El petróleo de Estados Unidos está en caída libre

Ciudad de México.— Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, consideró que la grave crisis sanitaria y económica exigen que el Senado de la República se enfoque en su solución.

En ese sentido, de Hoyos Walther, aseguró que la Ley de Amnistía, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, no es prioridad es este momento.

La grave crisis sanitaria y económica exigen que el @senadomexicano se enfoque en su solución. Procesar la #LeyDeAmnistia propuesta por @lopezobrador_ no es prioridad hoy. Respaldo el exhorto (https://t.co/6lpAPWaR5Q) de @makugo, @osoriochong, @ManceraMiguelMX y @DanteDelgado. pic.twitter.com/9IrT6LWqPD — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) April 19, 2020

Te puede interesar ¿Por qué la 4T y Morena quiere dejar libres a delincuentes en medio de la pandemia? Esto es lo que se quiere aprobar el lunes en el Senado

Por otra parte, En conferencia de medios virtual, las principales cabezas de la Coparmex, emitieron un comunicado donde piden el apoyo de todos los trabajadores del país para no permanecer pasivos y reiteraron las propuestas hechas al mandatario nacional para salvar 20 millones de empleos formales.

Informaron la entrega de una carta al presidente López Obrador, para que el Gobierno Federal y empresarios paguen un Salario Solidario, a través de lo que denominaron, una estrategia tripartita.

A pesar de las constantes negativas de AMLO hacia el sector, esperan que el Gobierno Federal atienda el llamado y la solicitud para el gran Acuerdo Nacional que los empresarios en su totalidad insisten para garantizar los empleos y la sobrevivencia de las empresas.

La Coparmex explicó que la propuesta del Salario Solidario, requeriría la inversión de un máximo de 96 mil 844 millones de pesos al mes, cifra que representa el 1.2% del PIB, que el Gobierno Federal aportaría para mantener vivos los empleos formales del país.

Esta aportación solidaria estaría enfocada en atender a los más vulnerables, que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, especialmente.

José Medina Mora, Secretario General de la Coparmex, señaló que para aplicar el Salario Solidario, se centran en una estrategia tripartita, gobierno, patrón y trabajador.

La propuesta hecha por los empresarios implicaría; una deuda pública (dentro de los márgenes de viabilidad macroeconómica) hasta 1.2% PIB, completamente manejable para el país y podría mantener el salario de los trabajadores formales, o la desviación de los recursos destinados a las grandes obras del Aeropuerto, Tren, Refinería, etc.

Desde @Coparmex hacemos un llamado a los trabajadores para promover ante el @GobiernoMX, la implementación ágil del #SalarioSolidario para proteger su empleo y conservar el ingreso. En unidad con un #AcuerdoNacional superaremos la crisis del #COVID19 https://t.co/Pt6K3Xsi9a pic.twitter.com/Cfun6MGJvg — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 20, 2020

Exigieron la aclaratoria sobre las empresas esenciales y no esenciales, aunque hay una lista, no especifican las cadenas de suministros que tienden detrás, especialmente sobre aquellas que involucran proveedores del comercio internacional, “si no podemos surtir van a buscar proveedores en otras partes del mundo”, advirtió la vice presidenta nacional de Coparmex, Guadalupe de la Vega.

Hizo hincapié de la Vega, “todo lo de exportaciones tiene que empezar a reactivarse, la gran mayoría de maquiladoras cuentan con sistemas de calidad que tienen todos los cuidados necesarios, que son altamente productivas y que permitirán reactivar poco a poco la economía, sobre todo con Estados Unidos que posiblemente empiezan la semana entrante.

Ofrecieron algunas cifras, aunque explicaron que no han tenido la capacidad desde los diferentes organismos empresariales, para ofrecer los datos duros y las cifras específicas sobre las pérdidas de empleo o la derrama económica a un mes de la contingencia sanitaria.

El #SalarioSolidario es una estrategia para salvar el empleo de millones de mexicanos. Este requiere de la solidaridad de empresas, gobierno y del trabajador. Conoce aquí en qué consiste: https://t.co/Huul9tOkRS pic.twitter.com/In7RNTslxi — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 20, 2020

Aunque en el Turismo, informaron que está la industria detenida en su totalidad, la cual genera 8.7% del PIB y 93% de esta cadena de valores la hacen las micro empresas, por lo que 450 mil micro empresas están a punto de desaparecer en Abril. A nivel mundial se estima la pérdida de 1 millón de empleos diarios en el sector turismo, , informó Carmen Joaquín Hernández, presidente del Centro Empresarial en Cozumel.

Las aerolíneas que representan un 3.5% del PIB en Abril perderían entre 240 mil millones pesos a 172 mil millones de pesos, equivalente a 1.7% del presupuesto del tren Maya, comentó.

Concluyó Gustavo de Hoyos Walther, que la demanda fundamental es mayor claridad, en la definición de esenciales y no esenciales, las cadenas funcionan en base de bloques, los bloques son multinacionales, y tienen las medidas de seguridad sanitaria, las mismas que se toman a nivel internacional. En todos los países se están privilegiando las medidas de salud, pero también se está buscando la manera de reactivar la economía tomando en cuenta las medidas sanitarias.

Siete24.mx

ebv