Las tiendas con más quejas en El Buen Fin fueron…

Ciudad de México.— Los organismos empresariales tienen una labor fundamental respecto a la defensa de la maternidad en el ámbito laboral en México.

Así lo consideró Paulina Mendieta, empresaria, madre y vocera del Colectivo “Mujeres de México”.

Aseguró que tener a una madre trabajadora garantiza a la empresa una gran trabajadora porque es apasionada y debe mantener a su familia.

“Y si es porque es una mamá que es mamá y además quiere trabajar, es porque le apasiona la chamba. En cualquiera de los dos escenarios es una gran fuerza laboral que tiene que ser más protegida”. paulina mendieta

Por ello, llamó a los organismos empresariales a defender la maternidad en el ambiente laboral, pues aseguró, el 94 por ciento de los despidos injustificados son de mujeres embarazadas.

“El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la COPARMEX y muchas otras cámaras empresariales tienen una gran labor por hacer en la protección de la maternidad en el ámbito laboral”. paulina mendieta

Lamentó que México tenga un entorno laboral en el que la maternidad esté muy estigmatizada.

Común, práctica discriminatoria en entorno laboral mexicano

Una encuesta de OCC Mundial reveló que en nueve de cada diez mujeres en una entrevista de trabajo fue cuestionada sobre si tiene hijos o no. De las cuales, el 90% dijo que sí, 7% dijo que no y el 3% restante no lo recordó.

Dicha práctica está prohibida por la Ley Federal del Trabajo al considerarla discriminatoria contra las madres.

Maternidad en el entorno laboral en México

Según cifras gubernamentales, siete de cada diez mujeres que participan en el mercado laboral nacional son madres.

Sin embargo, el 54% de ellas trabaja en la informalidad, lo que les impide el acceso a prestaciones laborales como la seguridad social.

Al requerir flexibilidad laboral, las madres mexicanas trabajan principalmente en la industria del comercio (26%) y la manufactura (16%), de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

Mientras que en el sector de servicios profesionales, financieros y corporativos, solo 6% de las madres participan, en comparación con 11% de mujeres sin hijos.

Se observa también que 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral antes del retiro son mujeres. La principal razón es: necesitan ese tiempo de trabajo para cuidar a sus hijos, enfermos o adultos y para dar mantenimiento a sus hogares.

Por ello, entre otras acciones, la OCC propone la implementación de guarderías y flexibilidad laboral para que las madres mexicanas puedan incursionar en el mercado laboral de mejor manera.

Equilibrio y apoyo del entorno fundamental para madres trabajadoras

Adriana Atzimba Tienda, jefa de diseño en Radius Comunicación, reconoce los retos que implica ser madre trabajadora.

Hace poco más de dos años, llegó a su vida la pequeña Eunice, quien revolucionó su vida, en especial el ámbito laboral.

La también docente explica para Siete24 Noticias que el home office, modalidad de su empresa y un entorno es muy favorable para vivir su maternidad mientras cumple sus metas profesionales.

“He sido muy afortunada con contar una red de apoyo que me auxilia con mi hija” Adriana atzimba

