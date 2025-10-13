El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025

Ciudad de México.— En septiembre de 2025, los precios de los alimentos básicos volvieron a poner a prueba los bolsillos de millones de familias mexicanas. El valor de la canasta alimentaria aumentó 3.6 % en las zonas rurales y 4.7 % en las urbanas, un reflejo de la presión que los hogares enfrentan para cubrir sus necesidades más esenciales.
El INEGI dio a conocer la actualización de las Líneas de Pobreza (LP), según ámbito rural y urbano, correspondiente a septiembre de 2025. El cálculo se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El indicador traduce la economía en la vida cotidiana: las Líneas de Pobreza, que muestran cuánto necesita ganar una persona para comer y vivir con dignidad.
Qué son las Líneas de Pobreza y por qué importan
Las Líneas de Pobreza (LP) son una referencia monetaria que permite saber si los ingresos mensuales de las personas alcanzan para adquirir los productos que integran las canastas alimentaria y no alimentaria.
Existen dos tipos: la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que representa el valor de la canasta alimentaria, y la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que considera además los gastos básicos en bienes y servicios. Estos indicadores determinan el umbral del bienestar económico de la población, tanto en el ámbito rural como urbano.
Desde julio de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de calcular las LP bajo los mismos criterios metodológicos que usaba el Coneval, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La actualización responde a las reformas a la Ley General de Desarrollo Social y otras leyes relacionadas con el gasto público y la contabilidad gubernamental.
Inflación estable, pero alimentos en ascenso
Durante septiembre de 2025, la inflación general anual se situó en 3.8 %, la misma cifra registrada en septiembre de 2007. Aunque el índice general mostró estabilidad, los alimentos —motor de la vida familiar— mantuvieron presiones superiores, sobre todo en las ciudades. El incremento mensual fue de 0.2 %, un leve repunte frente al mes anterior, tras un periodo de relativa calma de enero a julio.
Este comportamiento revela que, aunque la inflación general se modera, los precios que afectan directamente el bienestar de los hogares siguen aumentando. Cada peso que sube en la canasta básica repercute en las decisiones diarias de las familias: qué comprar, qué dejar de lado o cómo reorganizar el presupuesto.
La canasta alimentaria: entre el bistec y la leche
Las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos mostraron aumentos de 3.6 % en el ámbito rural y 4.7 % en el urbano. En el campo, el alza fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades la superó. Los alimentos que más influyeron en esta variación fueron los consumidos fuera del hogar, el bistec de res y la carne molida. En las zonas rurales, la carne molida de res fue el tercer producto con mayor impacto en el valor de la canasta, mientras que en las urbanas lo fue la leche pasteurizada de vaca.
Estos datos reflejan cambios en los hábitos de consumo y en la estructura del gasto familiar. Comer fuera del hogar o mantener una dieta con carne y lácteos se ha convertido en un lujo para muchas familias, sobre todo en contextos donde el ingreso apenas cubre lo indispensable.
La otra mitad del bienestar: educación, cultura y cuidados
Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que integran tanto los alimentos como los bienes y servicios, aumentaron 3.4 % en las zonas rurales y 3.8 % en las urbanas. En el campo, este incremento fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades fue casi idéntico.
Los productos alimentarios continuaron siendo los que más influyeron en el aumento general, aunque también se registró un peso importante de los rubros de cuidados personales, educación, cultura y recreación. En los hogares rurales, la educación y el cuidado personal tuvieron mayor incidencia; en los urbanos, la educación, la cultura y la recreación marcaron la diferencia.
Estos elementos, más allá de lo económico, reflejan las aspiraciones de bienestar integral de las familias mexicanas: alimentarse, educarse y participar en la vida cultural del país.
ebv
Más allá del reflejo: recuperar la autoestima en la era de la comparación
Ciudad de México.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) alertaron que el uso excesivo de redes sociales fomentó estereotipos de belleza imposibles, lo que desencadenó trastornos alimentarios en jóvenes.
La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) mostró eficacia, pero exigió constancia, apoyo familiar y acción temprana.
