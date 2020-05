Grupo Modelo elaborará “cerveza especial” con cebada de agricultores mexicanos

Ciudad de México.— De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó dar una prórroga fiscal a los pequeños y medianos empresarios (Pymes) debido la crisis económica internacional generada por la pandemia en México.

Insistió el mandatario en que su plan de recuperación económica es el mejor y beneficia tanto a los empresarios formales e informales como a los medianos y grandes al fortalecer el mercado interno mediante el apoyo a los propietarios de pequeños negocios familiares y a los que se encuentran en la economía informal con cuatro millones de créditos a la palabra.

“En el modelo neoliberal se decía que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa; ahora, de manera opuesta, estamos empezando primero por los de abajo, con la base de la pirámide para fortalecer la capacidad de consumo, no sólo por cuestiones humanitarias, sino porque al tener la gente ingresos se fortalece la capacidad de compra y se beneficia de esa manera la industria y el comercio”.

Reiteró el mandatario que si le va bien a los de abajo, les va a ir bien a los de arriba. Si hay justicia y hay bienestar abajo, hay paz y tranquilidad para todos, y no hay cosa más valiosa que la paz y la tranquilidad. Repitió en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional su teoría de siempre:

Además de que se reactiva el mercado, dijo, hay piso parejo para las empresas. Ya no es como antes que los contratos se entregaban a los que tenían influencias, no había Estado de derecho; ahora todos pueden hacer negocio y obtener ganancias razonables.

Puso de ejemplo a las empresas que no han dejado de trabajar en las obras fundamentales del gobierno federal, el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, Tabasco y en el Tren Maya, que son empresas nacionales y extranjeras.

Te puede interesar Modelo de negocios debe transformarse: especialista

“Entonces, voy a repetir una y otra vez cuál es el nuevo modelo mexicano, porque quiero convencer, persuadir a los sectores de más ingresos qué es lo que nos conviene a todos. Si seguimos de esta manera vamos a lograr la recuperación y a las pruebas me remito, acepto el desafío”.

-Porque lo otro era irnos por la fácil de solicitar crédito, endeudar más al país. Como no contratamos créditos nuevos, no hay endeudamiento como política, como no hay condonación de impuestos, como no hay rescates, pues no les gusta, pero para el sector productivo es lo mejor, que tengamos públicas sanas y que no nos endeudemos.