Esperan derrama de 195 mil mdp por El Buen Fin

Mérida.- El gobierno de la 4T ya está negociando con extrabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación la posibilidad de adquirir la marca de la compañía para que sea relanzada.

Así lo señaló este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

Ya estamos en tratos con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados, y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación.

“Eso no les gusta a nuestros adversarios, pero esto no es de gustos, tenemos que ir avanzando”, señaló AMLO, desde Mérida, Yucatán.

Te puede interesar: 4T quiere controlar al INE para tener todo el poder como era antes: Anaya

López Obrador señaló que la nueva empresa, que será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, retomará el papel que dejó Mexicana luego de la quiebra de la empresa y ofrecerán vuelos para intentar mejorar las condiciones del mercado.

“Entonces se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema y se va a tener una empresa para que haya más para qué hay más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje en avión”, indicó.

La aerolínea podría retomar sus vuelos a mediados de 2023, con 10 aeronaves, incluido el Avión Presidencial se emplearía para viajes internacionales o especiales, como rentas por parte de las empresas para premiar a sus empleados, dijo el mandatario.

Por otra parte, el Presidente dio a conocer que se retiró el contrato a la Agencia de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que venda el Avión Presidencial.

“Y ahí no le echo la culpa a ellos, sino que se trata de un avión tan lujoso que les daba pena a los compradores; no se puede reconvertir porque fue hecho a la medida, es para 240 pasajeros, pero tiene 80 espacios porque son sillones, butacas muy cómodas y tiene sala de juntas y alcoba.

Todo eso tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros. Es imposible utilizar los 240 lugares y el otro problema también, grave, es que no se puede venir de México a Mérida, o sea si se puede, pero no se debe porque es un avión trasatlántico que tiene que volar mínimo cinco horas para ser eficiente”, afirmó López Obrador.

ARH