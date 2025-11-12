Negocios
Jóvenes y su creatividad contra la precariedad laboral en México
Los empleos tradicionales no les parecen tan atractivos
Ciudad de México.— En nuestro país, miles de jóvenes enfrentan la falta de oportunidades laborales con creatividad, emprendimiento y el uso de plataformas digitales para generar ingresos fuera de los esquemas tradicionales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 40% de los jóvenes ocupados trabajaron en la informalidad en 2024.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que menos del 20% de los menores de 24 años contaron con un empleo formal y prestaciones completas.
En ese contexto, muchos decidieron crear sus propios espacios de desarrollo.
Emprender desde la necesidad y la empatía
Reyli Rommel Vargas, de 20 años, estudiante de Administración de Empresas en la UNAM, encontró en la música y la producción de eventos una oportunidad para generar ingresos y apoyar a otros.
“Todo comenzó cuando una amiga necesitaba dinero para una operación del corazón”, recordó. “Hicimos una fiesta para recaudar fondos, salió bien y descubrí que tenía talento para organizar eventos”.
Tres años después, Reyli consolidó su marca Bad Trip Events, un proyecto que combina entretenimiento y oportunidades laborales para jóvenes artistas. Reconoció que emprender en este ámbito exige administración, creatividad y constancia. “Requiere buena organización y un equipo sólido”, explicó. “A veces se gana mucho, a veces se pierde, pero siempre aprendes”.
El joven señaló que las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para promocionar sus eventos y conectar con nuevos públicos. “Sin presencia digital, un evento puede fracasar”, afirmó. “El marketing y los contactos son clave”.
Videojuegos y nuevas formas de empleo digital
Luis Ángel Rodríguez, de 20 años, decidió seguir otro camino. Se convirtió en jugador profesional de videojuegos, especialista en Pokémon una carrera que creció junto con los deportes electrónicos o eSports.
“Empecé como hobby, pero con la práctica fui subiendo de nivel hasta competir profesionalmente”, compartió. Aunque sus equipos aún no contaron con grandes patrocinadores, su trabajo le permitió participar en torneos con premios en efectivo.
Reconoció que su experiencia laboral se desarrolló en el ámbito informal. “Nunca he tenido un empleo con prestaciones”, dijo para Siete24.mx. “Pero los eSports están cambiando; ya hay juegos con estructuras más profesionales y salarios fijos”.
Luis Ángel también habló del salario emocional, un concepto que, según estudios de la STPS, se volvió relevante para los jóvenes que priorizan la flexibilidad y el bienestar sobre los ingresos inmediatos. “Muchos prefieren comodidad y tiempo libre mientras ganan experiencia”, señaló.
Creatividad ante la precariedad
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, cerca de 1.5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años buscaron trabajo sin éxito en 2024.
Frente a esta realidad, las alternativas digitales y el autoempleo se convirtieron en una respuesta al desempleo y a la falta de opciones estables.
Tanto Reyli como Luis Ángel coincidieron en que la creatividad permitió transformar la precariedad en oportunidad. Para ellos, el futuro laboral de su generación dependerá de la capacidad de reinventarse, adaptarse y aprovechar los nuevos espacios digitales.
JAHA
Negocios
Empresas que cuidan: Flexibilidad laboral avanza, pero no para los padres
Raquíticas licencias de paternidad
Ciudad de México.– En la mayoría de las empresas mexicanas, la flexibilidad laboral avanza, pero existe un significativo rezago en transformar iniciativas aisladas en políticas integrales que reconozcan el cuidado como una responsabilidad compartida, especialmente en el apoyo a los padres. La 2a. Cumbre de la Red CCE por la Primera Infancia, celebrada esta semana aquí, presentó los resultados de la encuesta “Empresas que cuidan: Panorama de las políticas de apoyo a la familia en el sector empresarial mexicano”.
