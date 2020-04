El ‘consumo solidario’ ayudará a reactivar la economía: especialistas

Ciudad de México.— La Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, realizó el webinar de “Economía y Responsabilidad social en tiempos de crisis”, en el cual comentaron algunas estrategias para que las empresas y la sociedad enfrenten las duras circunstancias que genera la pandemia del Covid-19.

No esperar que la crisis termine sino aprovechar de cambiar la forma como operan nuestras empresas o servicios, es una de las recomendaciones que mencionó el economista experto en comercio exterior, Luis de la Calle.

Los catedráticos y economistas, hicieron mención de la importancia de la participación de los hogares como institución, sólida y grande, para enfrentar esta pandemia.

“Se ha insistido mucho en el Home Office, pero también la ‘Clínica en el Hogar’”, es tanto más Importante para enfrentar la crisis sanitaria. Se debe fortalecer el hogar con todo un sistema de información y distribución de insumos esenciales para el aislamiento y el tratamiento de los pacientes.

Es por eso que de igual forma debemos reconsiderar nuestros procesos de digitalización, acotó Rafael Ramírez De Alba, director del área de entorno económico del IPADE.

Sobre la Responsabilidad social señaló que la principal estrategia en la economía seguirá siendo producir bienes y servicios de calidad para atender las necesidades, y en esta circunstancia tan compleja, la primera es que sobrevivan las empresas, mantenerse y seguir existiendo los siguientes meses, impactar lo menos posible a los trabajadores, sobre todo a los más vulnerables y no apretar demasiado a sus proveedores.

El consumo solidario puede ayudar a mucha gente pasar por esta situación, comprarle a quien necesita vender algo, aunque no lo necesitemos (tortas de la esquina, boleros, etc), el impacto de esta actitud puede que no tenga gran impacto en la economía, pero generamos una actitud responsable producto de la empatía, dijo Arturo Damm Arnal, economista, filósofo y periodista.