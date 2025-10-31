Negocios
Jóvenes buscan sentirse valorados y estabilidad laboral
¿Qué tanto valoran las nuevas generaciones su satisfacción?
Ciudad de México.— En México, las nuevas generaciones comenzaron a redefinir la idea de éxito laboral. Para muchos jóvenes, la estabilidad emocional y la satisfacción personal son tan importantes como un alto salario.
Sebastián Cortés, estudiante de Psicología en la UNAM, explicó que el “salario emocional” —ese conjunto de beneficios no monetarios como el ambiente laboral o la flexibilidad— se volvió un tema central entre sus compañeros.
“Buscamos sentirnos valorados, no solo bien pagados”, dijo. A sus 20 años, ya había tenido un empleo formal y reconoció que la falta de empatía hacia los jóvenes trabajadores fue una de las razones por las que renunció. “Creían que sólo quería dinero, no experiencia”, comentó.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 7.1 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años trabajaron en condiciones informales durante 2024, lo que reflejó una tendencia hacia esquemas laborales flexibles, aunque sin prestaciones.
Del emprendimiento a los eSports: distintas rutas hacia la estabilidad en jóvenes
Para otros jóvenes, la independencia laboral representó una oportunidad de crecimiento personal. Santiago Noguez, de 18 años, estudiante de Derecho en la Universidad Milenio, decidió fundar Calandrias FC, una escuelita de futbol infantil. “Quiero que los niños amen el deporte y se alejen de las adicciones”, explicó.
Santiago reconoció que no busca ser empleado, sino empleador. “Si quieres sobrevivir, debes organizarte y tener iniciativa. No quiero jefes, quiero impulsar a otros a crear sus propios negocios”, expresó.
Su visión coincidió con un cambio generacional que destacó el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En su informe de 2023, señaló que seis de cada diez jóvenes prefirieron trabajos con propósito o flexibilidad antes que aquellos con sueldos altos pero sin equilibrio personal.
En los entornos digitales, el mismo fenómeno se manifiesta al tiempo que aparecen oportunidades de empleos poco tradicionales. Luis Ángel Rodríguez, jugador profesional de videojuegos especializado en Pokémon, relató que su experiencia en los eSports comenzó como un pasatiempo y terminó siendo su forma de vida. “Competimos por premios. No hay contratos ni prestaciones, pero sí libertad”, dijo.
Luis Ángel reconoció que el salario emocional le permitió disfrutar su trabajo, aunque sabe que en el futuro buscará estabilidad formal. “No todos logran vivir de esto. Es un riesgo, pero también una oportunidad”, compartió para Siete24.mx.
Formalidad, derechos y nuevos modelos de empleo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la falta de protección social en empleos informales puede limitar el desarrollo de los jóvenes.
En su informe 2023 sobre empleo juvenil, la OIT destacó que la formalización laboral y el bienestar emocional deben avanzar juntos.
Te interesa leer: El futuro laboral es incierto para jóvenes capitalinos
Sebastián coincidió con esa visión. “El salario emocional puede ser vago. A veces los jefes creen que darnos libertad es suficiente, pero necesitamos estabilidad”, señaló.
Los testimonios muestran una tendencia clara: los jóvenes buscan equilibrio y propósito sin renunciar al crecimiento profesional. Su desafío está en encontrar espacios donde la formalidad laboral conviva con la satisfacción emocional.
El salario emocional, una tendencia global que gana fuerza en México
El senador Ricardo Monreal Ávila, en su columna publicada por El Sol de México, explicó que durante décadas el éxito laboral se midió por los ingresos y prestaciones. Sin embargo, subrayó que las nuevas generaciones transformaron esa visión.
Monreal destacó que la pandemia de COVID-19 aceleró el cambio. “Millones de personas descubrieron que el tiempo, la salud mental y el equilibrio valen tanto como el dinero”, escribió.
El legislador precisó que el salario emocional incluye factores como un ambiente laboral respetuoso, liderazgo empático y sentido del propósito. Según un estudio de Gallup (2024), más del 60 % de los trabajadores menores de 35 años priorizaron el bienestar emocional sobre el salario.
Esta tendencia, observó, desafía la cultura laboral mexicana, tradicionalmente rígida y jerárquica. Las nuevas generaciones —añadió— buscan empleos que ofrezcan desarrollo, aprendizaje y valores éticos, no sólo productividad.
Ley de Ingresos 2026: cómo impactará en los hogares, créditos y precios del próximo año
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión marcará el rumbo económico del país el próximo año y tendrá efectos directos en los hogares, los créditos y la estabilidad de las familias mexicanas.
El documento, avalado por mayoría, estima ingresos totales por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, monto que establece la base financiera para el próximo año.
De ese total, cinco billones 838 mil 541.1 millones corresponden a impuestos, 641 mil 782.1 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social, 39.6 millones a contribuciones de mejoras, 157 mil 081.7 millones a derechos, 16 mil 488.3 millones a productos y 203 mil 520.5 millones a aprovechamientos. Asimismo, se proyectan un billón 630 mil 973.6 millones por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.
El documento también detalla 232 mil 630.4 millones provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, además de pensiones y jubilaciones, mientras que un billón 472 mil 626.4 millones corresponderán a ingresos derivados de financiamientos.
Recaudación federal y proyecciones
Con base en el monto total de ingresos fiscales, se prevé una recaudación federal participable de cinco billones 339 mil 634 millones de pesos, cantidad que servirá de base para la distribución de recursos a los estados y municipios.
La ley establece el marco con el que el Gobierno Federal obtendrá los recursos necesarios para cumplir con los programas y obligaciones públicas durante el ejercicio 2026, así como los compromisos derivados del financiamiento.
LEE El costo de la vida en México
Desequilibrio
El senador del PAN Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la nueva ley de ingresos no mantiene equilibrio entre ingresos y egresos, ya que autoriza un techo de endeudamiento por 1.8 billones de pesos.
Agregó que esta cifra se suma a los 1.4 billones de pesos solicitados para 2025 y a los ocho billones acumulados durante el sexenio anterior, lo que, dijo, representa un incremento considerable de la deuda nacional.
Incrementa deuda
Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval afirmó que la Ley de Ingresos incrementa la deuda pública y puede reducir la confianza de inversionistas al no presentar un plan económico definido.
Enfatizó que el gobierno federal pretende recaudar más de 10 billones de pesos sin detallar un esquema de aplicación de los recursos.
Desigualdades
Mientras, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, consideró que la minuta incrementa las desigualdades, encarece el crédito y mantiene privilegios fiscales. Aseguró que la ley impacta a las empresas que sostienen la economía cotidiana y que el esfuerzo fiscal debería concentrarse en combatir la evasión y facilitar el cumplimiento a las micro y pequeñas empresas.
Implicaciones para la economía familiar
El contenido de la Ley de Ingresos define la cantidad de recursos disponibles para el gasto público, así como el nivel de deuda que el país asumirá el próximo año. Estas decisiones inciden en la política económica general y en la estabilidad de los precios, el financiamiento y los programas sociales.
Un mayor nivel de recaudación puede reflejarse en ajustes fiscales que alcanzan a los contribuyentes, mientras que el endeudamiento aprobado influye en los costos financieros del Estado y en el presupuesto destinado a los servicios públicos.
En la práctica, los resultados de esta ley pueden reflejarse en la disponibilidad de infraestructura, apoyos sociales y condiciones crediticias, factores que repercuten en la economía de los hogares. Cada modificación en el ingreso público tiene un efecto directo o indirecto en los recursos que circulan en las familias, los precios de bienes y servicios y la dinámica económica local.
Tienditas familiares subirán precios y caerán ventas por nuevos impuestos
Ciudad de México.— Las tienditas, que han sido históricamente el sostén económico de familias, enfrentan una competencia desigual con las cadenas de conveniencia. El llamado “impuesto saludable”, que incrementará el costo de refrescos, bebidas azucaradas y cigarros, pondrá en predicamentos a miles de pequeños comercios que sobreviven al día.
El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), calcula un impacto directo en más de 200 mil tiendas del país.
Aumentarán precios y caerán ventas
El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, advirtió que la medida afectará a 200 mil tiendas en todo el país y generará una caída de entre 10 y 15 por ciento en sus ventas.
El presidente del organismo señaló que muchos de estos negocios ya enfrentan dificultades financieras. “Están en riesgo más de un millón 200 mil tiendas a nivel nacional, tiendas que hoy tienen ventas de supervivencia, de subsistencia”, indicó.
Incrementos al IEPS
El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) considera un alza de 200 por ciento en el gravamen para cigarros y de 30 por ciento para refrescos. López Becerra precisó que el impacto será directo sobre los pequeños comercios y sus consumidores.
“El impuesto saludable que promueven los legisladores no existe. Las verdaderas políticas de salud se promueven con programas educativos e inversión en infraestructura médica”, expresó.
Añadió que las políticas públicas en favor de la salud de los mexicanos han fallado en los últimos años y que el incremento de las tasas arancelarias no evitará el consumo de estos productos.