Ana María Balboa Verduzco, catedrática e investigadora del IPN, declaró que la era digital facilitó la difusión de cánones de belleza irreales que afectaron a adolescentes y jóvenes.
Señaló que esos estereotipos alteraron los hábitos alimentarios, generaron distorsión corporal, baja autoestima y aumentaron los casos de ansiedad y depresión.
Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS), los trastornos alimentarios son desórdenes mentales y de comportamiento caracterizados por temor persistente a subir de peso y conductas de alimentación descontrolada.
Balboa Verduzco destacó que la Terapia Cognitivo-Conductual intervino con buenos resultados.
Apuntó que esta terapia ayudó a reconstruir la narrativa personal, fortalecer la autoestima y manejar pensamientos negativos sobre la alimentación.
Además, invitó a madres, padres y tutores a detectar señales tempranas: aislamiento, pérdida de peso rápida, frustración constante, obsesión con la figura corporal o con las calorías.
También insistió en intervención profesional integral: psicólogos, nutriólogos, pediatras y paidopsiquiatras, más participación familiar como parte esencial del soporte.
Porque los trastornos alimentarios suelen complicarse si no se actúa pronto.
Estudios revisados por la Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios mostraron que intervenciones tempranas basadas en TCC redujeron síntomas de insatisfacción corporal, episodios de atracones y mejoraron adherencia terapéutica.
Porque los efectos negativos abarcaron ámbitos físicos y emocionales:
Alteraciones hormonales, riesgos cardiacos, daño psicológico severo. Las personas jóvenes expusieron su salud física y mental cuando internalizaron ideales irreales, que validaron dietas extremas, comparación constante y rechazo al propio cuerpo.
Esta influencia social se amplificó por filtros, edición de imágenes y presión grupal.
Investigaciones demostraron que la Terapia Cognitivo-Conductual fue el enfoque con mayor respaldo empírico entre tratamientos psicológicos para trastornos de la conducta alimentaria.
Un estudio piloto en mujeres mostró que intervenciones online con técnicas de terapia conductual y cognitiva redujeron la insatisfacción corporal y los síntomas alimentarios.
Además, una revisión sistemática de personas adultas mayores con enfermedades relacionadas encontró que la TCC mejoró tanto los parámetros psicológicos como los nutriológicos, lo que refuerza su eficacia en múltiples grupos poblacionales.
El tratamiento mostró mejores resultados cuando incluyó apoyo familiar, educación sobre imagen corporal, psicoeducación, técnicas motivacionales y trabajo para prevenir recaídas.
El IPN recordó que cambiar la narrativa social sobre la belleza no será rápido, pero ofreció pistas: fomentar la autocomprensión en adolescentes, promover espacios digitales responsables, capacitar a docentes y padres para detectar alerta temprana.
ARH
Veracruz no está solo: ayuda humanitaria llega a las comunidades más golpeadas
Ciudad de México.— Cuando las aguas destruyen, la solidaridad reconstruye. En Veracruz, cada despensa, cada colchoneta y cada litro de agua entregado representa más que una ayuda: simboliza el espíritu de unión que mantiene en pie a las comunidades mexicanas.
Fundación Carlos Slim y Fundación Telmex Telcel, junto con trabajadores y voluntarios de TELMEX, emprendieron una misión solidaria que ha movilizado 30 toneladas de apoyo para las comunidades más golpeadas por las inundaciones del río Cazones.
Ayuda que llega cuando más se necesita
Las aguas desbordadas afectaron viviendas, caminos y medios de subsistencia. Ante esta situación, las fundaciones impulsaron una acción coordinada en los municipios de Poza Rica, Álamo y El Higo, donde miles de familias viven momentos de dificultad.
La operación humanitaria forma parte del programa de respuesta a desastres naturales que ambas instituciones mantienen activo para atender emergencias en todo el país, con prioridad en la protección de las personas más vulnerables.
Treinta toneladas de alivio y esperanza
La ayuda humanitaria incluye 6,500 despensas, 5,000 colchonetas, 2,500 cobertores y 6,075 bidones de agua, además de seis plantas potabilizadoras con capacidad para producir 22 litros de agua potable por minuto.
Con estos recursos, las comunidades pueden cubrir necesidades básicas y prevenir enfermedades derivadas de la falta de agua limpia. El operativo cuenta con transporte terrestre y aéreo, así como con el uso de un helicóptero de TELMEX, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para llegar a las zonas más aisladas.
La fuerza de la solidaridad organizada
Cada entrega representa un esfuerzo conjunto entre empleados, voluntarios y autoridades. Personal de TELMEX y miembros de la Fundación Carlos Slim participan en la clasificación, traslado y distribución de los insumos.
El apoyo de SEDENA garantiza que la ayuda llegue de manera segura y eficiente a las familias afectadas. En cada comunidad, la presencia de los voluntarios no solo significa apoyo material, sino también acompañamiento humano en momentos de profunda incertidumbre.
Compromiso con las comunidades mexicanas
Desde su creación, Fundación Carlos Slim y Fundación Telmex Telcel han impulsado acciones que priorizan el bienestar de las personas ante emergencias y desastres naturales. Este nuevo operativo en Veracruz refuerza su compromiso con la respuesta inmediata y la reconstrucción de la vida cotidiana. La entrega continuará hasta alcanzar a todas las zonas afectadas
ebv
Cuando los riñones callan: el drama silencioso de millones de mexicanos
Ciudad de México.- En nuestro país, cerca del 12 % de la población vive con enfermedad renal crónica (ERC) sin saberlo. Se trata de un problema latente que atraviesa familias y presupuestos públicos aunado a la falta de medicamentos.
Expertos advirtieron durante la presentación de Connected Care de Vantive México que solo uno de cada cinco casos recibe un diagnóstico oportuno.
El internista y nefrólogo Armando Martínez alertó que de cada 10 personas en México, al menos una sufre daño renal sin verlo venir.
Las cifras oficiales respaldan su afirmación: estudios nacionales estiman una prevalencia cercana al 12.2 % de ERC en el país.
Cuando se detecta la enfermedad, la función renal ya suele estar comprometida en más del 70 %, explicaron los especialistas.
En esas condiciones, el paciente enfrenta terapias sustitutivas: diálisis o trasplante. Martínez puntualizó que muchas veces el diagnóstico llega sobre la marcha, en etapas ya avanzadas.
La diabetes y la hipertensión continúan como las principales causas de la ERC.
Pero hay un cambio de tendencia: cada vez hay más pacientes jóvenes, entre 40 y 45 años, sin antecedentes claramente identificados. Esa transformación implica una carga social y económica que se multiplica.
Además, datos del IMSS, en 2024 la institución destinó más de 33 mil millones de pesos para atender a 83 643 pacientes con insuficiencia renal.
Las enfermedades crónicas absorbieron 101 mil millones de pesos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), y la ERC emergió como una de las mayores cargas financieras del sector salud.
Investigaciones médicas sitúan el costo promedio anual de hemodiálisis entre 223 mil 183 mil y 257 mil pesos, y el gasto vitalicio por paciente en un millón 198 mil 968 pesos.
En el sector público, el costo directo promedio ronda los 158 mil 964 pesos al año.
Las cifras revelan una tensión entre lo invisible y lo urgente. La ERC está entre las primeras diez causas de muerte en México, con más de 15 mil defunciones anuales.
Si no se refuerzan intervenciones de prevención y diagnóstico temprano, esas muertes podrían duplicarse en dos décadas.
Martínez destacó que la diálisis peritoneal automatizada, combinada con sistemas de monitoreo remoto, ha revolucionado el tratamiento: el paciente se conecta por la noche y la máquina actúa mientras duerme.
Al despertar puede retomar sus actividades cotidianas; eso representa más libertad, menos dependencia.
Aunque solo unos 2 mil de los 35 mil pacientes en diálisis peritoneal usan monitoreo remoto, el desafío es extender ese acceso.
El diagnóstico oportuno, el apoyo institucional y el acompañamiento tecnológico pueden cambiar el rostro de la ERC en México.
