el endeudamiento aprobado influye en los costos financieros del Estado y en el presupuesto destinado a los servicios públicos.
En la práctica, los resultados de esta ley pueden reflejarse en la disponibilidad de infraestructura, apoyos sociales y condiciones crediticias, factores que repercuten en la economía de los hogares. Cada modificación en el ingreso público tiene un efecto directo o indirecto en los recursos que circulan en las familias, los precios de bienes y servicios y la dinámica económica local.
ebv
Tienditas familiares subirán precios y caerán ventas por nuevos impuestos
Ciudad de México.— Las tienditas, que han sido históricamente el sostén económico de familias, enfrentan una competencia desigual con las cadenas de conveniencia. El llamado “impuesto saludable”, que incrementará el costo de refrescos, bebidas azucaradas y cigarros, pondrá en predicamentos a miles de pequeños comercios que sobreviven al día.
El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), calcula un impacto directo en más de 200 mil tiendas del país.
Aumentarán precios y caerán ventas
El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, advirtió que la medida afectará a 200 mil tiendas en todo el país y generará una caída de entre 10 y 15 por ciento en sus ventas.
El presidente del organismo señaló que muchos de estos negocios ya enfrentan dificultades financieras. “Están en riesgo más de un millón 200 mil tiendas a nivel nacional, tiendas que hoy tienen ventas de supervivencia, de subsistencia”, indicó.
Incrementos al IEPS
El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) considera un alza de 200 por ciento en el gravamen para cigarros y de 30 por ciento para refrescos. López Becerra precisó que el impacto será directo sobre los pequeños comercios y sus consumidores.
“El impuesto saludable que promueven los legisladores no existe. Las verdaderas políticas de salud se promueven con programas educativos e inversión en infraestructura médica”, expresó.
Añadió que las políticas públicas en favor de la salud de los mexicanos han fallado en los últimos años y que el incremento de las tasas arancelarias no evitará el consumo de estos productos.
LEE “Empezó con un cigarro”; la historia de Alberto atrapado por el narco
Efectos sobre el comercio y la informalidad
El presidente de ConComercioPequeño explicó que la medida tendrá consecuencias fiscales y sociales, al impulsar la informalidad y el mercado negro de cigarros. Recordó que con los aumentos de impuestos crece el comercio ilícito de tabaco.
“El fondo de esta propuesta es una política recaudatoria que afectará a más de un millón 200 mil establecimientos mercantiles, entre misceláneas, tiendas de abarrotes y mini supers, así como a sectores populares de la población”, señaló.
Agregó que los pequeños comerciantes serán los más afectados al no modificarse la propuesta fiscal para 2026, pues ya enfrentan competencia de cadenas y tiendas de conveniencia.
Riesgos adicionales para los pequeños comercios
López Becerra alertó que en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hasta el 90 por ciento de las tiendas tradicionales son obligadas por el crimen organizado a vender marcas de cigarros ilegales. En ese contexto, el incremento de impuestos “traería consecuencias” al fomentar el comercio informal y la presencia de productos ilegales.
Crecimiento del mercado negro
De acuerdo con el estudio El consumo de cigarros ilícitos en México del Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2017 y 2023 el mercado negro aumentó 240 por ciento, al pasar de 8.5 a 20.4 por ciento del consumo nacional.
López Becerra advirtió que, con los nuevos impuestos, esa tendencia podría continuar en aumento.
ebv