El informe destaca que el sector empresarial mexicano se encuentra en un punto de inflexión respecto a su compromiso con las familias de sus colaboradores. El estudio, realizado a más de 100 empresas, confirma una tendencia positiva en la adopción de esquemas de trabajo flexible, pero también expone las profundas grietas en la implementación de una verdadera corresponsabilidad parental.
El informe, realizado por la Red CCE por la Primera Infancia, en colaboración con la Unicef, subraya que la flexibilidad ya es una política estructural: el 70.1% de las empresas implementa trabajo remoto parcial o total, y un notable 72% ofrece flexibilidad para asistir a eventos escolares o emergencias familiares. Esto representa un avance significativo en la adaptación a las nuevas dinámicas laborales y familiares.
Sin embargo, los datos se vuelven menos alentadores al medir el apoyo directo a las responsabilidades de cuidado. A pesar de los esfuerzos, un alarmante 57.9% de las empresas no ofrece ningún apoyo para el cuidado infantil. Aunque un 47.7% reporta acceso a guarderías, subsidios o reembolsos, la falta de una oferta universal sigue siendo un desafío.
El Reto de la paternidad y la lactancia
Uno de los hallazgos más críticos se centra en las licencias para los padres de familia, un termómetro clave de la equidad de género y la corresponsabilidad. Mientras que el 44.5% de las empresas extiende la licencia de maternidad más allá del mínimo legal, la perspectiva para los padres es opuesta: el 52.3% solo otorga los 5 días mínimos de licencia de paternidad. Esta disparidad refuerza el modelo tradicional donde el cuidado recae primariamente en la madre.
En cuanto al apoyo a la primera infancia, se observa un progreso fragmentado. El 65.4% de las empresas cuenta con una sala de lactancia, reflejando la adecuación de la infraestructura. No obstante, solo el 38.3% tiene una política formal de apoyo, y apenas el 20% extiende los descansos por más de seis meses, limitando el impacto real de este beneficio en la salud y el bienestar materno-infantil.
La urgencia de políticas integrales
La encuesta también reveló una brecha de conocimiento que obstaculiza la creación de soluciones efectivas: el 27% de las empresas desconoce cuántos empleados tienen responsabilidades de cuidado. Como señala el informe, sin estos datos es imposible diseñar políticas que realmente atiendan las necesidades del personal.
Además de la flexibilidad, las empresas sí están invirtiendo en el bienestar integral, ofreciendo apoyos en salud (40.2%), atención psicológica y salud mental (38.3%), y educación (31.8%). Estos esfuerzos son valiosos, pero el informe concluye que el principal desafío es transformar iniciativas aisladas en políticas integrales y universales que reconozcan el cuidado como un derecho humano y una responsabilidad compartida.
La Red CCE por la Primera Infancia impulsa la implementación de políticas amigables a la familia porque son esenciales para la igualdad de género, la competitividad y el desarrollo sostenible de México. El estudio deja claro que, si bien hay una base para construir, las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y la corresponsabilidad efectiva son los grandes pendientes del empresariado.
npq
México
Los nuevos impuestos se consolidan como barrera para los negocios y presión a familias
Ciudad de México.- El cobro de impuestos comenzó a consolidarse como una de las mayores preocupaciones para hacer negocios en México. Así lo reflejó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, publicada por el Banco de México (Banxico) el pasado mes de octubre.
Al aprobarse la Ley de Ingresos 2026, el tema fiscal apareció por primera vez entre los principales obstáculos para las empresas.
El reporte de Banxico, basado en la opinión de 42 grupos de análisis económico del sector privado, reveló que el crimen sigue ocupando el primer lugar entre los desafíos (27 %), seguido por la falta de Estado de derecho (23 %) y la corrupción (21 %). Por primera vez, la carga tributaria se sumó a esas preocupaciones.
Ante esta situación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) rechazó el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros, al advertir que provocará caída de ventas, cierres de negocios y pérdida de empleos.
