“Es tiempo de definiciones sobre reforma eléctrica”: López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es tiempo de definiciones en torno a la iniciativa de ley energética con la que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las empresas privadas como la española Iberdrola.

“La reforma eléctrica ayudará mucho a la definición porque con mucha claridad se va a ver quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa pública y quiénes están a favor de Iberdrola y de las empresas extranjeras y nacionales que reciben subsidios en el mercado de la energía eléctrica”.

De nueva cuenta arremetió contra los panistas y priistas –a los que se sumaron los perredistas- para engañar al pueblo al señalar por mucho tiempo afirmaron que eran partidos diferentes con distintas plataformas ideológicas y de principios, pero ahora se tendrán que definir en la Cámara de Diputados, dijo.

“Va a quedar muy definido, eso es mucho mejor que estar simulando la política de robadera. Aquí es (cuestión de) definirnos, nada de medias tintas, nada de estar engañando, de que estábamos a favor del pueblo y que estábamos en contra de la corrupción y las leyes, y el estado de derecho y no nos va a temblar la mano. Esa demagogia ya no sirve y no porque lo diga yo sino porque la gente ya no les cree”.

López Obrador retomó el discurso en contra de sus adversarios y le llamó la atención una afirmación del exprocurador general de la República y del entonces Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, quien dijo que López Obrador es el peor presidente de los últimos 90 años. “¿Qué le hice a este señor?” se preguntó.

Recordó entonces que cuando fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Morales Lechuga pretendió ser candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz y le cerraron el paso los mismos priistas, porque hubo una negociación entre los dirigentes del PAN y del PRI, pero Morales Lechuga mantuvo su discordia contra los perredistas.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo que ahora ya hay una definición y se demostró que PAN, PRI y PRD son lo mismo y hasta alianzas hacen para participar en las elecciones con los mismos candidatos.

“Celebro que se definan. Eso es mejor. Cuando había dos partidos decían que eran distintos. En honor a la verdad, ¿se nos va a olvidar? hasta hace poco había dos partidos supuestamente diferentes y al final siguen formalmente como partidos distintos pero en los hechos son lo mismo y hacen alianzas”, consideró.

Con la ironía propia del tabasqueño, los definió: “unos son corruptos cínicos (los del PRI) y los otros (los del PAN) corruptos hipócritas, porque los dos postulan a los mismos candidatos y defienden las privatizaciones”.

ebv