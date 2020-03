Empresarios piden al gobierno de federal anticiparse a una crisis económica

Ciudad de México.— Las organizaciones pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal a tomar acciones más eficaces para atender las consecuencias económicas que son “enormemente graves”.

A través de una videoconferencia, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, comentó que en paralelo al problema de la salud por la pandemia del Covid-19, también hay que adelantarse al problema económico nacional que ya afecta a las empresas.

“No estamos pidiendo subsidios, sino salvaguardar a los trabajadores, para que conserven sus empleos y no tengamos impactos que hagan cerrar a las empresas”, dijo.

Explicó que las maquiladoras han sido las más afectadas porque la cadena de suministros importados se ha visto interrumpida, por el cese de operaciones en los países.

Sin embargo, informaron que el campo, el sector agrícola, pecuario e industrial en México está trabajando al 100%.

Mientras, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, reiteró el compromiso de producción y abastecimiento de los alimentos en el país, solicitando al gobierno garantizar la seguridad y ponerse a la altura de las circunstancias mundiales, para garantizar también que las exportaciones no se vean afectadas y de la misma manera pidió a la ciudadanía no hacer compras innecesarias ni caer en acaparamiento de productos.

Ambos, resaltaron que las recomendaciones entregadas al presidente López Obrador son propuestas para salvaguardar los salarios de las personas, dar estímulos fiscales a las personas que reciben menos de 4 salarios mínimos, garantizar los créditos por parte de la banca de desarrollo, estimular la inversión, ofrecer garantías del Estado de Derecho.

Aseguraron que la Secretaría de Hacienda está analizando las propuestas y esperan respuestas en los próximos días.

Carlos Salazar Lomelín dijo que ya hay industrias en el mundo completamente detenidas en los sectores automotriz y electrónico, y que en México ya se empieza a ver en la industria hotelera y aeronáutica, mencionó el caso de Cancún por ejemplo; ayer no aterrizó ni un sólo avión con turistas, por lo que se preguntan los empresarios ¿qué va a pasar con los trabajadores de la industria de la aviación y hotelera, todos estos miles de trabajadores hoy tienen una situación de incertidumbre enorme.

Por todo esto, Salazar Lomelí dijo que la grave situación, “si está pasando y muy acelerado, todas las operaciones que se están deteniendo, tienen un impacto en la vida de las personas, no vamos a poder compensar sólo con los programas sociales, nuestro llamado es a que no creamos que con la continuación de los programas sociales le podremos hacer frente a una crisis que hasta ahora no podemos calcular el impacto (…) hoy 162 países están enfrentando una pandemia, que en esta generación no se había vivido”.

Informaron que alrededor de 1 millón de empleos se están perdiendo al mes en Estados Unidos, a consecuencia de la pandemia, y en España también han despedido 1 millón de trabajadores, por lo que México debe accionar con antelación.

Detalló que la banca privada está buscando las alternativas “para ofrecer financiamientos a sus clientes de 60 o 90 días y algunas políticas para el refinanciamiento de las deudas para que no caigan en impago, lo harán a su medida e informando a sus clientes”.

Advirtieron que si el país decrece por segundo año consecutivo y se cumplen las expectativas del 4.5% de decrecimiento, publicadas por el Bank of América, en el 2020 se podría estimar una pérdida de alrededor de 800 mil empleos.

Las propuestas de orden práctico y a corto plazo, buscan la eficacia para atender a los consumidores y salvaguardar las condiciones económicas, para que las compañías puedan seguir trabajando, así mismo buscar soluciones que tranquilice al menos 2 o 3 meses las consecuencias de la pandemia.

Siete24.mx

ebv