LEE "Empezó con un cigarro"; la historia de Alberto atrapado por el narco
Efectos sobre el comercio y la informalidad
El presidente de ConComercioPequeño explicó que la medida tendrá consecuencias fiscales y sociales, al impulsar la informalidad y el mercado negro de cigarros. Recordó que con los aumentos de impuestos crece el comercio ilícito de tabaco.
“El fondo de esta propuesta es una política recaudatoria que afectará a más de un millón 200 mil establecimientos mercantiles, entre misceláneas, tiendas de abarrotes y mini supers, así como a sectores populares de la población”, señaló.
Agregó que los pequeños comerciantes serán los más afectados al no modificarse la propuesta fiscal para 2026, pues ya enfrentan competencia de cadenas y tiendas de conveniencia.
Riesgos adicionales para los pequeños comercios
López Becerra alertó que en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hasta el 90 por ciento de las tiendas tradicionales son obligadas por el crimen organizado a vender marcas de cigarros ilegales. En ese contexto, el incremento de impuestos “traería consecuencias” al fomentar el comercio informal y la presencia de productos ilegales.
Crecimiento del mercado negro
De acuerdo con el estudio El consumo de cigarros ilícitos en México del Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2017 y 2023 el mercado negro aumentó 240 por ciento, al pasar de 8.5 a 20.4 por ciento del consumo nacional.
López Becerra advirtió que, con los nuevos impuestos, esa tendencia podría continuar en aumento.
Trabajo remoto para madres: habilidades que necesitan para triunfar
El empleo remoto es una herramienta clave para las madres trabajadoras
Ciudad de México. — El trabajo remoto creció con fuerza en la última década y permitió a muchas madres combinar tareas profesionales y familiares.
Sin embargo, la modalidad exigió nuevas habilidades para que el teletrabajo resultara efectivo en el entorno doméstico.
Una investigación sobre teletrabajo identificó varias competencias esenciales para quienes laboraron desde casa.
Entre esas, la autodisciplina resultó una de las más valoradas. Según un informe de Indeed, la autodisciplina permitió que los trabajadores cumplieran plazos sin supervisión presencial.
La gestión del tiempo se sumó a ese conjunto.
El mismo estudio indicó que los trabajadores remotos organizaron tareas, priorizaron actividades y evitaron distracciones para lograr resultados.
Adaptabilidad y comunicación: dos pilares del trabajo remoto
Otra investigación resaltó que la adaptabilidad se convirtió en una habilidad indispensable al trabajar desde casa.
Un blog especializado en teletrabajo explicó que la capacidad para adaptarse al cambio, al uso de nuevas herramientas o al ritmo distinto del hogar fue clave para mantener la productividad.
La comunicación clara y eficiente también se destacó. En entornos sin oficina física, las madres que trabajaron desde casa debieron mantener contacto frecuente con colegas, informar avances y manejar herramientas digitales de colaboración.
Organización del espacio y establecimiento de límites
Para muchas madres, el desafío empezó en el espacio físico. Un artículo sobre habilidades de teletrabajo recomendó crear un área dedicada al trabajo, separar visualmente lo laboral de lo familiar y establecer rutinas que ayudaron a enfocar.
La clave consistió en establecer horarios, definir momentos sin interrupciones y comunicar a la familia los bloques de trabajo. Esta estrategia redujo distracciones, aumentó la concentración y mejoró la sensación de control.
Balance profesional y familiar: una tarea doble
Según un estudio publicado en IFA Magazine, el trabajo remoto benefició significativamente a las madres con hijos menores de cinco años, ya que les permitió incrementar su ahorro y superar barreras profesionales.
Más para leer: "Quiero que mi hija sepa que su mamá trabaja y ella puede ser lo que quiera ser": madre trabajadora
No obstante, esa ventaja también implicó gestionar la dualidad de roles. Las madres que teletrabajaron reportaron que debieron coordinar con sus parejas, dividir responsabilidades domésticas y anticipar momentos críticos para cuidar a los niños y cumplir sus labores.
Habilidades adicionales para el éxito remoto
Las madres que trabajaron desde casa ganaron ventaja al dominar la resolución de problemas. Al enfrentarse a retos técnicos, interrupciones o cambios de último minuto, aquellas que fueron proactivas destacaron en sus roles.
Además, la inteligencia emocional y la resiliencia cobraron importancia. Un informe destacó que quienes gestionaron bien sus emociones y mantuvieron una actitud positiva resistieron mejor la presión del entorno remoto.
