EU embarga exportación de camarón mexicano

México.- Este viernes 30 de abril de 2021 se publicó en el Registro Federal de Estados Unidos el anuncio de que el Departamento de Estado de ese país suspendió la certificación de camarón de altamar a México debido a que su programa de protección de tortugas marinas ya no es comparable con el de Estados Unidos.

Al respecto las autoridades mexicanas dijeron a pescadores y productores en un comunicado que durante la suspensión de la certificación (que coincide con la veda) no se podrá exportar bajo ningún motivo camarón de red de arrastre.

“Para recuperar lo antes posible esta certificación, el Gobierno de México, a través de las autoridades competentes: la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina, está llevando a cabo acciones preventivas y correctivas, tales como cursos de capacitación y seguimiento a los procedimientos de calificación de infracciones”, señaló el Gobierno de México.

Destacaron que por la permanente comunicación con el Gobierno de Estados Unidos, México está trabajando en la solventación de estas observaciones conjuntamente con el sector, lo que va a la par con un programa más agresivo de inspección y vigilancia.

“Es relevante señalar que se tiene la disposición de la autoridad estadounidense de regresar la citada certificación tan pronto como sea posible y para ello se requerirá solicitar una visita de verificación al inicio de la temporada para que se pueda llevar a cabo esta recertificación”.

Explicaron que al interior de la Conapesca se realizan los controles que permitan seguir exportando camarón que no haya sido capturado con redes de arrastre y con Dispositivos Excluidores de Tortuga (DET) para no parar el proceso de exportación, además se notificó a las oficinas de pesca sobre la suspensión para que no se valide ningún formato con camarón con red de arrastre.

Como parte del proceso a seguir, será fundamental transmitir al Gobierno de Estados Unidos, a más tardar en el mes de agosto, el plan de acción con toda la evidencia documental de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de México.

Las exportaciones totales anuales de camarón a Estados Unidos alcanzaron 30 mil toneladas en 2019, con un valor de 300 millones de dólares. De este volumen, de mayo a septiembre se exportaron seis mil toneladas.

