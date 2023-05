Garantizan abasto de flores ornamentales para festejos del Día de las Madres

Ciudad de México.— Armonizar la vida de un emprendimiento con el de la maternidad, parece una labor titánica. Sin lugar a dudas no es algo fácil y sencillo, se requiere de mucha pasión, esfuerzo, organización y flexibilidad, así lo comparte una exitosa mamá y emprendedora.

La maternidad puede presentar ante la futura madre una encrucijada: dejar de trabajar en la empresa para dedicar más tiempo a los hijos o continuar con el desarrollo profesional en la compañía, cumpliendo con el rol adicional de ser mamá. No existe un único camino correcto, la decisión la tomará la mamá de acuerdo con sus necesidades, prioridades, objetivos y metas profesionales. Sin importar la elección, es importante reconocer el esfuerzo que la maternidad implica para la mujer.

“Sé paciente y amable contigo, ya que el ritmo va a ser muy distinto con un bebé. Disfruta este camino”, dijo.

El emprendimiento no solo se construye de una buena idea y de la pasión por lo que se hace, es un tema mucho más complejo. En la experiencia de Boffa, uno de los temas principales son los recursos económicos. El emprendimiento de “Pillow O’clock” inicia con un fondo constituido por los recursos obtenidos en la separación del empleo previo y de un fondo de maternidad. Con el fondo y un plan de negocios, se estableció un plazo determinado para que el negocio fuera productivo, situación que la impulsó a encontrar la forma de hacerlo funcionar.

Una emprendedora inicialmente absorbe todas las funciones de la empresa, se convierte en la experta en publicidad, finanzas, desarrollo de negocios y operaciones, hasta el punto en que se está “trabajando el doble de lo que trabajaba antes y tal vez no esté ganando lo mismo –ni cercanamente- en este momento”. “Pillow O’clock” inicia con asesorías personalizadas uno a uno, sin embargo, Giulianna identifica que este modelo no podía llegar a ser muy grande, por lo que tenía que continuar invirtiendo y hacer crecer más el negocio. El modelo evoluciona y se cuestiona continuamente hasta encontrar la estrategia adecuada que permita al emprendimiento crecer. A tres años del inicio del negocio, se cuenta con cuatro colaboradoras que también son mamás y que en conjunto han ayudado a casi 3,000 familias a encontrar un descanso familiar.

LEE El amor incondicional de una madre, fuerza impulsora detrás de los sueños de sus hijos

Se cumplen cerca de dos años de la alianza de BBVA México y la academia de negocios para mujeres Victoria147. Con ella se ha logrado apoyar a las emprendedoras a potenciar sus negocios y también en ayudarles a mantener una buena salud financiera, tanto en lo personal como en lo empresarial. En el caso de Boffa, la información que se da a través de la alianza por medio de conferencias, cápsulas, cafés financieros e infografías que elaboran expertos en finanzas y pymes de BBVA en materia financiera, ayuda mucho a las emprendedoras, ya que “es un tema que nos asusta y más cuando emprendemos, porque yo no soy buena en finanzas, pero he tenido que aprender. Y tener esta información financiera clara, fácil de entender, digerible y que se puede aplicar desde el primer día del emprendimiento es súper importante para el negocio”.

La alianza de BBVA México y Victoria 147 está alineada a las prioridades estratégicas del grupo financiero en donde se busca mejorar la salud financiera de los clientes, los emprendimientos y fomentar un desarrollo social inclusivo.

Boffa comparte algunos consejos para las emprendedoras que son o van a ser mamás. En primer lugar, recomienda no tener miedo a lo que otros estén haciendo, es decir, no limitar el propio emprendimiento si existen otros competidores, ya que finalmente cada uno encontrará su mercado clave.

También recomienda ir a un ritmo propio, “cuando eres mamá, no se puede tener todo al mismo tiempo, claro que se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Sé paciente y amable contigo, ya que el ritmo va a ser muy distinto con un bebé. Disfruta este camino, que no te estrese tanto querer ir tan rápido”. Y si el bebé no permite dormir bien, recomienda encontrar y buscar buenos hábitos saludables. Resolver la situación de fondo, “ya que por más que se quiera ser la mejor en el trabajo, si no duermes, no vas a ser la mejor”.