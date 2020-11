Elección en EU no afectó al peso y gobierno alista nuevo paquete de inversiones

Ciudad de México.— Aunque todavía no se resuelve la elección en Estados Unidos, porque aún no hay un ganador, las finanzas mexicanas se mantienen sanas, el peso se ha fortalecido y siguen llegando inversiones al país, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador hizo notar que la elección de Estados Unidos no afectó al peso, que está en su mejor momento; aumentó la inversión extranjera en agosto lo que demuestra que México va saliendo del “hoyo” que generó la pandemia.

“A pesar es que todavía no se resuelve la elección en Estados Unidos, el peso está en su mejor momento de la pandemia a la fecha, está estable; tenemos realmente una economía sana, finanzas públicas sanas y al aprobarse la ley de ingresos y el presupuesto pues vamos hacia delante”.

El presidente adelantó que en coordinación con la iniciativa privada presentarán otro paquete de obras de infraestructura con lo que se impulsará la economía del país; al tiempo que citó la información del Inegi sobre el crecimiento de la inversión extranjera.

“Estamos por dar a conocer un segundo paquete de obras de infraestructura que se van a realizar con participación del sector privado nacional. Tengo una reunión la semana próxima con Carlos Salazar y con otros dirigentes del sector empresarial para revisar otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes recursos para seguir impulsando la economía del país”.

Como reportó el informe del Inegi de inversión extranjera, con el reporte de agosto que hay un aumento de 5% con relación a julio y ha venido aumentando; por lo que afirmó que vamos saliendo del hoyo en que caímos en los meses de abril, mayo y junio, que fueron los más difíciles.

El primer mandatario destacó la fortaleza del peso mexicano, que no se ha visto afectado por la elección de Estados Unidos. Además, sostuvo que no hay carestía, no hay inflación, y hay mucho entusiasmo de inversionista sobre la situación de México.

Comentó las declaraciones de su amigo Larry Flink, el CEO del Fondo Financiero Black Rock, y de Ana Patricia Botín-Sanz, presidenta del consejo de Banco Santander donde destacan que México es un país importante para la inversión extranjera.

