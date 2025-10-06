Negocios
¿Funcionan los “impuestos saludables”? México ante el reto de transformar el consumo en prevención
Ciudad de México.— ¿Pueden los impuestos convertirse en una herramienta para cuidar la salud? En México, un grupo de especialistas sostiene que sí. Los llamados “impuestos saludables” al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas no sólo generan ingresos fiscales, también buscan cambiar hábitos que dañan la vida cotidiana de millones de personas.
Un problema que pesa en la salud pública
El doctor Tonatiuh Barrientos, del Instituto Nacional de Salud Pública, advirtió que cada año se registran 40 mil muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas. El panorama es alarmante: 18 por ciento de la población adulta vive con diabetes, 30 por ciento con hipertensión y 37 por ciento con obesidad. A ello se suma una amplia franja de personas con prediabetes, sobrepeso y presión arterial elevada, que permanecen en riesgo constante.
El especialista recordó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de proteger la salud, lo que implica regular actividades privadas que impactan negativamente a la sociedad. Entre las acciones necesarias mencionó eliminar la publicidad nociva, regular precios, controlar ofertas y prohibir compuestos dañinos.
Responsabilidad social
El doctor Barrientos, señaló que el Poder Legislativo desempeña un papel clave. Las leyes pueden traducirse en acciones concretas que prevengan enfermedades, accidentes y violencia. Regular con firmeza, dijo, es una forma de garantizar que las personas puedan disfrutar de un mejor estado de salud y una vida más plena.
La regulación, sin embargo, no puede ser aislada. Requiere del compromiso de las instituciones y de la sociedad para que las medidas fiscales tengan un verdadero impacto preventivo.
Respaldo internacional a una política preventiva
El representante de la OPS/OMS en México, José Moya Medina, expresó el apoyo de los organismos internacionales a la implementación de los “impuestos saludables”. Reconoció los esfuerzos por avanzar hacia políticas de regulación más firmes.
Moya subrayó que la medida debe enfocarse en disminuir el consumo nocivo, especialmente entre niñas y niños, y en reorientar los presupuestos de salud hacia la atención primaria y preventiva, en lugar de concentrar los recursos en el tercer nivel, donde se atienden enfermedades ya avanzadas.
Inversión que previene gastos millonarios
El doctor Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, sostuvo que estos impuestos son efectivos y altamente rentables. Según sus estimaciones, podrían evitar gastos futuros en salud por hasta 124 mil millones de dólares, equivalentes al 75 por ciento del PIB nacional.
Explicó que los impuestos a productos nocivos constituyen una de las estrategias preventivas más eficientes, ya que generan efectos inmediatos y sostenidos. Invertir en prevención, insistió, es mucho más económico que pagar las consecuencias de la enfermedad.
Economía y salud: un mismo frente
El economista Berts Brys, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), resumió el sentido de esta política en una fórmula sencilla: los “impuestos saludables” cumplen una doble función. Por un lado, desalientan el consumo de productos dañinos; por otro, incrementan los ingresos públicos que pueden destinarse a la prevención y promoción de la salud.
La medida, afirmó, retroalimenta positivamente el sistema: una sociedad más sana requiere menos gasto público en enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, dispone de más recursos para fortalecer la atención médica.
INEGI tocará tu puerta ¿Qué revelará la Encuesta Intercensal 2025 sobre la vida de las familias mexicanas?
Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) inició la Encuesta Intercensal (EIC) 2025. El objetivo de este ejercicio estadístico es generar estimaciones confiables sobre el volumen, la composición y la distribución de la población, así como de las viviendas particulares habitadas en todo el territorio nacional.
De acuerdo con Graciela Márquez, Presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, la Encuesta incluirá una muestra de aproximadamente 7 millones de viviendas particulares habitadas. Lo anterior permitirá obtener información sobre las condiciones de vida de las y los mexicanos y las características de las viviendas.
Además, será posible hacer estimaciones con desagregación geográfica municipal y para las localidades de 50 mil habitantes y más.
La encuesta permitirá generar datos actualizados y mantener la continuidad histórica en el análisis sociodemográfico del país.
Entrevistas cara a cara
La Encuesta se realizará principalmente mediante entrevistas cara a cara con dispositivos móviles. Algunas viviendas recibirán una carta-invitación para responder el cuestionario por internet o por teléfono, con las instrucciones para ello.
¿Quién puede responder el cuestionario?
Podrán responder el cuestionario la jefa o el jefe de la vivienda, su cónyuge o pareja, o alguna persona de 18 años y más que resida en la vivienda y conozca las características de esta y de sus ocupantes.
¿Cuándo se conocerán los resultados?
