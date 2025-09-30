Grupo Carso y Pemex en alianza estratégica para el futuro energético de México

Ciudad de México.- Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, ha reforzado su compromiso con el desarrollo energético nacional al firmar un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por hasta 1,991 millones de dólares.
Este acuerdo, anunciado, contempla la perforación y terminación de 32 pozos en el Campo Ixachi, ubicado en Veracruz.
El proyecto busca incrementar la producción de hidrocarburos en una de las zonas más productivas del país.
Dicho contrato fue suscrito por las subsidiarias de Grupo Carso, GSM Bronco y MX DLTA NRG 1, mediante un modelo de “Servicios Desarrollados y Financiados”.
Este esquema permite a Pemex recibir financiamiento para las operaciones, con pagos programados a partir de enero de 2027. Se estima que para esa fecha, al menos 12 de los 32 pozos proyectados ya estarán en producción.
Ing. Carlos Slim Helú.
El Campo Ixachi es considerado uno de los más importantes de México.
Actualmente, produce cerca de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas al día, lo que equivale a 236 mil barriles diarios de petróleo.
Hasta la fecha, se han perforado 28 pozos a más de 7,600 metros de profundidad, con la participación de las subsidiarias de Grupo Carso.
Este acuerdo refleja un modelo de colaboración público-privado que busca fortalecer la industria energética nacional.
La participación de empresas privadas como Grupo Carso es clave para incrementar la producción de hidrocarburos y reducir la dependencia de importaciones.
Además, el esquema de financiamiento diferido permite a Pemex optimizar sus recursos y enfocarse en el desarrollo de proyectos estratégicos.
Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de este tipo de alianzas para alcanzar los objetivos de soberanía energética del país.
La inversión privada en proyectos como Ixachi es esencial para asegurar el abastecimiento de energía y promover el desarrollo económico regional.
Dignidad Humana
Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Ciudad de México.— Con apenas 16 años, Derek Alexander enfrentaba una vida marcada por la diálisis cada cuatro horas. Su rutina estaba definida por un catéter, largas horas en casa y la incertidumbre de un futuro limitado. Todo cambió el 13 de agosto, cuando en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE recibió un doble trasplante renal gracias a la decisión de una familia que, en medio del dolor por la pérdida de su pequeño de año y medio, dijo “sí” a la donación de órganos. Ese gesto abrió un nuevo camino para Derek, quien hoy puede mirar hacia adelante con ilusión.
La nueva vida de Derek
El adolescente recordó que antes debía permanecer casi todo el tiempo en su casa, cuidando su catéter y vigilando cada movimiento. Ahora puede retomar los estudios, compartir con sus amigos y volver a jugar fútbol, una de sus pasiones. “Me he sentido mejor porque ya no tengo que dializarme. Ahorita con mi trasplante ya podré seguir con mis estudios, salir con mis amigos y jugar fútbol”, compartió.
Respeto a la familia
Su recuperación ha sido positiva. La directora del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, confirmó que Derek presenta función renal normal y ya no requiere medicamentos antihipertensivos. “Va muy bien, con función renal normal. Gracias a la generosidad de la familia que aceptó donar en medio de su dolor, esto fue posible. Mi respeto a esa familia”, expresó.
LEE Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
El equipo detrás del milagro
El procedimiento fue fruto de la tecnología médica y el trabajo coordinado de un amplio grupo de especialistas. La cirujana Dalia Peláez Guzmán recordó que en un trasplante participan médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, personal administrativo y de transporte. “Somos muchas las personas que participamos en esto. Sin donante no hay trasplante, pero sin el esfuerzo conjunto tampoco sería posible llevarlo a cabo”, explicó.
Por su parte, la directora del CMN “20 de Noviembre”, Lecsy Macedo Calvillo, aseguró que la institución mantiene el compromiso de ofrecer una atención digna y de calidad a cada paciente, siguiendo la visión de fortalecer los servicios de salud en beneficio de los derechohabientes.