De acuerdo con los especialistas No se trata solo de cifras: son personas que pueden seguir vivas, activas y dignas si se actúa con decisión. La enfermedad renal no debe seguir siendo un castigo silencioso.
ARH
“La familia es lo más importante”: Carlos Slim
Ciudad de México.— En conversación con el creador de contenido Oso Trava, el ingeniero Carlos Slim Helú habló sobre la importancia de la familia, el matrimonio y los valores que guían su vida personal y empresarial.
El empresario mexicano expresó que su prioridad sigue siendo la familia. La convivencia semanal, el respeto entre generaciones y la unidad en torno a la Fundación reflejan una filosofía de vida basada en la cooperación y el afecto.
La familia, el centro de su vida
Carlos Slim Helú explicó que desde hace años mantiene con sus hijos y nietos una convivencia constante. “Nosotros comemos todos los miércoles”, relató. “Hay una relación abierta, directa, amorosa y amistosa, en la que no hay celos ni envidias ni se piensa en cosas materiales”.
Slim explicó que, desde que sus hijos eran jóvenes, les permitió decidir libremente su camino. “Les dije que si querían ser empresarios, qué bueno; y si no, no importaba. Que no lo hicieran a fuerza”. La misma filosofía, añadió, aplica para sus nietos. “Si un nieto quiere ser doctor o fotógrafo, que se dedique a lo que quiera”.
Algunos de ellos, señaló, ya tienen responsabilidades directas dentro del grupo empresarial, mientras otros continúan preparándose. “Van muy bien”, afirmó.
Libertad y unidad en la familia
El empresario explicó que el ambiente familiar que ha construido se basa en la libertad, la educación y la convivencia. “Cada familia, cada matrimonio ha sido bueno en ese sentido. Los padres han sido buenos educadores de los hijos”.
Comentó que en su hogar nunca se fomentó la competencia material. “Mis hijos no tuvieron coche hasta mucho después. No están pensando en tener cosas materiales”, dijo. Considera que esa visión ha permitido mantener la armonía familiar y la amistad entre los miembros de la familia desde que eran niños.
Compromiso social compartido
Slim también habló sobre los proyectos comunes que los unen. “Vamos a fortalecer más la Fundación. Todos —mis hijos, nietos y demás— están de acuerdo en aportarle para hacerla todavía más grande”.
Indicó que el objetivo es combatir la pobreza extrema y contribuir al desarrollo del país. “Lo ideal sería lograr dos cosas en México: crecer al 4 o 5 por ciento del PIB y elevar el nivel socioeconómico de la población”.
El papel del abuelo
Al referirse a su papel como abuelo, Slim mencionó que busca mantener una relación cercana con todos sus nietos.
El matrimonio, fundamento de la familia
Slim aseguró que el matrimonio es la base sobre la cual se funda una familia. Compartió su visión sobre lo que considera los elementos esenciales de una relación duradera.
“Primero, con quién te casas, cómo te casas y por qué te casas”, explicó. “Que no sea tan prematuro ayuda”.
Para él, el respeto y la admiración son principios fundamentales. “No se trata de un amor platónico, sino de admiración por la pareja, de tener cariño. No llegar con agresividad como vemos a cada rato en los casos de violencia”.
En ese sentido, ofreció un consejo práctico que considera importante para mantener la armonía conyugal: “Cuando te disgustes con tu esposa, antes de dormirse dense un beso. En la boca, en la frente, en la mano o en la mejilla. Eso ayuda a que las cosas sean más pasivas”.
Explicó que los conflictos pequeños pueden hacerse grandes si no se resuelven. “Si no lo haces, todo se va haciendo más grande y como ninguno cede, se alargan los pleitos”. Por eso, insistió, “dale un beso antes de dormirse”.
Cuidar uno del otro
Slim considera que el matrimonio requiere cuidado mutuo. “Tengo amigos que tienen ya 60 años de casados”, mencionó. “Mi generación duraba más. Ahora ya duran menos con eso de que ya me divorcio, busco por ahí, y acaban siendo barcos sin brújula”.
ebv
