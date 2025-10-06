¿Funcionan los “impuestos saludables”? México ante el reto de transformar el consumo en prevención

Ciudad de México.— ¿Pueden los impuestos convertirse en una herramienta para cuidar la salud? En México, un grupo de especialistas sostiene que sí. Los llamados “impuestos saludables” al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas no sólo generan ingresos fiscales, también buscan cambiar hábitos que dañan la vida cotidiana de millones de personas.

Un problema que pesa en la salud pública

El doctor Tonatiuh Barrientos, del Instituto Nacional de Salud Pública, advirtió que cada año se registran 40 mil muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas. El panorama es alarmante: 18 por ciento de la población adulta vive con diabetes, 30 por ciento con hipertensión y 37 por ciento con obesidad. A ello se suma una amplia franja de personas con prediabetes, sobrepeso y presión arterial elevada, que permanecen en riesgo constante.

El especialista recordó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de proteger la salud, lo que implica regular actividades privadas que impactan negativamente a la sociedad. Entre las acciones necesarias mencionó eliminar la publicidad nociva, regular precios, controlar ofertas y prohibir compuestos dañinos.

Responsabilidad social

El doctor Barrientos, señaló que el Poder Legislativo desempeña un papel clave. Las leyes pueden traducirse en acciones concretas que prevengan enfermedades, accidentes y violencia. Regular con firmeza, dijo, es una forma de garantizar que las personas puedan disfrutar de un mejor estado de salud y una vida más plena.

La regulación, sin embargo, no puede ser aislada. Requiere del compromiso de las instituciones y de la sociedad para que las medidas fiscales tengan un verdadero impacto preventivo.

Respaldo internacional a una política preventiva

El representante de la OPS/OMS en México, José Moya Medina, expresó el apoyo de los organismos internacionales a la implementación de los “impuestos saludables”. Reconoció los esfuerzos por avanzar hacia políticas de regulación más firmes.

Moya subrayó que la medida debe enfocarse en disminuir el consumo nocivo, especialmente entre niñas y niños, y en reorientar los presupuestos de salud hacia la atención primaria y preventiva, en lugar de concentrar los recursos en el tercer nivel, donde se atienden enfermedades ya avanzadas.

Inversión que previene gastos millonarios

El doctor Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, sostuvo que estos impuestos son efectivos y altamente rentables. Según sus estimaciones, podrían evitar gastos futuros en salud por hasta 124 mil millones de dólares, equivalentes al 75 por ciento del PIB nacional.

Explicó que los impuestos a productos nocivos constituyen una de las estrategias preventivas más eficientes, ya que generan efectos inmediatos y sostenidos. Invertir en prevención, insistió, es mucho más económico que pagar las consecuencias de la enfermedad.

Economía y salud: un mismo frente

El economista Berts Brys, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), resumió el sentido de esta política en una fórmula sencilla: los “impuestos saludables” cumplen una doble función. Por un lado, desalientan el consumo de productos dañinos; por otro, incrementan los ingresos públicos que pueden destinarse a la prevención y promoción de la salud.

La medida, afirmó, retroalimenta positivamente el sistema: una sociedad más sana requiere menos gasto público en enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, dispone de más recursos para fortalecer la atención médica.

ebv