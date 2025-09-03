Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México

Ciudad de México.— En un acto sin precedentes, representantes de los sectores empresarial, religioso y académico unieron voces para presentar “Empresas por la Paz”, una iniciativa que busca movilizar el poder transformador del sector privado para enfrentar la violencia y la desigualdad en México.

El lanzamiento oficial, en la emblemática Casa Manu en el Centro Histórico de la capital, congregó a organismos como la CONCANACO SERVYTUR, la USEM y la CANACINTRA. El proyecto promovido además por el Diálogo Nacional por La Paz no es una certificación, sino un reconocimiento honorario al compromiso ético de las empresas con el país.

“Partimos del reconocimiento de que la cultura empresarial influye directamente en los comportamientos cotidianos de millones de mexicanos”, declaró Jorge Atilano SJ, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. “Por ello, las empresas tienen el poder y la responsabilidad de generar entornos donde la seguridad, la legalidad, la ética y la transparencia se vivan todos los días”, afirmó.

Compromiso público y verificable

La iniciativa se fundamenta en la Agenda Nacional de Paz, un documento consensuado que plantea 7 Acciones Nacionales de compromiso social y 14 Acciones Locales enfocadas en fortalecer el interior de las empresas como espacios pacíficos e inclusivos.

Para obtener el distintivo, las empresas de todos los tamaños deben completar una evaluación de 21 preguntas en una plataforma digital (disponible en accionesporlapaz.mx) y presentar evidencias de sus prácticas. Un comité evaluador independiente revisará las postulaciones y otorgará el reconocimiento.

El Dr. Octavio de la Torre Steffano, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, enfatizó el papel crucial de los negocios familiares: “Hablamos de dos millones de empresarios. El mensaje es sencillo y profundo: la paz empieza en la familia, se consolida en el negocio y se multiplica en la comunidad”.

Más que un distintivo, un cambio cultural

“Este distintivo no es un adorno; es un compromiso público y verificable”, explicó De la Torre. “Significa legalidad y cero tolerancia a la extorsión; trabajo digno e inclusión; arraigo comunitario, comprar en local; y formación para el futuro, resolver conflictos sin violencia”.

La presentación incluyó la proyección del cortometraje_ El Libro de Sami_, que narra la historia de una joven mexicana afectada por la violencia intrafamiliar, el deterioro educativo y el crimen organizado. La pieza busca sensibilizar al sector sobre su potencial para ser un refugio de esperanza.

Los promotores de la iniciativa argumentan que la paz no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente de negocio. “Un entorno seguro y justo atrae clientes, reduce costos, retiene el talento y abre el crédito. La paz genera confianza, y la confianza genera crecimiento”, concluyó el líder de la CONCANACO.

“Empresas por la Paz” representa una apuesta concreta para romper con prácticas normalizadas de violencia, corrupción e indiferencia. Invita a todas las empresas en México a convertirse en agentes activos de un nuevo pacto social, donde la corresponsabilidad sea la base de un futuro más próspero y seguro para todos.

