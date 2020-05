Gobierno abierto al diálogo con los que generan energía eléctrica, pero se busca piso parejo para la CFE

Ciudad de México.— A los industriales que generan electricidad que le venden caro a la Comisión Federal de Electricidad y que acuden a los tribunales a denunciar que el gobierno federal cancela los contratos arbitrariamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo que está abierto al diálogo, pero con la consigna de defender los intereses de los consumidores de la electricidad.

“Lo que estamos haciendo es poner orden y que haya piso parejo. Se quejan de que hay preponderancia del Estado, pero en el pasado el control lo tenían las empresas particulares en contra de la CFE”, comentó.

Aclaró que no se cancela ningún contrato, y que no hay estatismo ni nacionalismo de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, sino que se proteja el consumo de la energía eléctrica y se garantice que se puedan ofrecer tarifas a precios justos.

Cuando (empresas nacionales y extranjeras) se apoderaron de la industria eléctrica en tiempo de Salinas aumentaban con frecuencia los precios del recibo de la luz. Con el desmantelamiento de la CFE dejaron el mercado a las privadas con la promesa de que iban a bajar los precios y no fue así, expresó durante su conferencia de prensa matutina.

“Yo hice el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz, pero hay que combatir la corrupción no sólo por razones de índole moral, sino también porque se liberan muchos fondos para el desarrollo. En un país donde hay corrupción, hay pobreza y violencia”.

Recapitulando: hay disposición al diálogo con los empresarios, pero dentro de un Estado de Derecho, con respeto al Poder Judicial. No se acepta la corrupción y el gobierno acudirá a los tribunales a defender el criterio del gobierno federal.

Tienen instrucciones los servidores públicos de la CFE para defender la decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estamos pasando por una crisis sanitaria y ellos quieren seguir medrando, comentó.

“Estamos abiertos al diálogo, pero se pone por delante el interés nacional y nada de que contraten gacetillas en periódicos extranjeros, no podemos permitir la corrupción. Eso que hacían, era porque se los permitían, porque trataban a los funcionarios muy bien, los trataban con muchas atenciones.

-Cuando terminaba su gestión en el gobierno, tenían empleo en las empresas como consejeros los ex secretarios de energía, hasta los ex presidentes iban a trabajar a las empresas que se beneficiaban con los contratos. Entiendo que estén molestos pero ojalá y que acepten que son otros tiempos, ya no vamos a permitir la corrupción.

“Vamos a permitir el diálogo con las empresas. A las empresas que no pagaban impuestos, les permitían hacerlo. Los despachos penalistas se anunciaban que sus clientes no llegaban a la cárcel, porque tenían tráfico de influencias, había despachos encargados de buscar la manera de que las empresas grandes no pagaran impuestos. Ahora ya es distinto. Ahora se habla con los directivos, se llega a acuerdos y están pagando, por eso no hemos tenido una caída en la recaudación. Todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, concluyó.

Siete24.mx

ebv