La voz de una madre agradecida
Para Iliana Herrera Moreno, madre de Derek, el trasplante es un regalo invaluable. Agradeció el profesionalismo y la calidad humana de quienes atendieron a su hijo. “Agradezco a todos los doctores, cirujanos, enfermeros, camilleros, muy humanos, muy amables, muy preocupados por la salud de mi hijo. Sé que es un tema difícil dejar ir a un familiar, un hijo, un hermano, pero los invito a que donen y a que sean parte de ese milagro de regresar a la vida”, expresó.
La trascendencia de un sí
El caso de Derek se ha convertido en un ejemplo de lo que la donación de órganos significa para miles de familias que esperan una oportunidad. La decisión de una sola familia puede transformar la vida de otra y sembrar esperanza donde antes había dolor.
Dignidad Humana
Unidos por la mujer y la vida: familias marcharán el domingo en todo el país
El próximo 5 de octubre
Ciudad de México.- Con el llamado a que ninguna mujer embarazada en México sufra por falta de apoyo, atención médica, alimentación o cobijo, el próximo domingo 5 de octubre se realizará la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, con el mensaje “La vida es siempre un bien”. Más allá de ser un reclamo, es un encuentro de unidad y paz, un llamado a la reflexión para la sociedad, esto “ante los desafíos sociales que nos invitan a dividirnos”, afirmó Alison González, vocera del movimiento.
Representantes de diversas organizaciones y asociaciones civiles a favor de la mujer y la vida se reunieron para invitar a la marcha que se realizará a las 11:00 horas. La convocatoria es nacional y espera reunir a miles de participantes en más de 80 ciudades de todo el país.
Alison González destacó en entrevista con Siete24,que la marcha no tiene tintes políticos sino que busca la unidad y la paz.
“Este esfuerzo busca reconocer la dignidad de la persona en cada momento y etapa de su vida. El objetivo de la celebración es crear unidad, dar un mensaje de esperanza y de paz, y por eso se decidió partir desde el Parque María Teresa rumbo a la Basílica de Guadalupe”.
La vocera resaltó también que la celebración es un llamado social y pacífico: “Estamos llamados a que tú como yo extendamos la mano, una mano solidaria, abierta a ayudar, pero también a tener un sistema que permita una mejor calidad de vida”.
Contra la violencia y los falsos dilemas
De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 797 feminicidios y tres mil 689 homicidios de mujeres, lo que equivale a un promedio de 10 pérdidas por día. Frente a esta realidad, la movilización exige acciones concretas para que ninguna mujer forme parte de estas cifras como resultado de la violencia o la falta de apoyos.
La marcha, además, subraya el rechazo al “falso dilema” entre los derechos de la madre y del hijo en su vientre, explicó Paulina Torruco, otra de las voceras.
“Nuestro camino es el amor y el amor no elige a uno para excluir a otro. El amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre”.
En este sentido, Alison González enfatizó la necesidad de políticas públicas que fortalezcan a las familias y apoyen integralmente a las mujeres: “Tiene que haber políticas públicas que se comprometan con la seguridad, la educación y la salud de los mexicanos en todas las etapas de vida”.
Un movimiento nacional en favor de la mujer y la vida
La celebración se ha consolidado como un mosaico social en el que participan familias, jóvenes, asociaciones y comunidades religiosas y civiles. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas, además de la Ciudad de México, donde se espera una gran concentración.
Ruta en la Ciudad de México
En la capital, la marcha dará inicio a las 11:00 horas en el Parque María Teresa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y concluirá en el Atrio de la Basílica de Guadalupe, “la casa de la madre más querida de México”, como señalaron las organizadoras.
El recorrido será un acto familiar y pacífico, enmarcado en un mensaje de confianza y unidad. La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida es convocada por la iniciativa Mujeryvida.org.mx, respaldada por más de mil organizaciones de la sociedad civil, y se espera que más de un millón de mexicanos participen en todo el país.
México
Padres de familia se suman a brigadas de seguridad en la UNAM
Ciudad de México.— La UNAM hará todo lo que esté a su alcance para garantizar a los estudiantes su seguridad, a fin de que regresen a las actividades presenciales, afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.