El economista Macario Schettino señaló en su columna Ilusiones de El Financiero, que cuando los impuestos se convierten en riesgo para el negocio, las empresas posponen proyectos o trasladan operaciones, un diagnóstico que se repite entre analistas del sector.
Más impuestos, menos confianza.
Para el periodista y analista Leonardo Curzio advirtió en redes sociales que los mexicanos cargan con situaciones fiscales de alta presión.
“¿Sabes cuánto pagas realmente cada vez que viajas? Entre tarifas aéreas, IVA, peajes y nuevos impuestos, los mexicanos cargamos con una de las presiones fiscales más altas… y un gobierno cada vez más endeudado”, dijo.
Su reflexión pone sobre la mesa un malestar creciente: los ciudadanos perciben que pagan más, pero reciben menos servicios. Esa sensación erosiona la confianza y golpea la economía doméstica agrega.
En la misma línea, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cuestionó el incremento de cargas fiscales al señalar que existen “más de 26 nuevos impuestos disfrazados de saludables.
“Afectan tu bolsillo, no ayudan a tu salud. Una vez más, el gobierno castiga a las familias mexicanas con sus malas decisiones”, advirtió.
Por su parte, la diputada federal del PRI, Ana González, criticó la aprobación del Presupuesto 2026:
“Después de una larga jornada, acabamos de votar el Presupuesto para el 2026. Lamentable que no le mueven ni una coma ni un punto en beneficio de nuestro país”.
La legisladora consideró que el paquete económico aprobado no atiende las preocupaciones reales de los sectores productivos ni de las familias mexicanas.
ARH
Negocios
El Buen Fin 2025: cómo no comprometer las finanzas familiares
No descuides tu dinero
Ciudad de México.— Del 13 al 17 de noviembre se realizará el Buen Fin 2025, que busca superar la meta del año anterior con una derrama económica cercana a los 200 mil millones de pesos, según la Secretaría de Economía.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) informó que más de 200 mil comercios participarán en esta edición.
Su presidente, Octavio de la Torre Steffan, explicó que el objetivo es fomentar el consumo responsable y fortalecer los negocios familiares y locales.
Recomendaciones para cuidar las finanzas personales
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó que las compras impulsivas son el principal riesgo de esta temporada.
Advirtió que los “Meses sin Intereses” (MSI) pueden comprometer los ingresos futuros si se acumulan deudas o no se paga el saldo total de la tarjeta de crédito.
De acuerdo con la Condusef, incumplir con el pago completo elimina los beneficios de los MSI y puede generar intereses superiores al 50% anual.
La institución invitó a planificar las compras y aplicar medidas básicas de prevención.
Entre sus recomendaciones destacan elaborar una lista de necesidades, establecer un presupuesto, comparar precios antes del evento y revisar las condiciones de los créditos. También sugiere privilegiar los comercios locales y reflexionar antes de comprar.
Impacto en el comercio y el turismo nacional
El presidente de la CONCANACO-SERVYTUR señaló que el Buen Fin 2025 tiene como meta un crecimiento del 15.7% respecto al año pasado. Destacó que este impulso económico busca fortalecer el mercado interno y la economía de las comunidades.
De la Torre Steffan añadió que cada compra puede contribuir a la estabilidad de los negocios locales, pues estos “permanecen en las comunidades incluso en tiempos de crisis”.
Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Nathalie Desplas, informó que el Buen Fin coincidirá con un fin de semana largo, lo que impulsará la llegada de aproximadamente dos millones de visitantes, un aumento de 3.3% respecto a 2024.
Según la Secretaría de Turismo capitalina, alrededor de 153 mil turistas llegarán a la capital motivados por las promociones del Buen Fin, lo que garantizará una ocupación hotelera promedio de 65%.
Vigilancia y herramientas para consumidores
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció un operativo nacional con más de mil 100 servidores públicos y 165 módulos de atención en centros comerciales. Además, se desplegarán brigadas itinerantes que monitorearán más de 300 establecimientos.
