Ley de Ingresos 2026: cómo impactará en los hogares, créditos y precios del próximo año

Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión marcará el rumbo económico del país el próximo año y tendrá efectos directos en los hogares, los créditos y la estabilidad de las familias mexicanas.

El documento, avalado por mayoría, estima ingresos totales por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, monto que establece la base financiera para el próximo año.

De ese total, cinco billones 838 mil 541.1 millones corresponden a impuestos, 641 mil 782.1 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social, 39.6 millones a contribuciones de mejoras, 157 mil 081.7 millones a derechos, 16 mil 488.3 millones a productos y 203 mil 520.5 millones a aprovechamientos. Asimismo, se proyectan un billón 630 mil 973.6 millones por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.

El documento también detalla 232 mil 630.4 millones provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, además de pensiones y jubilaciones, mientras que un billón 472 mil 626.4 millones corresponderán a ingresos derivados de financiamientos.

Recaudación federal y proyecciones

Con base en el monto total de ingresos fiscales, se prevé una recaudación federal participable de cinco billones 339 mil 634 millones de pesos, cantidad que servirá de base para la distribución de recursos a los estados y municipios.

La ley establece el marco con el que el Gobierno Federal obtendrá los recursos necesarios para cumplir con los programas y obligaciones públicas durante el ejercicio 2026, así como los compromisos derivados del financiamiento.

Desequilibrio

El senador del PAN Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la nueva ley de ingresos no mantiene equilibrio entre ingresos y egresos, ya que autoriza un techo de endeudamiento por 1.8 billones de pesos.

Agregó que esta cifra se suma a los 1.4 billones de pesos solicitados para 2025 y a los ocho billones acumulados durante el sexenio anterior, lo que, dijo, representa un incremento considerable de la deuda nacional.

Incrementa deuda

Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval afirmó que la Ley de Ingresos incrementa la deuda pública y puede reducir la confianza de inversionistas al no presentar un plan económico definido.

Enfatizó que el gobierno federal pretende recaudar más de 10 billones de pesos sin detallar un esquema de aplicación de los recursos.

Desigualdades

Mientras, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, consideró que la minuta incrementa las desigualdades, encarece el crédito y mantiene privilegios fiscales. Aseguró que la ley impacta a las empresas que sostienen la economía cotidiana y que el esfuerzo fiscal debería concentrarse en combatir la evasión y facilitar el cumplimiento a las micro y pequeñas empresas.

Implicaciones para la economía familiar

El contenido de la Ley de Ingresos define la cantidad de recursos disponibles para el gasto público, así como el nivel de deuda que el país asumirá el próximo año. Estas decisiones inciden en la política económica general y en la estabilidad de los precios, el financiamiento y los programas sociales.

Un mayor nivel de recaudación puede reflejarse en ajustes fiscales que alcanzan a los contribuyentes, mientras que el endeudamiento aprobado influye en los costos financieros del Estado y en el presupuesto destinado a los servicios públicos.

En la práctica, los resultados de esta ley pueden reflejarse en la disponibilidad de infraestructura, apoyos sociales y condiciones crediticias, factores que repercuten en la economía de los hogares. Cada modificación en el ingreso público tiene un efecto directo o indirecto en los recursos que circulan en las familias, los precios de bienes y servicios y la dinámica económica local.

