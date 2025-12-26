Extorsión golpea a negocios y altera rutinas familiares

Ciudad de México.— El nacimiento de un negocio suele parecerse al de una familia: una decisión tomada con esperanza, ahorro y trabajo diario, pensada para sostener la vida y ofrecer futuro. Hoy, en muchas regiones del país, ese inicio se ve amenazado por una violencia que se infiltra en la rutina y altera la manera de vivir, trabajar y convivir, una violencia que ya no se limita a episodios aislados y que tiene nombre propio: extorsión.

Inquietud social en espacios productivos

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, señaló que en mercados, corredores industriales y zonas fronterizas se percibe una preocupación constante entre comerciantes y emprendedores. Esta inquietud, dijo, se manifiesta en decisiones como el cierre anticipado de negocios o la modificación de rutinas familiares, derivadas del temor asociado a la violencia. La extorsión se presenta como un factor que altera la forma de trabajar y de habitar los territorios.

Violencia con efectos comunitarios

De acuerdo con Sierra Álvarez, la violencia alcanzó una dimensión que supera episodios aislados y se refleja en la percepción de vulnerabilidad en distintos sectores de la población. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, expuso el impacto social de estos hechos y la preocupación que se extiende entre diversas profesiones, edades y regiones del país.

Datos oficiales sobre extorsión

En 2025, México registró 8,585 víctimas de extorsión, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un incremento de 5.2 por ciento respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, el crecimiento fue de 15.2 por ciento. Estas cifras no contemplan los casos que no se denuncian, conocidos como cifra negra, asociados al miedo o a la desconfianza en las autoridades.

Afectaciones a negocios y familias

Sierra Álvarez indicó que la extorsión impacta a micro, pequeñas y medianas empresas en distintos puntos del país. Este delito incide en personas que desarrollan actividades económicas desde sus hogares, en emprendimientos familiares, talleres, comercios y unidades de producción agrícola. Las mipymes concentran alrededor del 70 por ciento del empleo nacional y enfrentan pérdidas económicas, cierre de operaciones y afectaciones a patrimonios construidos a lo largo de varios años.

Control territorial y desplazamiento

Además del daño económico, la extorsión influye en decisiones relacionadas con la permanencia en ciertos territorios. Sierra Álvarez indicó que este delito interviene en la posibilidad de abrir o mantener negocios, modifica dinámicas de mercado y genera el abandono de proyectos productivos. En algunos casos, deriva en el desplazamiento de familias y comerciantes hacia otras regiones.

Experiencias locales de atención

Existen regiones donde se han registrado avances en la atención de la violencia. Sierra Álvarez mencionó el caso de Tijuana, donde la participación de sectores productivos, la colaboración social y la respuesta institucional permitieron enfrentar periodos de alta incidencia delictiva. Estas experiencias se observan como referencias para otras zonas del país.

Necesidad de coordinación institucional

Para atender la extorsión, se plantea la necesidad de una estrategia de alcance nacional que articule a corporaciones estatales y municipales, fortalezca a las fiscalías, combata redes de corrupción e incremente las capacidades de inteligencia financiera. Sierra Álvarez subrayó que la efectividad depende de contar con corporaciones capacitadas, con recursos suficientes y presencia territorial.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv