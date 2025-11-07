Empresas que cuidan: Flexibilidad laboral avanza, pero no para los padres

Ciudad de México.– En la mayoría de las empresas mexicanas, la flexibilidad laboral avanza, pero existe un significativo rezago en transformar iniciativas aisladas en políticas integrales que reconozcan el cuidado como una responsabilidad compartida, especialmente en el apoyo a los padres. La 2a. Cumbre de la Red CCE por la Primera Infancia, celebrada esta semana aquí, presentó los resultados de la encuesta “Empresas que cuidan: Panorama de las políticas de apoyo a la familia en el sector empresarial mexicano”.

El informe destaca que el sector empresarial mexicano se encuentra en un punto de inflexión respecto a su compromiso con las familias de sus colaboradores. El estudio, realizado a más de 100 empresas, confirma una tendencia positiva en la adopción de esquemas de trabajo flexible, pero también expone las profundas grietas en la implementación de una verdadera corresponsabilidad parental.

El informe, realizado por la Red CCE por la Primera Infancia, en colaboración con la Unicef, subraya que la flexibilidad ya es una política estructural: el 70.1% de las empresas implementa trabajo remoto parcial o total, y un notable 72% ofrece flexibilidad para asistir a eventos escolares o emergencias familiares. Esto representa un avance significativo en la adaptación a las nuevas dinámicas laborales y familiares.

Sin embargo, los datos se vuelven menos alentadores al medir el apoyo directo a las responsabilidades de cuidado. A pesar de los esfuerzos, un alarmante 57.9% de las empresas no ofrece ningún apoyo para el cuidado infantil. Aunque un 47.7% reporta acceso a guarderías, subsidios o reembolsos, la falta de una oferta universal sigue siendo un desafío.

El Reto de la paternidad y la lactancia

Uno de los hallazgos más críticos se centra en las licencias para los padres de familia, un termómetro clave de la equidad de género y la corresponsabilidad. Mientras que el 44.5% de las empresas extiende la licencia de maternidad más allá del mínimo legal, la perspectiva para los padres es opuesta: el 52.3% solo otorga los 5 días mínimos de licencia de paternidad. Esta disparidad refuerza el modelo tradicional donde el cuidado recae primariamente en la madre.

Fotos: Pixabay gratuito

En cuanto al apoyo a la primera infancia, se observa un progreso fragmentado. El 65.4% de las empresas cuenta con una sala de lactancia, reflejando la adecuación de la infraestructura. No obstante, solo el 38.3% tiene una política formal de apoyo, y apenas el 20% extiende los descansos por más de seis meses, limitando el impacto real de este beneficio en la salud y el bienestar materno-infantil.

La urgencia de políticas integrales

La encuesta también reveló una brecha de conocimiento que obstaculiza la creación de soluciones efectivas: el 27% de las empresas desconoce cuántos empleados tienen responsabilidades de cuidado. Como señala el informe, sin estos datos es imposible diseñar políticas que realmente atiendan las necesidades del personal.

Además de la flexibilidad, las empresas sí están invirtiendo en el bienestar integral, ofreciendo apoyos en salud (40.2%), atención psicológica y salud mental (38.3%), y educación (31.8%). Estos esfuerzos son valiosos, pero el informe concluye que el principal desafío es transformar iniciativas aisladas en políticas integrales y universales que reconozcan el cuidado como un derecho humano y una responsabilidad compartida.

La Red CCE por la Primera Infancia impulsa la implementación de políticas amigables a la familia porque son esenciales para la igualdad de género, la competitividad y el desarrollo sostenible de México. El estudio deja claro que, si bien hay una base para construir, las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y la corresponsabilidad efectiva son los grandes pendientes del empresariado.

npq