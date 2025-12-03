Ingreso de 2026: empatar el salario mínimo con la vida diaria

Ciudad de México.— El anuncio de un incremento al salario mínimo para 2026 abre una expectativa sobre el ingreso de millones de familias. En los hogares donde cada peso define decisiones cotidianas surge una pregunta ¿el aumento permitirá cubrir lo esencial o continuará la presión del costo de la vida?

Ajuste que busca empatar el ingreso con las necesidades reales

El gobierno federal acordó con los sectores obrero y patronal un incremento de 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026. Será de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales; y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que el poder adquisitivo del salario mínimo registra un crecimiento acumulado en ocho años y que en la frontera permanece arriba del máximo histórico. Bajo ese parámetro, dijo, la capacidad para adquirir la canasta básica se estima en dos unidades en 2026 y en 2.8 en la franja fronteriza.

Este incremento coincide con un proceso de revisión impulsado por organizaciones civiles. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entregó a la Conasami una propuesta técnica que calcula el costo de la canasta básica en 4 mil 750 pesos para 2026. Su planteamiento sostiene que el salario mínimo general debe alcanzar 9 mil 700 pesos mensuales, equivalentes a 323.33 pesos diarios, con el propósito de cubrir dos canastas básicas y cumplir un criterio constitucional.

El precio de la canasta básica presiona a los hogares

El reajuste salarial llega en un contexto definido por el costo de los productos esenciales. El INEGI informó que la canasta alimentaria aumentó 2.9% en zonas rurales y 4.3% en urbanas durante octubre de 2025, una variación superior a la inflación general anual en las ciudades.

Los ingresos necesarios para adquirir la canasta alimentaria fueron de mil 844.15 pesos en el ámbito rural y de 2 mil 450.01 en el urbano. Para la canasta alimentaria y no alimentaria, el costo ascendió a 3 mil 411.88 pesos en zonas rurales y a 4 mil 759.91 en zonas urbanas.

Entre los productos con mayor incidencia al alza se ubicaron alimentos consumidos fuera del hogar, cortes de res y leche pasteurizada. En los gastos no alimentarios aumentaron los rubros de educación, cultura, recreación, vivienda y servicios de conservación.

La canasta básica es el referente utilizado para medir el costo de vida. Incluye alimentos, artículos de higiene personal, servicios esenciales de vivienda, educación, transporte, salud y entretenimiento. Su función es orientar políticas públicas, evaluar condiciones de seguridad alimentaria y medir la capacidad de las familias para cubrir necesidades esenciales.

Debate sobre suficiencia, productividad y efectos económicos

La revisión del salario mínimo para 2026 ocurre bajo un criterio sostenido desde 2017. La propuesta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sugiere mantener la fórmula de recuperación gradual con dos componentes, un monto independiente de recuperación y un ajuste por inflación.

En la argumentación presentada por esa organización, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señala que el salario mínimo y los salarios generales no son equivalentes. Expone que los incrementos al salario mínimo no se trasladan automáticamente a los precios y sostiene que su efecto sobre la inflación es nulo.

Agrega que los retos de productividad dependen de inversión, tecnología, capacitación y organización empresarial, factores que influyen en el conjunto de salarios y no en el mínimo de forma directa.

La propuesta retoma un compromiso asumido por el sector empresarial en 2018 y por el gobierno federal al inicio del sexenio anterior. Bajo esa lógica, el aumento de 2026 se considera un paso para cumplir metas previas y avanzar hacia el objetivo de 2030, cuando el salario mínimo debería cubrir dos y media canastas básicas.

La pobreza y los vacíos que aún presionan a las familias

Organizaciones civiles impulsan la iniciativa “10 Rutas”, un esfuerzo que busca articular políticas contra la pobreza. Su punto de partida señala un ritmo insuficiente para cumplir la meta en el 2030. Aunque la pobreza disminuyó de 42% a 30% entre 2016 y 2024, varios estados no lograrán reducirla a la mitad en ese periodo.

El análisis identifica factores que influyen en la reproducción del rezago: desnutrición en la primera infancia, rezago educativo, dificultades para continuar estudios, obstáculos para acceder a trabajos dignos, exclusión laboral de mujeres por tareas de cuidado, falta de servicios de salud para personas con empleos informales y desventajas estructurales en comunidades indígenas y rurales.

Los datos incluyen otros factores: 55% de trabajadores con salario insuficiente, 9% de población en pobreza alimentaria, 38% de personas con discapacidad en pobreza por ingresos y 20% de población afectada por fenómenos climáticos.

Las “10 Rutas” plantean acciones que abarcan atención temprana, calidad educativa, inclusión laboral, formación técnica, servicios de cuidados, alternativas de economía social, cobertura de salud, vinculación de programas sociales con derechos y modelos productivos sostenibles. La iniciativa señala la necesidad de recursos públicos adicionales mediante una reforma hacendaria progresiva y una reasignación de presupuesto.