Hacia un modelo de teletrabajo sostenible
Para que el trabajo remoto funcione a largo plazo, las madres necesitaron combinar estas habilidades con auto-cuidado, planificación y apoyo familiar. Ellas organizaron bloques de trabajo, respetaron descansos, utilizaron calendarios compartidos y mantuvieron comunicación constante con su equipo.
Las empresas, por su parte, reconocieron que el contexto del hogar exige flexibilidad, herramientas adecuadas y una cultura de confianza. Trabajar desde casa dejó de ser un lujo para convertirse en una modalidad que exige estructura, disciplina y el desarrollo de nuevas competencias.
En resumen, el teletrabajo mostró su potencial para madres si éstas desarrollaron habilidades clave: autodisciplina, gestión del tiempo, adaptabilidad, comunicación, organización del espacio y resiliencia emocional. Estas competencias permitieron construir una rutina laboral efectiva sin renunciar al cuidado familiar.
El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025
Ciudad de México.— En septiembre de 2025, los precios de los alimentos básicos volvieron a poner a prueba los bolsillos de millones de familias mexicanas. El valor de la canasta alimentaria aumentó 3.6 % en las zonas rurales y 4.7 % en las urbanas, un reflejo de la presión que los hogares enfrentan para cubrir sus necesidades más esenciales.
El INEGI dio a conocer la actualización de las Líneas de Pobreza (LP), según ámbito rural y urbano, correspondiente a septiembre de 2025. El cálculo se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El indicador traduce la economía en la vida cotidiana: las Líneas de Pobreza, que muestran cuánto necesita ganar una persona para comer y vivir con dignidad.
Qué son las Líneas de Pobreza y por qué importan
Las Líneas de Pobreza (LP) son una referencia monetaria que permite saber si los ingresos mensuales de las personas alcanzan para adquirir los productos que integran las canastas alimentaria y no alimentaria.
Existen dos tipos: la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que representa el valor de la canasta alimentaria, y la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que considera además los gastos básicos en bienes y servicios. Estos indicadores determinan el umbral del bienestar económico de la población, tanto en el ámbito rural como urbano.
Desde julio de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de calcular las LP bajo los mismos criterios metodológicos que usaba el Coneval, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La actualización responde a las reformas a la Ley General de Desarrollo Social y otras leyes relacionadas con el gasto público y la contabilidad gubernamental.
Inflación estable, pero alimentos en ascenso
Durante septiembre de 2025, la inflación general anual se situó en 3.8 %, la misma cifra registrada en septiembre de 2007. Aunque el índice general mostró estabilidad, los alimentos —motor de la vida familiar— mantuvieron presiones superiores, sobre todo en las ciudades. El incremento mensual fue de 0.2 %, un leve repunte frente al mes anterior, tras un periodo de relativa calma de enero a julio.
LEE ¿Funcionan los "impuestos saludables"?
Este comportamiento revela que, aunque la inflación general se modera, los precios que afectan directamente el bienestar de los hogares siguen aumentando. Cada peso que sube en la canasta básica repercute en las decisiones diarias de las familias: qué comprar, qué dejar de lado o cómo reorganizar el presupuesto.
La canasta alimentaria: entre el bistec y la leche
Las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos mostraron aumentos de 3.6 % en el ámbito rural y 4.7 % en el urbano. En el campo, el alza fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades la superó. Los alimentos que más influyeron en esta variación fueron los consumidos fuera del hogar, el bistec de res y la carne molida. En las zonas rurales, la carne molida de res fue el tercer producto con mayor impacto en el valor de la canasta, mientras que en las urbanas lo fue la leche pasteurizada de vaca.
Estos datos reflejan cambios en los hábitos de consumo y en la estructura del gasto familiar. Comer fuera del hogar o mantener una dieta con carne y lácteos se ha convertido en un lujo para muchas familias, sobre todo en contextos donde el ingreso apenas cubre lo indispensable.
La otra mitad del bienestar: educación, cultura y cuidados
Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que integran tanto los alimentos como los bienes y servicios, aumentaron 3.4 % en las zonas rurales y 3.8 % en las urbanas. En el campo, este incremento fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades fue casi idéntico.
Los productos alimentarios continuaron siendo los que más influyeron en el aumento general, aunque también se registró un peso importante de los rubros de cuidados personales, educación, cultura y recreación. En los hogares rurales, la educación y el cuidado personal tuvieron mayor incidencia; en los urbanos, la educación, la cultura y la recreación marcaron la diferencia.
Estos elementos, más allá de lo económico, reflejan las aspiraciones de bienestar integral de las familias mexicanas: alimentarse, educarse y participar en la vida cultural del país.