La Profeco también presentó una nueva aplicación móvil que permitirá ubicar negocios cercanos con mejores ofertas y verificar precios en tiempo real. Este año, el evento incorporará el sello “Hecho en México” para promover los productos nacionales y fortalecer la industria local.
El Buen Fin 2025 se perfila como una de las principales estrategias para dinamizar la economía del país. Se buscará enfatizar en la educación financiera y el consumo responsable.
JAHA
México
La inteligencia artificial redefine el valor del trabajo en México
Ciudad de México.— De acuerdo al estudio “Comprendiendo la Contratación Tecnológica en México 2025”, elaborado por Tripleten, en México, la adopción de la inteligencia artificial y el auge del nearshoring están modificando el panorama del empleo.
Los resultados del estudio muestran que mientras los trabajos repetitivos disminuyen, crece la demanda de profesionales con habilidades tecnológicas.
Explica que las empresas buscan jóvenes con conocimientos intermedios en analítica de datos, programación y uso de herramientas de inteligencia artificial, además de competencias técnicas, pensamiento analítico y adaptabilidad al cambio.
Nuevas tendencias laborales
El informe indicó que la rápida adopción de la inteligencia artificial en distintas industrias impulsará la creación de empleos más especializados. Las compañías dependerán con mayor frecuencia de la computación en la nube para innovar y escalar operaciones.
Ante el incremento de amenazas cibernéticas, aumentará la inversión en ciberseguridad. Las empresas de Estados Unidos seguirán aprovechando el talento mexicano, especialmente en posiciones tecnológicas de nivel medio. El trabajo remoto e híbrido se mantiene como la opción preferida entre los profesionales del sector.
Formación y brecha educativa
El estudio indica que sólo 20% de los programas universitarios en México incorporan contenidos de inteligencia artificial, ciberseguridad o computación en la nube. Los bootcamps y modelos híbridos de aprendizaje representan una vía eficaz para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y acelerar la formación técnica.
Natalia Barragán, experta en Perspectivas, Investigación de Mercado y Estrategia Empresarial de Tripleten, refirió que la inteligencia artificial está transformando la manera en que se evalúa el valor profesional. Señaló que la empleabilidad depende cada vez menos del título y más de la capacidad de aprendizaje constante, elemento que influirá directamente en el crecimiento económico del país.
Nearshoring y empleabilidad
La adopción de la inteligencia artificial se combina con el auge del nearshoring, impulsado por empresas estadounidenses que trasladan operaciones a México. Esta tendencia incrementa la demanda de perfiles bilingües y con experiencia en entornos multiculturales. Sin embargo, el bajo dominio del inglés sigue siendo una limitante para una parte del talento nacional.
El estudio subraya que la empleabilidad en México dependerá de tres factores principales:
Actualización constante, con el aprendizaje continuo como requisito estructural.
Habilidades híbridas, que integran conocimiento técnico con pensamiento estratégico y comunicación efectiva.
Alianzas público-privadas, necesarias para reducir la brecha entre la educación y las necesidades reales de la industria.
México como centro tecnológico
Actualmente, los principales polos tecnológicos se ubican en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, además de Tijuana, que ofrece servicios tecnológicos para firmas de Estados Unidos; Mérida, con enfoque en comercio electrónico y logística; y León, que desarrolla tecnología industrial y manufactura.
Este crecimiento impulsa la creación de startups y empresas tecnológicas que integran inteligencia artificial en sectores como manufactura, educación y servicios financieros.
Perspectivas para el futuro laboral
El estudio de Tripleten concluye que el futuro del trabajo no consiste en competir con la inteligencia artificial, sino en aprender a trabajar junto a ella. El reskilling y el aprendizaje permanente serán los factores determinantes para acceder a los empleos del futuro.
ebv