Este retorno se dará de manera ordenada, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y escuelas.
Además, las autoridades se mantendrán atentas a las recomendaciones que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario realice para garantizar la integridad de la comunidad y brindar atención psicológica a quienes lo requieran.
El rector Leonardo Lomelí sostuvo una reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, y con la secretaria General de esta casa de estudios, Patricia Dávila Aranda, a una semana de la agresión que le arrebató la vida un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur.
Recordar que hay facultades, escuelas e institutos de la UNAM que tienen clases presenciales, algunos están con actividades en línea, otros se encuentran en paro por la conmemoración del caso de Ayotzinapa y del 2 de octubre de 1968, mientras otros más suspendieron actividades en solidaridad con el CCH Sur.
El rector expuso las líneas de acción que la UNAM está aplicado ante los casos de amenaza:
- Informar y denunciar. Las facultades, escuelas, institutos y centros que han recibido o reciban amenazas informan de inmediato a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, la cual contacta a las autoridades de seguridad pública federales y locales, para que, de manera conjunta se hagan las revisiones necesarias. Asimismo, se informa a la Oficina del Abogado General responsable de levantar las denuncias correspondientes.
- Aplicar protocolos y acciones coordinadas con su Consejo Técnico. Las directoras o directores convocan al Consejo Técnico de la Facultad, Escuela, Instituto o Centro para que, en conjunto, se evalúe la conveniencia de que las actividades académicas se realicen temporalmente en línea, mientras se revisan los protocolos y presentan las denuncias correspondientes.
- Definir con su órgano colegiado los pasos a seguir. Las directoras y directores determinarán con su Consejo Técnico y la comisión local de seguridad el regreso a clases presenciales una vez que se han verificado las condiciones de seguridad del plantel.
Además, señaló que se estarán realizando las siguientes acciones:
- Incluir y escuchar a la comunidad. Las directoras o directores convocarán a sus comisiones locales de seguridad para que, en caso de ser necesario, se impulsen cambios que fortalezcan las condiciones de seguridad del plantel, los protocolos de actuación y se definan mejoras que sean pertinentes, consultando a su vez a la comunidad de cada Facultad o Escuela para que compartan sus propuestas.
- Reforzar las medidas de seguridad. Se reforzará el monitoreo permanente siempre con un enfoque de derechos, así como los patrullajes, incorporando en el caso del bachillerato a los padres de familia que de manera voluntaria se han ofrecido a colaborar y acompañar este proceso.
- Se fortalecerán los programas de atención psicológica y emocional. Con el propósito de atender a un mayor número de personas y de ofrecer un seguimiento más puntual a quienes así lo requieran, la Universidad fortalecerá y ampliará de inmediato su programa de apoyo emocional y se coordinará con el gobierno federal y los gobiernos de la Ciudad de México, así como de los estados.
- Se llevarán a cabo las medidas adicionales para retornar a la normalidad, como cursos, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas y todas aquellas que contribuyan a fortalecer nuestro tejido comunitario.
LEE UNAM pide a docentes y padres acompañar a jóvenes ante crisis y violencia escolar
Informó que la comunidad del CCH Sur hizo llegar pliegos petitorios, que ya se ha llegado a acuerdos para mejorar la seguridad del plantel – especialmente sobre condiciones de acceso, iluminación, botones de pánico, entre otros-, y que podrán ser replicados en el resto de los planteles del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Destacó la participación propositiva de los padres de familia y que serán tomadas en cuenta por la autoridad.
El rector Leonardo Lomelí enfatizó que la UNAM no es la única universidad en el mundo que ha recibido amenazas en los últimos meses. Aunque normalmente son falsas, generan zozobra, y hay que tomarlas en serio.
