El costo de la mesa familiar sube más que la inflación: urgen aumentar salario mínimo

Ciudad de México.— En los hogares de México, el gasto cotidiano en alimentos volvió a presionar el bolsillo familiar. La canasta alimentaria urbana aumentó 4.3% anual en octubre, por encima de la inflación general, impulsada por el encarecimiento de la carne, la leche y las comidas fuera del hogar. Mientras tanto, organizaciones civiles advierten que más de 20 millones de personas asalariadas aún viven con ingresos insuficientes, y piden un incremento de 16% al salario mínimo general en 2026.

La mesa mexicana se encarece más rápido que la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el precio de la canasta alimentaria urbana creció 4.3% anual en octubre, superando la inflación general, que fue de 3.57%. Este aumento, aunque menor al de meses anteriores, impactó directamente el costo de vida de las familias, sobre todo en ciudades donde el acceso a los alimentos básicos es más costoso.

En promedio, una persona en zona urbana necesitó 2,450 pesos para cubrir la canasta alimentaria, mientras que en el ámbito rural el gasto fue de 1,844 pesos. Para ambos casos, los aumentos se concentraron en productos esenciales como el bistec de res, que subió 19.4%, y la leche pasteurizada de vaca, que incrementó 8.6%.

El Inegi detalló que los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, que incluyen desayunos, comidas y cenas, aumentaron 7.5% anual. En las ciudades, este rubro representó un gasto mensual de 756 pesos por persona, cifra que refleja el peso creciente de los alimentos preparados en el gasto familiar.

En zonas rurales, el patrón fue similar. El costo de las comidas fuera de casa subió también 7.5%, mientras que los cortes de res registraron incrementos de hasta 17.6%. Las familias rurales destinaron en promedio 412 pesos mensuales a estos consumos, lo que evidencia la presión de los precios sobre los ingresos más bajos.

Lo que cuesta salir de la línea de pobreza

Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que miden el costo combinado de las canastas alimentaria y no alimentaria, crecieron 3.6% en el ámbito urbano y 3.1% en el rural. Esto significa que las personas que viven en ciudades necesitan al menos 4,759 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, mientras que en las comunidades rurales el monto es de 3,411 pesos.

Entre los rubros que más incidieron en el incremento de las líneas de pobreza se encuentran los cuidados personales, la educación, la cultura, la recreación y los servicios de vivienda. Estos gastos no alimentarios aumentaron entre 4% y 6%, lo que limita la capacidad de ahorro y bienestar de los hogares.

Organizaciones civiles piden aumento real al salario mínimo

Ante este panorama, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza planteó que el salario mínimo general debe aumentar 16% en 2026, para alcanzar 9,700 pesos al mes. El objetivo es que este ingreso sea suficiente para cubrir dos canastas básicas y eliminar los salarios de pobreza en un año.

De acuerdo con su análisis, la mitad de las personas asalariadas en México, unas 20 millones, reciben ingresos que no alcanzan para superar la línea de pobreza. Incluso 6.4 millones de quienes tienen trabajo formal se encuentran en la misma situación.

La propuesta sugiere un incremento diferenciado entre el salario mínimo general y el de la frontera norte. En el primer caso, se plantea un aumento de 16%, mientras que para la frontera bastaría un ajuste de 4%, equivalente a la inflación. Esta medida, argumenta la organización, evitaría afectar el empleo en regiones donde el salario mínimo ya supera el costo de dos canastas básicas desde 2022.

Un salario que alcance para vivir

El salario mínimo general actual es de 288 pesos diarios, equivalentes a 8,364 pesos mensuales. En cambio, en la frontera norte el salario mínimo es de 420 pesos diarios o 12,596 pesos mensuales, es decir, 51% más alto.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sostiene que la única forma de recuperar el poder adquisitivo sin efectos negativos es aplicar un aumento diferenciado, como ocurrió en 2019 y 2020. En esos años, el ajuste permitió elevar el salario mínimo sin frenar la creación de empleos.

La meta del gobierno federal es que, para 2030, el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas. Con el aumento propuesto, el ingreso mínimo cubriría dos, lo que representaría un avance sustancial en el combate a la pobreza laboral.

Propuesta adicional: eliminar retenciones a quienes menos ganan

Además del incremento salarial, la organización propuso eliminar las retenciones de ISR y de cuotas del IMSS a quienes perciben los ingresos más bajos. Argumenta que las tablas vigentes no se han actualizado y provocan que personas que ganan apenas un peso más que el salario mínimo terminen recibiendo menos dinero por las deducciones.

La iniciativa plantea exentar de retenciones a quienes ganan menos de 13,400 pesos mensuales, lo que permitiría que los trabajadores reciban íntegro su salario. Según el colectivo, esta medida sería congruente con la Ley Federal del Trabajo y fortalecería la política de recuperación salarial emprendida en los últimos años.

