Garantizan abasto de alimentos durante alerta sanitaria

Ciudad de México.— El T-MEC que firmaron Estados Unidos, Canadá y México estaría iniciando en junio del presente año, pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a seguir evaluando el comportamiento de esta crisis económica-financiera internacional provocada por el coronavirus y por la caída en el precio del petróleo. Vamos a seguir observando y de qué manera podemos evitar que nos afecte, que, al contrario, podamos salir adelante en una circunstancia como esta”, dijo el mandatario.

López Obrador dijo que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, para que llegar a un acuerdo y lo más pronto posible que inicie el nuevo tratado comercial en el país.

“Lo mismo en lo que tiene que ver con la estabilidad económica y financiera. Ayer el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de bajar las tasas de interés, todo esto para estabilizar el mercado. Esto nos ayuda mucho, ellos pueden hacer de esta intervención, tienen recursos suficientes y ayudan a estabilizar el mercado en lo internacional y nos ayudan a nosotros en lo particular”.

En el caso de México, López Obrador agregó, lo que tiene que ver con la moneda y con la bolsa ayuda mucho la intervención del gobierno de Estados Unidos. “Me pareció bien la decisión que tomaron ayer, desde el domingo, lo han venido anunciando, pero ya están profundizando en estas medidas”.

Respecto al turismo, dijo que “de acuerdo a mi información seguimos teniendo afluencia, no hemos tenido todavía una recaída, no quiere decir que no se vaya a tener, pero no nos adelantemos, porque tenemos también ventajas en esto”.

