La realidad de la precariedad oficinista en México

Ciudad de México.— Cuando se habla de informalidad y precariedad laboral, generalmente, el imaginario social se refiere al ambulantaje, a la calle, pero esta realidad se esconde en las más elegantes oficinas de zonas como Polanco, Paseo de la Reforma o en altos edificios en Santa Fe.

Fernanda “N” (nombre usado para resguardo de identidad) lleva más de seis años en una agencia de marketing, pero nunca ha recibido las prestaciones que marca la Le Federal del Trabajo (LFT). Ella relató su situación en una entrevista abierta sobre la informalidad laboral en oficinas.

Fernanda, quien estudió la carrera de publicidad, explicó a Siete24.mx que en su agencia “no tiene empleados en teoría” y que su salario le llega en efectivo. Nunca firmó un contrato con prestaciones ni prestaciones legales.

Lo anterior, asegura, pese a que cuenta con un horario fijo y debe acudir de lunes a sábado a su oficina, lo que de acuerdo con la Ley es suficiente para considerarla una empleada.

Precariedad que se traduce en incertidumbre

Al preguntarle qué implica para ella trabajar sin prestaciones, Fernanda respondió que al principio no había pensado en lo importante que resultaban. Pero con el paso del tiempo, lo entendió.

Actualmente, la joven de 29 años enfrenta un problema de salud, por lo que el no tener seguro médico patronal la dejó desprotegida. También dijo que no tiene acceso a vivienda o ahorro para el retiro.

Fernanda explicó que compraba sus medicinas: “Muchos de los medicamentos que me mandan no los cubre el sistema de salud”, dijo. Agregó que esos gastos mensuales (entre mil 300 y 2 mil 400 pesos) representaron una carga económica para ella.

Más para leer: Jóvenes y su creatividad contra la precariedad laboral en México

Pese a que hace regularmente aportaciones voluntarias a su Afore, lamentó que aún no pueda hacer depósitos voluntarios al Infonavit desde su empleo actual.

Pese a la búsqueda de regularizar su situación, su empleador no ha respondido positivamente a la petición.

Por eso decidió buscar otro trabajo con prestaciones: “Estoy buscando trabajo activamente para que me den prestaciones y un sueldo mayor al que percibo actualmente”, afirmó.

Fernanda criticó la informalidad oficinista: advirtió que muchas empresas medianas y grandes evitan dar prestaciones para reducir sus costos, aunque esto perjudica a las personas que trabajan largas horas sin derechos.

Además, mencionó que la cultura laboral debería cambiar: pidió horarios flexibles especialmente para mujeres con hijos, para que puedan trabajar sin descuidar a sus familias.

Sugirió que las empresas implementaran modelos híbridos, horarios reducidos y ambientes laborales saludables.

Empleos sin prestaciones, con récord en México

Su testimonio llegó en un contexto nacional alarmante: el INEGI reportó que, entre enero y septiembre de 2025, la población ocupada con prestaciones cayó en un millón de personas. Al mismo tiempo, los ocupados sin prestaciones aumentaron en 1.43 millones.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 38.4 millones de personas ocupadas no contaron con seguridad social en 2024.

Fernanda considera que la precariedad laboral no solo afecta su vida profesional, sino también su bienestar personal y su salud física y mental. Un tema recurrente en los trabajadores mexicanos

JAHA