Jóvenes buscan sentirse valorados y estabilidad laboral

Ciudad de México.— En México, las nuevas generaciones comenzaron a redefinir la idea de éxito laboral. Para muchos jóvenes, la estabilidad emocional y la satisfacción personal son tan importantes como un alto salario.

Sebastián Cortés, estudiante de Psicología en la UNAM, explicó que el “salario emocional” —ese conjunto de beneficios no monetarios como el ambiente laboral o la flexibilidad— se volvió un tema central entre sus compañeros.

Seba considera fundamental el equilibrio entre trabajo y vida personal. Foto: Cortesía

“Buscamos sentirnos valorados, no solo bien pagados”, dijo. A sus 20 años, ya había tenido un empleo formal y reconoció que la falta de empatía hacia los jóvenes trabajadores fue una de las razones por las que renunció. “Creían que sólo quería dinero, no experiencia”, comentó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 7.1 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años trabajaron en condiciones informales durante 2024, lo que reflejó una tendencia hacia esquemas laborales flexibles, aunque sin prestaciones.

Del emprendimiento a los eSports: distintas rutas hacia la estabilidad en jóvenes

Para otros jóvenes, la independencia laboral representó una oportunidad de crecimiento personal. Santiago Noguez, de 18 años, estudiante de Derecho en la Universidad Milenio, decidió fundar Calandrias FC, una escuelita de futbol infantil. “Quiero que los niños amen el deporte y se alejen de las adicciones”, explicó.

Santi (Blanco con mangas negras), busca inspirar a futuros emprendedores. Foto: Cortesía

Santiago reconoció que no busca ser empleado, sino empleador. “Si quieres sobrevivir, debes organizarte y tener iniciativa. No quiero jefes, quiero impulsar a otros a crear sus propios negocios”, expresó.

Su visión coincidió con un cambio generacional que destacó el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En su informe de 2023, señaló que seis de cada diez jóvenes prefirieron trabajos con propósito o flexibilidad antes que aquellos con sueldos altos pero sin equilibrio personal.

En los entornos digitales, el mismo fenómeno se manifiesta al tiempo que aparecen oportunidades de empleos poco tradicionales. Luis Ángel Rodríguez, jugador profesional de videojuegos especializado en Pokémon, relató que su experiencia en los eSports comenzó como un pasatiempo y terminó siendo su forma de vida. “Competimos por premios. No hay contratos ni prestaciones, pero sí libertad”, dijo.

Luis Ángel reconoció que el salario emocional le permitió disfrutar su trabajo, aunque sabe que en el futuro buscará estabilidad formal. “No todos logran vivir de esto. Es un riesgo, pero también una oportunidad”, compartió para Siete24.mx.

Ángel durante una competencia. Foto: Cortesía

Formalidad, derechos y nuevos modelos de empleo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la falta de protección social en empleos informales puede limitar el desarrollo de los jóvenes.

En su informe 2023 sobre empleo juvenil, la OIT destacó que la formalización laboral y el bienestar emocional deben avanzar juntos.

Te interesa leer: El futuro laboral es incierto para jóvenes capitalinos

Sebastián coincidió con esa visión. “El salario emocional puede ser vago. A veces los jefes creen que darnos libertad es suficiente, pero necesitamos estabilidad”, señaló.

Los testimonios muestran una tendencia clara: los jóvenes buscan equilibrio y propósito sin renunciar al crecimiento profesional. Su desafío está en encontrar espacios donde la formalidad laboral conviva con la satisfacción emocional.

El salario emocional, una tendencia global que gana fuerza en México

El senador Ricardo Monreal Ávila, en su columna publicada por El Sol de México, explicó que durante décadas el éxito laboral se midió por los ingresos y prestaciones. Sin embargo, subrayó que las nuevas generaciones transformaron esa visión.

Monreal destacó que la pandemia de COVID-19 aceleró el cambio. “Millones de personas descubrieron que el tiempo, la salud mental y el equilibrio valen tanto como el dinero”, escribió.

El legislador precisó que el salario emocional incluye factores como un ambiente laboral respetuoso, liderazgo empático y sentido del propósito. Según un estudio de Gallup (2024), más del 60 % de los trabajadores menores de 35 años priorizaron el bienestar emocional sobre el salario.

Esta tendencia, observó, desafía la cultura laboral mexicana, tradicionalmente rígida y jerárquica. Las nuevas generaciones —añadió— buscan empleos que ofrezcan desarrollo, aprendizaje y valores éticos, no sólo productividad.

JAHA