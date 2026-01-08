Jubilarse antes de los 55 ya es posible: ISSSTE abre la puerta desde 2026

Ciudad de México.- A partir de 2026, miles de trabajadores del Estado podrán jubilarse antes de los 55 años, siempre que cumplan requisitos específicos de cotización y régimen.

El cambio quedó formalizado en un acuerdo del ISSSTE publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y marca un giro frente a la política de retrasar el retiro.

La medida no aplica a todos los trabajadores del país, sino a quienes cotizan, o cotizaron, bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El beneficio se activa por años de servicio, no solo por edad, lo que coloca el foco en la trayectoria laboral.

¿Quiénes pueden jubilarse antes de los 55 años?

El acuerdo del ISSSTE, publicado el 29 de diciembre de 2025 en el DOF, establece que podrán acceder a la pensión por jubilación anticipada los hombres con 30 años o más de cotización y las mujeres con al menos 28 años de aportaciones.

Además, los trabajadores deben encontrarse en el supuesto del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y no haber optado por los bonos de pensión. El documento aclara que la edad, por sí sola, no genera el derecho.

En el texto oficial, el organismo señala que el acuerdo “reconoce formalmente el derecho a una pensión jubilatoria justa y digna”, según se lee en el Artículo Primero del acuerdo publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2025.

La edad de retiro bajará de forma gradual

Uno de los cambios centrales es que la edad mínima para jubilarse dejará de aumentar y comenzará a disminuir de forma progresiva a partir de 2026.

Para ese año, los hombres podrán retirarse desde los 58 años y las mujeres desde los 56.

La reducción continuará en los años siguientes hasta alcanzar un nuevo piso permanente.

Desde 2034 en adelante, la edad mínima será de 55 años para hombres y 53 para mujeres, siempre que se cumplan los años de cotización exigidos.

El propio acuerdo establece que se debe “aplicar la reducción gradual de la edad mínima de jubilación, conforme a la tabla publicada”, disposición incluida en el mismo documento del DOF fechado el 29 de diciembre de 2025.

Qué deben hacer las áreas del ISSSTE

El Artículo Segundo del acuerdo instruye a las áreas internas del instituto a operar el nuevo esquema de jubilación sin retrasos administrativos.

En ese punto, el texto indica que se deben realizar “las acciones necesarias para que las solicitudes de pensión por jubilación se otorguen bajo los nuevos criterios”, según el acuerdo oficial difundido en el DOF.

El documento entró en vigor el 30 de diciembre de 2025 y fue integrado por la Dirección Jurídica del ISSSTE en la Normateca Electrónica Institucional.

Mientras otros regímenes mantienen edades más altas, el ISSSTE fija una ruta legal y vigente hacia la jubilación anticipada para quienes cumplieron una vida laboral completa.

