Hospital temporal en Citibanamex, ejemplo de acciones coordinadas

Ciudad de México.— En el marco de la Conferencia Nacional convocada por el CCE, como plan para la reactivación económica y en apoyo al sector privado, se realizó una segunda mesa de trabajo este lunes, donde se convocaron a los especialistas en salud de los diversos sectores.

En dicha reunión virtual, (segunda del programa) se propusieron nuevos mecanismos de trabajo para volver a la productividad, convertir a las empresas en fuentes de información sobre contagios y se recomendaron métodos futuros para la prevención del contagio en los centros de trabajo.

Por parte de la autoridades federales, el director de prestaciones económicas del IMSS, Mauricio Hernández, dio a conocer que para regresar al trabajo y la producción se están creando una serie de recursos educativos que estarán en la plataforma, con información de los cambios que hacer en el proceso productivo, para eliminar las cadenas de transmisión del virus en las empresas.

Trascendió entre varios ponentes la necesidad de revisar los procesos de la Cofepris, para que faciliten las importaciones y los mecanismos de adquisiciones de pruebas o insumos que podrán levantar la productividad de las empresas del sector salud.

También indicaron que es necesario aumentar la oferta de oximetros digitales para medir nivel de oxígeno de los pacientes desde los hogares, en especial para las personas de alto riesgo, compartió Carlos del Río, Profesor y Presidente del Hubert Deparment Global Health at the Rollins School of Public Health de la Universidad de Emory y Profesor de Medicina en la Universidad de Emory.

“Se tendrá que trabajar en el futuro, pruebas de anticuerpos que sirvan para la distribución de trabajadores de la salud y estratificar a los trabajadores (estamos lejos) pero habrá que empezar a revisar los aspectos legales”, dijo Del Río.

En ese sentido los sindicalistas de la CTM, señalaron que están trabajando en prevenir y desacelerar el contagio, a través de planes y medidas inmediatas sanitarias en la entrada a los centros de trabajo. Además que este sector es capaz de proporcionar información transparente y real sobre los trabajadores y los posibles contagios.

En la conferencia varios ponentes insistieron en la urgencia de acceso universal a las pruebas, así como puntualizaron sobre la reconversión de las industrias en México para encontrar nuevas oportunidades ante la crisis, y sobre este respecto informaron algunos detalles sobre el nuevo hospital para pacientes con Covid-19, donde se aplicó con éxito este modelo de reconversión del centro Citibanamex.

Con la colaboración de 16 fundaciones, entre estas Fundación Slim, se recabaron 700 millones de pesos, para acondicionar un espacio de 37 mil m2, con 844 camas. Esta unidad hospitalaria es la mayor muestra de que la acción coordinada es posible.

La IP, la academia y las autoridades de Salud de la Ciudad, se coordinaron para hacer posible este modelo que debería ser copiado para las demás regiones, explicó Guillermina Pilgram Santos, Director General de Fundación CIE.

ebv