Los resultados de la EIC 2025 estarán disponibles en septiembre de 2026. Se difundirán por medio de tabulados, publicaciones y aplicaciones informáticas en el portal del INEGI: www.inegi.org.mx. Asimismo, los microdatos anonimizados se pondrán a disposición de las personas usuarias para consulta especializada.
Temas del cuestionario
La información que se recabe en la EIC 2025 será clave para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal. Además, al brindar insumos valiosos para la toma de decisiones y el análisis de la dinámica poblacional, contribuirá a fortalecer los sectores público, social, privado y académico.
La EIC 2025 también permitirá conocer con mayor precisión las características sociodemográficas del país en el periodo posterior a la pandemia de la COVID-19 y al CPV 2020.
Algunas de las características que se consultarán son:
Confidencialidad de la información
El personal que toque a la puerta de las viviendas seleccionadas estará debidamente identificado con chaleco, sombrero y mochila con el logotipo del INEGI. Además, portará de manera visible una credencial con fotografía, nombre completo, holograma y logotipo del Instituto.
En caso de que la ciudadanía quiera verificar la identidad del personal, puede realizarlo mediante tres modalidades:
- Llamar al número telefónico gratuito 800 111 46 34.
- Escanear el código QR en la parte posterior de la credencial del personal entrevistador.
- Consultar el portal de internet: https://intercensal2025.mx/identifica/.
La información que otorguen las personas informantes se protegerá. Al concluir la entrevista, todos los datos se encriptan automáticamente, lo que garantiza su confidencialidad conforme a la ley. Los datos se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos y se publicarán de forma agregada, lo que impide la identificación de cualquier persona.
El papel clave de la ciudadanía
Las autoridades del INEGI explicaron que la participación de la ciudadanía es esencial para contar con información confiable y exhortaron a las personas que habiten las viviendas seleccionadas a abrir las puertas a los entrevistadores.
América Móvil y Entel se unen en Chile: redefine la conexión de millones
Ciudad de México.- En un movimiento que podría rediseñar el mercado chileno de telecomunicaciones, América Móvil y Entel presentaron una oferta conjunta para adquirir la filial chilena de Telefónica.
Así, el negocio móvil pasaría a ClaroVTR, y las operaciones fijas quedarían a cargo de Entel, de acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg.
América Móvil, ya presente en Chile mediante ClaroVTR, explicó que apuntaba al segmento de telefonía móvil.
Entel, por su parte, buscaría tomar las redes fijas, que incluyen líneas residenciales y de banda ancha.
La operación ocurre mientras el mercado observa con atención posibles bloqueos regulatorios por riesgos antimonopolio.
Las fuentes revelan que Movistar, de Telefónica, poseía 23,2 % del mercado chileno móvil en junio.
Entel tenía 33,2 % y Claro el 20,9 %.
La operación parte de la estrategia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, quien inició un plan para deshacerse de filiales en mercados no estratégicos, como ya ha hecho en Perú, Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina.
Claro VTR
¿Por qué importa para Chile y la industria latinoamericana?
Chile posee un mercado de telecomunicaciones fuertemente concentrado. Los cuatro principales operadores —Entel, Movistar, Claro y WOM— abarcan más del 97 % del mercado móvil.
En ese entorno, los reguladores han expresado cautela frente a fusiones que reduzcan la competencia efectiva. Esta venta podría acelerar su salida del país o su transformación completa.
Claro VTR
Oportunidades para América Móvil y Entel
América Móvil vería reforzada su posición en el negocio móvil chileno. Entel consolidaría su dominio en redes fijas y posiblemente internet residencial. Si la operación prospera, el mapa chileno de telecomunicaciones cambiaría profundamente, con dos gigantes compartiendo distintos segmentos del mercado.
Búsqueda de empleo se transforma: digitalización abre nuevas oportunidades en México
Ciudad de México.- En el país, ocho de cada diez personas encontraron en las plataformas digitales un puente real para acceder a un empleo. La digitalización cambió la forma de conectar talento y empresas.
El estudio “Búsqueda de empleo y talento Online 2025”, realizado por OCC, reveló que la digitalización se consolidó como la principal vía para unir candidatos y reclutadores.
Empleos.
Los datos fueron obtenidos entre julio y agosto de 2025 mediante la opinión de 1,768 buscadores de empleo y 239 reclutadores.
El 79% de quienes buscan empleo recurrió a aplicaciones móviles para localizar vacantes, mientras que el 86% de los reclutadores utilizó bolsas de trabajo en línea para atraer talento.
Uno de cada cuatro candidatos consiguió su último empleo a través de una aplicación. En contraste, un 20% lo hizo gracias a recomendaciones personales.
Los resultados confirman que las apps laborales y las bolsas digitales ya superaron a las redes sociales y a los métodos tradicionales en eficacia y alcance.
