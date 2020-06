Icónica marca de hot cakes cambiará imagen racista tras 130 años

Ciudad de México.— El Instituto de Política Laboral (IPL) solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la empresa FORD se establezca en Veracruz como lo argumentó en días pasados.

Y de esta forma constatar que en la práctica cual estrategia ayuda más a los trabajadores: empleos remunerados o programas sociales.

En su discurso del lunes 15 de junio, el Presidente aseguró que el programa “Sembrando Vida” es una inversión de 26 mil millones de pesos que generan más de 400 mil empleos: “…si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford a Veracruz, no se generarían los 68 mil empleos que está generando ‘Sembrando Vida’ en Veracruz”.

Para los especialistas del IPL, el presidente comete un grave error cuando intenta equiparar la creación de los empleos permanentes generados por las empresas contra el ingreso que otorga el Gobierno a través de programas sociales, como si ambos fueran técnicamente equiparables.

El argumento presidencial pasa por alto en principio, que para generar una empresa existe una inversión mientras que, en la generación de los programas sociales los recursos son obtenidos de la Hacienda Pública gracias a que los sectores productivos pagan impuestos. Sin empresas que generan riqueza y paga sus contribuciones serian imposibles generar los recursos económicos de los apoyos sociales.

Además, advirtieron desde hace unas semanas de la notoria confusión en los funcionarios del primer nivel del gobierno sobre 3 conceptos que son básicos en materia económica y laboral para poder diseñar estrategias de crecimiento y bienestar: ingreso, empleo y salario.

Por ello, ante la confusión gubernamental insisten que: Los campesinos inscritos al programa “Sembrando Vida”, los becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, tienen un ingreso, pero eso no los convierte en asalariados porque no hay una relación legal en términos laborales, por lo que no pueden ser equiparados al empleo formal, como tampoco son trabajadores los mexicanos que reciben remesas del extranjero, ni los indigentes o incluso, los asaltantes quienes tienen importantes ingresos por sus actividades ilícitas.

Los funcionarios del Gobierno Federal deben saber que el salario es un término legal que implica reciprocidad, certeza, exigibilidad por ambas partes; además implica regularidad, prestaciones, condiciones laborales y negociaciones establecidas en la ley. Sobre todo, el trabajo asalariado está relacionado con lo que los economistas conocen como valor agregado, esto es que el valor de lo producido sea superior o a menos igual a lo pagado. Si no hay valor agregado o plusvalía no hay incentivos para el inversionista ni expectativas de crecimiento, desarrollo, innovación, investigación y modernización. Tampoco hay expectativas de vacaciones, servicios médicos, jubilación ni sindicalización para el trabajador. Por supuesto que tampoco habrá impuestos que repartir.

La recepción de dinero sin compromisos reales, tangibles, exigibles, sólo sujetos a la buena intención de quien lo da y quien lo recibe, se puede llamar filantropía, apoyo o caridad; pero no es un salario.

Para el Instituto de Política Laboral siempre han sido muy importantes los programas sociales que los gobiernos establecen para ayudar a la población de menores ingresos. Sin estos programas no se podrían vertebrar economías con rostro humano.

Sin embargo, no es posible revolver los datos y estadísticas que se generan por los beneficiados de los programas sociales con la creación de empleos formales derivados de la invasión; hacerlo es querer sumar manzanas con peras.

El resultado de esta grave confusión es el menosprecio a los empresarios e inversionistas pues se considera que solo con la repartición de dinero se puede desarrollar al País sin entender que la inversión es imprescindible para cualquier economía.

Por último, el Instituto de Política Laboral quiere contribuir a la argumentación presidencial, ampliando el panorama con datos obtenidos en la página web de la citada empresa.

Ford tiene: 213,000 empleados en 90 plantas a nivel mundial.

Produjo 6.32 millones de unidades vendidas y tuvo ingresos por 155,900 millones de dólares.

Si la empresa Ford se estableciera en Veracruz, seguramente ayudaría a la trasformación productiva del estado, creando más de 68 mil puestos de trabajo directos e indirectos con sueldos y prestaciones muy superiores a los 5 mil pesos mensuales.

