El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025

Ciudad de México.— En septiembre de 2025, los precios de los alimentos básicos volvieron a poner a prueba los bolsillos de millones de familias mexicanas. El valor de la canasta alimentaria aumentó 3.6 % en las zonas rurales y 4.7 % en las urbanas, un reflejo de la presión que los hogares enfrentan para cubrir sus necesidades más esenciales.

El INEGI dio a conocer la actualización de las Líneas de Pobreza (LP), según ámbito rural y urbano, correspondiente a septiembre de 2025. El cálculo se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El indicador traduce la economía en la vida cotidiana: las Líneas de Pobreza, que muestran cuánto necesita ganar una persona para comer y vivir con dignidad.

Qué son las Líneas de Pobreza y por qué importan

Las Líneas de Pobreza (LP) son una referencia monetaria que permite saber si los ingresos mensuales de las personas alcanzan para adquirir los productos que integran las canastas alimentaria y no alimentaria.

Existen dos tipos: la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que representa el valor de la canasta alimentaria, y la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que considera además los gastos básicos en bienes y servicios. Estos indicadores determinan el umbral del bienestar económico de la población, tanto en el ámbito rural como urbano.

Desde julio de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de calcular las LP bajo los mismos criterios metodológicos que usaba el Coneval, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La actualización responde a las reformas a la Ley General de Desarrollo Social y otras leyes relacionadas con el gasto público y la contabilidad gubernamental.

Inflación estable, pero alimentos en ascenso

Durante septiembre de 2025, la inflación general anual se situó en 3.8 %, la misma cifra registrada en septiembre de 2007. Aunque el índice general mostró estabilidad, los alimentos —motor de la vida familiar— mantuvieron presiones superiores, sobre todo en las ciudades. El incremento mensual fue de 0.2 %, un leve repunte frente al mes anterior, tras un periodo de relativa calma de enero a julio.

Este comportamiento revela que, aunque la inflación general se modera, los precios que afectan directamente el bienestar de los hogares siguen aumentando. Cada peso que sube en la canasta básica repercute en las decisiones diarias de las familias: qué comprar, qué dejar de lado o cómo reorganizar el presupuesto.

La canasta alimentaria: entre el bistec y la leche

Las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos mostraron aumentos de 3.6 % en el ámbito rural y 4.7 % en el urbano. En el campo, el alza fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades la superó. Los alimentos que más influyeron en esta variación fueron los consumidos fuera del hogar, el bistec de res y la carne molida. En las zonas rurales, la carne molida de res fue el tercer producto con mayor impacto en el valor de la canasta, mientras que en las urbanas lo fue la leche pasteurizada de vaca.

Estos datos reflejan cambios en los hábitos de consumo y en la estructura del gasto familiar. Comer fuera del hogar o mantener una dieta con carne y lácteos se ha convertido en un lujo para muchas familias, sobre todo en contextos donde el ingreso apenas cubre lo indispensable.

La otra mitad del bienestar: educación, cultura y cuidados

Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que integran tanto los alimentos como los bienes y servicios, aumentaron 3.4 % en las zonas rurales y 3.8 % en las urbanas. En el campo, este incremento fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades fue casi idéntico.

Los productos alimentarios continuaron siendo los que más influyeron en el aumento general, aunque también se registró un peso importante de los rubros de cuidados personales, educación, cultura y recreación. En los hogares rurales, la educación y el cuidado personal tuvieron mayor incidencia; en los urbanos, la educación, la cultura y la recreación marcaron la diferencia.

Estos elementos, más allá de lo económico, reflejan las aspiraciones de bienestar integral de las familias mexicanas: alimentarse, educarse y participar en la vida cultural del país.