Para los reclutadores, ocho de cada diez señalaron que las bolsas en línea son el canal más confiable. Siete de cada diez también recurrieron a redes sociales.
Más de la mitad de los reclutadores consideró que las bolsas de empleo en internet son el medio más efectivo para concretar contrataciones.
En cuanto a la comunicación, el WhatsApp se consolidó como el canal más ágil.
Nueve de cada diez candidatos prefieren ser contactados por esta vía. El 85% de los reclutadores coincidió en que es el medio más efectivo para coordinar entrevistas.
El 58% de los candidatos priorizó el desarrollo profesional por encima del salario, que ocupó el segundo lugar con 56%.
Los beneficios más valorados fueron:
Buen ambiente laboral (69%).
Cursos y capacitaciones (63%).
Fondo de ahorro (61%).
Bonos económicos (60%).
Seguros médicos (58%).
Los datos muestran que las expectativas van más allá del sueldo: el sentido de pertenencia y la oportunidad de crecer pesan más en la decisión final.
La visión de los reclutadores
Para las empresas, las prioridades fueron distintas. El 58% de los reclutadores valoró que las bolsas recomienden candidatos afines. El 57% buscó rapidez en la cobertura de vacantes y un 54% privilegió bases de datos amplias y confiables.
Los beneficios también variaron según el tamaño de la empresa:
Grandes: vales de despensa, capacitaciones y fondos de ahorro.
Medianas: seguros médicos.
Pequeñas: herramientas de trabajo adicionales.
Microempresas: horarios flexibles.
Inteligencia artificial: herramienta en construcción
Poco a poco la IA comienza a ocupar un lugar creciente en los procesos. El 27% de los candidatos ya utilizó alguna herramienta digital para mejorar su búsqueda.
Los usos más comunes fueron: redactar o mejorar currículums, analizar descripciones de puesto o identificar tendencias laborales.
Del lado de los reclutadores, el 46% ya aplicó inteligencia artificial para redactar vacantes, filtrar perfiles y analizar currículums.
Sin embargo, el 74% de los reclutadores coincidió en que la IA no sustituye al juicio humano en la selección de talento.
Un cambio con rostro humano.
El estudio de OCC confirma una transformación laboral que no se limita a la tecnología. Refleja un cambio en prioridades y expectativas.
Hoy el talento busca crecer, aprender y equilibrar vida y trabajo.
Las empresas reconocen que ofrecer confianza y un ambiente humano es la clave para atraer a los mejores perfiles.
La digitalización es ya un camino abierto. Y detrás de cada cifra hay historias de personas que encuentran, en la pantalla de un celular, la posibilidad de un futuro más justo y digno.
Grupo Carso y Pemex en alianza estratégica para el futuro energético de México
Ciudad de México.- Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, ha reforzado su compromiso con el desarrollo energético nacional al firmar un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por hasta 1,991 millones de dólares.
Este acuerdo, anunciado, contempla la perforación y terminación de 32 pozos en el Campo Ixachi, ubicado en Veracruz.
Foto: Pemex
El proyecto busca incrementar la producción de hidrocarburos en una de las zonas más productivas del país.
Dicho contrato fue suscrito por las subsidiarias de Grupo Carso, GSM Bronco y MX DLTA NRG 1, mediante un modelo de “Servicios Desarrollados y Financiados”.
Este esquema permite a Pemex recibir financiamiento para las operaciones, con pagos programados a partir de enero de 2027. Se estima que para esa fecha, al menos 12 de los 32 pozos proyectados ya estarán en producción.
Ing. Carlos Slim Helú.
El Campo Ixachi es considerado uno de los más importantes de México.
Actualmente, produce cerca de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas al día, lo que equivale a 236 mil barriles diarios de petróleo.
Te puede interesar: La objeción de conciencia siempre debe garantizar la seguridad del paciente: Dra. María de la Luz Casas Martínez
Hasta la fecha, se han perforado 28 pozos a más de 7,600 metros de profundidad, con la participación de las subsidiarias de Grupo Carso.
Este acuerdo refleja un modelo de colaboración público-privado que busca fortalecer la industria energética nacional.
Foto: Pemex.
La participación de empresas privadas como Grupo Carso es clave para incrementar la producción de hidrocarburos y reducir la dependencia de importaciones.
Además, el esquema de financiamiento diferido permite a Pemex optimizar sus recursos y enfocarse en el desarrollo de proyectos estratégicos.
Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de este tipo de alianzas para alcanzar los objetivos de soberanía energética del país.
La inversión privada en proyectos como Ixachi es esencial para asegurar el abastecimiento de energía y promover el desarrollo económico regional.
