Jóvenes y su creatividad contra la precariedad laboral en México

Ciudad de México.— En nuestro país, miles de jóvenes enfrentan la falta de oportunidades laborales con creatividad, emprendimiento y el uso de plataformas digitales para generar ingresos fuera de los esquemas tradicionales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 40% de los jóvenes ocupados trabajaron en la informalidad en 2024.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que menos del 20% de los menores de 24 años contaron con un empleo formal y prestaciones completas.

En ese contexto, muchos decidieron crear sus propios espacios de desarrollo.

Emprender desde la necesidad y la empatía

Reyli Rommel Vargas, de 20 años, estudiante de Administración de Empresas en la UNAM, encontró en la música y la producción de eventos una oportunidad para generar ingresos y apoyar a otros.

“Todo comenzó cuando una amiga necesitaba dinero para una operación del corazón”, recordó. “Hicimos una fiesta para recaudar fondos, salió bien y descubrí que tenía talento para organizar eventos”.

Reyli (centro) durante uno de sus eventos. Foto: Cortesía

Tres años después, Reyli consolidó su marca Bad Trip Events, un proyecto que combina entretenimiento y oportunidades laborales para jóvenes artistas. Reconoció que emprender en este ámbito exige administración, creatividad y constancia. “Requiere buena organización y un equipo sólido”, explicó. “A veces se gana mucho, a veces se pierde, pero siempre aprendes”.

El joven señaló que las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para promocionar sus eventos y conectar con nuevos públicos. “Sin presencia digital, un evento puede fracasar”, afirmó. “El marketing y los contactos son clave”.

Videojuegos y nuevas formas de empleo digital

Luis Ángel Rodríguez, de 20 años, decidió seguir otro camino. Se convirtió en jugador profesional de videojuegos, especialista en Pokémon una carrera que creció junto con los deportes electrónicos o eSports.

“Empecé como hobby, pero con la práctica fui subiendo de nivel hasta competir profesionalmente”, compartió. Aunque sus equipos aún no contaron con grandes patrocinadores, su trabajo le permitió participar en torneos con premios en efectivo.

Reconoció que su experiencia laboral se desarrolló en el ámbito informal. “Nunca he tenido un empleo con prestaciones”, dijo para Siete24.mx. “Pero los eSports están cambiando; ya hay juegos con estructuras más profesionales y salarios fijos”.

Luis Ángel también habló del salario emocional, un concepto que, según estudios de la STPS, se volvió relevante para los jóvenes que priorizan la flexibilidad y el bienestar sobre los ingresos inmediatos. “Muchos prefieren comodidad y tiempo libre mientras ganan experiencia”, señaló.

Creatividad ante la precariedad

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, cerca de 1.5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años buscaron trabajo sin éxito en 2024.

Frente a esta realidad, las alternativas digitales y el autoempleo se convirtieron en una respuesta al desempleo y a la falta de opciones estables.

Tanto Reyli como Luis Ángel coincidieron en que la creatividad permitió transformar la precariedad en oportunidad. Para ellos, el futuro laboral de su generación dependerá de la capacidad de reinventarse, adaptarse y aprovechar los nuevos espacios digitales.

JAHA