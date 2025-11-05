El Buen Fin 2025: cómo no comprometer las finanzas familiares

Ciudad de México.— Del 13 al 17 de noviembre se realizará el Buen Fin 2025, que busca superar la meta del año anterior con una derrama económica cercana a los 200 mil millones de pesos, según la Secretaría de Economía.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) informó que más de 200 mil comercios participarán en esta edición.

Su presidente, Octavio de la Torre Steffan, explicó que el objetivo es fomentar el consumo responsable y fortalecer los negocios familiares y locales.

Recomendaciones para cuidar las finanzas personales

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó que las compras impulsivas son el principal riesgo de esta temporada.

Advirtió que los “Meses sin Intereses” (MSI) pueden comprometer los ingresos futuros si se acumulan deudas o no se paga el saldo total de la tarjeta de crédito.

De acuerdo con la Condusef, incumplir con el pago completo elimina los beneficios de los MSI y puede generar intereses superiores al 50% anual.

La institución invitó a planificar las compras y aplicar medidas básicas de prevención.

Entre sus recomendaciones destacan elaborar una lista de necesidades, establecer un presupuesto, comparar precios antes del evento y revisar las condiciones de los créditos. También sugiere privilegiar los comercios locales y reflexionar antes de comprar.

Impacto en el comercio y el turismo nacional

El presidente de la CONCANACO-SERVYTUR señaló que el Buen Fin 2025 tiene como meta un crecimiento del 15.7% respecto al año pasado. Destacó que este impulso económico busca fortalecer el mercado interno y la economía de las comunidades.

De la Torre Steffan añadió que cada compra puede contribuir a la estabilidad de los negocios locales, pues estos “permanecen en las comunidades incluso en tiempos de crisis”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Nathalie Desplas, informó que el Buen Fin coincidirá con un fin de semana largo, lo que impulsará la llegada de aproximadamente dos millones de visitantes, un aumento de 3.3% respecto a 2024.

Según la Secretaría de Turismo capitalina, alrededor de 153 mil turistas llegarán a la capital motivados por las promociones del Buen Fin, lo que garantizará una ocupación hotelera promedio de 65%.

Vigilancia y herramientas para consumidores

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció un operativo nacional con más de mil 100 servidores públicos y 165 módulos de atención en centros comerciales. Además, se desplegarán brigadas itinerantes que monitorearán más de 300 establecimientos.

La Profeco también presentó una nueva aplicación móvil que permitirá ubicar negocios cercanos con mejores ofertas y verificar precios en tiempo real. Este año, el evento incorporará el sello “Hecho en México” para promover los productos nacionales y fortalecer la industria local.

El Buen Fin 2025 se perfila como una de las principales estrategias para dinamizar la economía del país. Se buscará enfatizar en la educación financiera y el consumo responsable.

JAHA