Indicó que se han tomado medidas para reanudar las actividades presenciales a la brevedad, que ha habido personas que se retractaron de su acción realizada en redes sociales, lo que se tomará en consideración y se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles. Agregó que se cuenta con el apoyo de la policía cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
El rector remarcó estar convencido de que si bien en el corto plazo se pondrá énfasis en la seguridad en los accesos, vigilancia e iluminación de los planteles, lo que nos puede llevar a una situación de mayor seguridad para toda la comunidad es “perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria”.
“La UNAM está decidida a darles este apoyo”, añadió y subrayó que esta casa de estudios se coordinará con el Gobierno federal, locales y el IMSS para dar esta ayuda adicional a quien así lo requiera.
Por su parte, la secretaria General, Patricia Dávila Aranda informó que el rector Lomelí ha impulsado el programa de apoyo emocional ESPORA en el bachillerato, con más de 90 psicoterapeutas y que en este año han atendido a más de cinco mil alumnas y alumnos. Esta estrategia se ampliará, agregó.
Acuerdos
La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario después de cuatro horas de trabajo aprobó:
- Las propuestas presentadas por la Subcomisión de Seguridad del Bachillerato que recuperan lo vertido en pliegos petitorios, y estar pendientes de los que surjan de mesas de diálogo y recorridos.
- Implementar un cronograma y una la ruta crítica para la modificación de protocolos existentes, que así lo requieran y proponer los de nueva creación.
- Mandatar al CCH-Sur para que implemente lo antes posible mejoras a la infraestructura de control de acceso al plantel.
- Dar seguimiento y apoyo al programa integral de atención a la salud emocional y psicológica.
Estados
Presentan iniciativas de Ley para sancionar a violentadores de menores y mujeres
Guanajuato.— La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó ante el Congreso del Estado un paquete de iniciativas que busca cerrar el paso a la impunidad y sancionar con severidad a quienes agreden a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La propuesta pretende fortalecer la justicia y consolidar un entorno de respeto y seguridad en la entidad.
Registro Público de Personas Agresoras Sexuales
La primera iniciativa contempla la creación de un sistema público de información que concentrará los datos de quienes tengan sentencia firme por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales funcionará como una herramienta para la prevención y como un mecanismo de protección para las familias.
La mandataria explicó que los delitos sexuales dejan huellas permanentes en las víctimas y que los agresores deben enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño causado. La finalidad del registro es inhibir nuevas agresiones y garantizar que la sociedad conozca a quienes han cometido este tipo de delitos.
Reformas al Código Penal en materia de violencia familiar
LEE Matrimonios en México; predominan las uniones hombre-mujer y crece la edad al casarse
La segunda propuesta busca endurecer las sanciones contra la violencia familiar. Plantea impedir que los agresores puedan acceder a beneficios procesales que les permitan evadir la justicia o reincidir en conductas que ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños.
Con la reforma, las penas no solo serán más severas, sino que se elimina la posibilidad de que el responsable obtenga la suspensión condicionada del proceso. La Gobernadora enfatizó que la violencia contra hijas, hijos y mujeres no puede ser relativizada ni sustituida por privilegios legales para los responsables.
Acoso sexual como falta administrativa grave
La tercera iniciativa propone adicionar el acoso sexual a la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que sea considerado una falta grave dentro del servicio público. Actualmente, aunque este delito existe en el Código Penal, no se cataloga como responsabilidad administrativa de gravedad, lo que complica sancionar directamente a servidores públicos señalados por estas conductas.
Con el cambio legal, cualquier acto de acoso sexual en el ámbito gubernamental será motivo de sanción administrativa severa, incluso si ocurre en un hecho aislado y sin relación de subordinación. La propuesta busca garantizar que las instituciones públicas sean espacios de respeto, libres de violencia y con un compromiso ético.
Un cambio de rumbo en la protección
Gobernadora expresó su confianza en que las y los legisladores enriquecerán las propuestas para convertirlas en leyes que brinden beneficios tangibles a la población y dijo que de ser aprobadas por el Congreso, estas iniciativas representarán un punto de inflexión en la forma en que Guanajuato enfrenta la violencia y protege a sus habitantes más vulnerables.
