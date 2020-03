Gasolina no puede costar más de $17 pesos el litro, advierte AMLO

Ciudad de México.— El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, exhortó a los industriales a tomar medidas estrictas ante la nueva fase de la pandemia que al día de hoy enfrenta México.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación reiteró el compromiso para mantener las cadenas de abasto y empleos, siguiendo las indicaciones de la Secretaria de Salud, incluso excediéndolas entre nuestros trabajadores, anunció en conferencia de prensa el presidente de Canacintra, Enoch Castellanos.

Destacó en nombre de los Industriales que para mantener el empleo, necesitan una tabla de ayuda por parte del Gobierno, pues no hay manera de que una pequeña y mediana empresa pueda sostenerse más de 3 quincenas pagando los sueldos de sus trabajadores si caen sus ventas. Necesitamos del apoyo del único con capacidad para hacerlo, refiriéndose al Estado Mexicano.

Entre otras medidas, también insistió en el pago de contado de las compras o adquisiciones del gobierno, así como “el pago de adeudos atrasados a los proveedores en los municipios, estados y la federación, sobretodo PEMEX, que debe más de 140 mil millones de pesos a los proveedores”, resaltó.

Mencionó como medida relevante por parte del gobierno de Tabasco, y que puede servir como ejemplo para el resto del país; el crédito a los pequeños empresarios, de 90 días para el pago de la electricidad.

Estos datos situarían a México ante una de las mayores crisis económicas de la historia nacional, cuyo impacto social en de las familias mexicanas y sobre todo en aquellos que menos tienen, se vuelve de proporciones incalculables.

“Sólo sacaremos el país adelante si la autoridad e iniciativa privada trabajamos unidos, juntos. Pero exigimos garantías, Porque la economía no funciona si no hay libertad de empresa garantizada en el Artículo 5° Constitucional, no hay libertad si se Vulnera el Estado de Derecho”, concluyó.