INEGI tocará tu puerta ¿Qué revelará la Encuesta Intercensal 2025 sobre la vida de las familias mexicanas?

Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) inició la Encuesta Intercensal (EIC) 2025. El objetivo de este ejercicio estadístico es generar estimaciones confiables sobre el volumen, la composición y la distribución de la población, así como de las viviendas particulares habitadas en todo el territorio nacional.

De acuerdo con Graciela Márquez, Presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, la Encuesta incluirá una muestra de aproximadamente 7 millones de viviendas particulares habitadas. Lo anterior permitirá obtener información sobre las condiciones de vida de las y los mexicanos y las características de las viviendas.

Además, será posible hacer estimaciones con desagregación geográfica municipal y para las localidades de 50 mil habitantes y más.

La encuesta permitirá generar datos actualizados y mantener la continuidad histórica en el análisis sociodemográfico del país.

https://twitter.com/INEGI_INFORMA/status/1974162243790254150

Entrevistas cara a cara

La Encuesta se realizará principalmente mediante entrevistas cara a cara con dispositivos móviles. Algunas viviendas recibirán una carta-invitación para responder el cuestionario por internet o por teléfono, con las instrucciones para ello.

¿Quién puede responder el cuestionario?

Podrán responder el cuestionario la jefa o el jefe de la vivienda, su cónyuge o pareja, o alguna persona de 18 años y más que resida en la vivienda y conozca las características de esta y de sus ocupantes.

LEE Matrimonios en México; predominan las uniones hombre-mujer y crece la edad al casarse

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados de la EIC 2025 estarán disponibles en septiembre de 2026. Se difundirán por medio de tabulados, publicaciones y aplicaciones informáticas en el portal del INEGI: www.inegi.org.mx. Asimismo, los microdatos anonimizados se pondrán a disposición de las personas usuarias para consulta especializada.

Temas del cuestionario

La información que se recabe en la EIC 2025 será clave para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal. Además, al brindar insumos valiosos para la toma de decisiones y el análisis de la dinámica poblacional, contribuirá a fortalecer los sectores público, social, privado y académico.

La EIC 2025 también permitirá conocer con mayor precisión las características sociodemográficas del país en el periodo posterior a la pandemia de la COVID-19 y al CPV 2020.

Algunas de las características que se consultarán son:

Confidencialidad de la información

El personal que toque a la puerta de las viviendas seleccionadas estará debidamente identificado con chaleco, sombrero y mochila con el logotipo del INEGI. Además, portará de manera visible una credencial con fotografía, nombre completo, holograma y logotipo del Instituto.

En caso de que la ciudadanía quiera verificar la identidad del personal, puede realizarlo mediante tres modalidades:

Llamar al número telefónico gratuito 800 111 46 34. Escanear el código QR en la parte posterior de la credencial del personal entrevistador. Consultar el portal de internet: https://intercensal2025.mx/identifica/.

La información que otorguen las personas informantes se protegerá. Al concluir la entrevista, todos los datos se encriptan automáticamente, lo que garantiza su confidencialidad conforme a la ley. Los datos se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos y se publicarán de forma agregada, lo que impide la identificación de cualquier persona.

El papel clave de la ciudadanía

Las autoridades del INEGI explicaron que la participación de la ciudadanía es esencial para contar con información confiable y exhortaron a las personas que habiten las viviendas seleccionadas a abrir las puertas a los entrevistadores.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv